Data actualizării: 12:56 04 Noi 2025 | Data publicării: 12:53 04 Noi 2025

Șeful NATO, Mark Rutte, vine în premieră la București. Ce va discuta cu Nicușor Dan
Autor: Iulia Horovei

mark rutte nicusor dan Președintele României, Nicușor Dan (stânga), șeful NATO, Mark Rutte (dreapta). Sursa foto: Agerpres
 

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va vizita în premieră România de la preluarea conducerii Alianței, fiind așteptat miercuri de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan îl va primi, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței, informează Administrația Prezidențială.

Întâmpinarea șefului Alianței va avea loc în jurul orei 13:00.

Amenințările de pe Flancul Estic, pe lista discuțiilor

Potrivit sursei citate, vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare - NATO-Industry Forum (București, 5 - 6 noiembrie), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate.

Președintele României și secretarul general al NATO vor participa împreună la acest forum joi.

Pe agenda discuțiilor președintelui Nicușor Dan cu secretarul general al NATO se vor afla amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare.

În programul oficial al secretarului general al NATO mai figurează întâlniri cu alți oficiali români, precum și participarea la un eveniment de diplomație publică, potrivit Agerpres.

