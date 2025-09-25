Șeful Pentagonului a ordonat oficialilor militari americani din întreaga lume să se prezinte în Virginia săptămâna viitoare

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a convocat săptămâna viitoare la Quantico, Virginia, ofițeri superiori ai armatei americane din întreaga lume, pentru o întâlnire rară ce reunește conducerea militară a SUA într-un singur loc, au declarat joi pentru Reuters cinci oficiali.

Nu este clar de ce Hegseth a ordonat ca generalii și amiralii să se reunească într-un singur loc cu atât de puțin timp înainte, iar doi dintre oficiali au spus că această decizie a creat incertitudine printre participanții așteptați.

Unii dintre acești oficiali superiori comandă mii de militari. Majoritatea au programe detaliate cu săptămâni înainte, care au fost acum date peste cap.

„Oamenii se străduiesc să-și schimbe planurile și să vadă dacă trebuie să participe”, a declarat un oficial american.

Nu se știe câți dintre oficiali vor participa efectiv la eveniment, însă este rar întâlnit ca atât de mulți membri ai conducerii militare să fie prezenți în aceeași încăpere în același timp.

Întrebat despre situație, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a spus doar: „Secretarul Apărării se va adresa liderilor săi militari superiori la începutul săptămânii viitoare.” Biroul lui Parnell nu a răspuns la întrebări privind numărul de ofițeri, scopul întâlnirii sau motivul convocării bruște de către Hegseth.

Trump a ordonat departamentului să-și schimbe numele în Departamentul Războiului, o modificare care va necesita aprobarea Congresului.

SUA au trupe în întreaga lume, inclusiv în locații îndepărtate precum Coreea de Sud, Japonia și Orientul Mijlociu - comandați de generali și amirali cu două, trei și patru stele.

Hegseth, fost prezentator la Fox News, a acționat cu o viteză uimitoare pentru a remodela departamentul, concediind generali și amirali de top, în încercarea de a implementa agenda de securitate națională a lui Trump și de a elimina inițiativele de diversitate pe care le consideră discriminatorii.

În februarie, el l-a concediat pe generalul C.Q. Brown din Forțele Aeriene, președintele Statului Major General, împreună cu alți cinci amirali și generali, într-o restructurare fără precedent a conducerii militare americane.

Luna trecută, Hegseth a concediat șeful agenției de informații a Pentagonului și alți doi comandanți militari superiori.

În mai, Hegseth a ordonat reducerea cu 20% a numărului de ofițeri cu patru stele. În luna mai, el a precizat că va exista, de asemenea, o reducere minimă de 20% a numărului de generali din Garda Națională și o reducere suplimentară de 10% a ofițerilor generali din întreaga armată.

„Mai mulți generali și amirali nu înseamnă mai mult succes”, declara Hegseth la acel moment.

Acum, mulți dintre acești generali și amirali vor fi în aceeași încăpere.

„Probabil că este mai banal decât cred oamenii… (dar) lipsa de claritate nu ajută deloc”, a spus oficialul.