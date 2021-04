Secretul lui Vladimir Putin. De ce să alternezi duș rece - duș fierbinte

Cei care au studiat efectele dușului asupra organismului uman recomandă dușurile alternative cald-rece. Experții recomandă ca după dușul propriu zis, care are ca scop curățarea pielii, să intrați sub un jet de apă foarte rece, vreme de 30 de secunde, apoi sub un jet de apă fierbinte, tot 30 de secunde. Mai mult, înainte să ieșiți din duș, specialiștii recomandă încă o secvenţă de duş rece care să dureze tot 30 de secund, pentru un efect revigorant.

Efectul alternanței rece - fierbinte constă în: dilatarea vaselor capilare, creşterea fluxului sangvin şi stimularea per total a întregului organismul. În plus, conform unei cercetări publicate de Science Direct, dușul rece - fierbinte întărește toleranța la stres, iar dușul rece făcut zilnic întărește imunitatea. În încercarea de a se încălzi, atunci când persoana face duș rece, se accelerează metabolismul și se activează sistemul imunitar. Astfel organismul eliberează mai multe globule albe (leucocite) în sânge, conform e-sanatate.md. Capacitatea acestora este de a produce anticorpi în scopul eliminării substanțelor străine din organism.

O altă cercetare arată că dușul rece îmbunătățește circulația sangvină, deoarece apa rece face ca arterele și venele să se contracte temporar, iar aceasta permite sângelui să curgă sub o presiune mai mare, ceea ce este foarte bine pentru sănătate cardio-vasculară.