Data publicării:

Se schimbă regulile: Călcați pe iarbă! Tomograf și ambulanță pentru copaci

Autor: Val Vâlcu
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Atenție! Se elimină interdicția generală privind accesul persoanelor pe spațiile verzi din parcuri și grădini publice”. Dacă tot nu e udată și cosită, să călcăm iarba în picioare!

Primăria Municipiului București propune creșterea substanțială amenzilor: pentru defrișări sau toaletări ”neavizate” cetățenii ar urma să plătească între 3-5000 de lei amendă, iar firmele sau asociațiile de proprietari între 4500-5000. I-a rupt cu amenda pe marii dezvoltatori imobiliari, persoane juridice care riscă să plătească aproape 1000 de euro, adică să vândă jumătate de metru pătrat de imobil ca să-și scoată paguba.

Pentru defrișarea neavizată a arbuștilor, aruncarea de ambalaje, hârtie, sticle etc. pe spațiul verde, dar și pentru prinderea faunei specifice ecosistemului parcurilor cuantumul amenzii a fost mărit de la 200 lei la 500 lei; pentru persoane juridice: de la 2500 la 3000 lei.

Dacă arunci un ambalaj de înghețată în parc, riști să plătești amendă cât 100 de Vafe. Dacă basculanta unei persoane juridice varsă o tonă de moloz, ce mai înseamnă 3000 de lei, la o renovare de 30.000 de euro?

La prinderea faunei  din parcuri prefer să nu mă gândesc: e plin de șobolani pe care nu-i prinde nimeni și de țânțari, vara, specifici ecosistemelor cu arbori netoaletați.

Faptul că se elimină obligativitatea ștampilei și a acordului asociației de locatari/proprietari pe cererea de aviz pentru toaletarea sau defrișarea vegetației din jurul imobilelor, mă lasă rece. În cartierul în care locuiesc (și în care stă chiar fostul primar Nicușor Dan), s-au făcut zeci de cereri pentru toaletarea copacilor la PMB, primăria de sector etc. De către asociațiile de proprietari. Primăria le-a ignorat sau, pe unele, le-a refuzat, iar copacii au căzut peste mașini sau case, s-au rupt crengi, s-au prăbușit arbori, în parc.

Aflu acum care e cauza refuzului: nu aveau tomografie arborii!

”Se introduce obligația de documentare fotografică și, după caz, tomografică a solicitărilor de avizare pentru lucrările de defrișare sau toaletare și obligația de notificare și documentare post-intervenție”, scrie în proiectul de hotărâre al PMB.

Deci, pentru analize de care au nevoie pacienții, vârstnici, copii, în general oameni, nu sunt bani, pentru copacii care stau să cadă, primăria găsește bani de documentare tomografică.

Cât despre ”raportul echilibrat pentru plantarea în compensare în cazul arborilor aflați în declin biologic”, care va fi stabilit prin Hotărârea de Consiliu, dacă se adoptă propunerea...discutăm în Parcul Romniceanu, unde nu mai sunt arbori în declin, că au căzut toți, dar nici nu au fost plantați alții, în compensare.

Important e că ”se elimină interdicția generală privind accesul persoanelor pe spațiile verzi din parcuri și grădini publice”. Dacă tot nu e udată și cosită, să călcăm iarba în picioare!

De asemenea, ”pentru o administrare eficientă a spațiilor verzi, Direcția de Mediu în colaborare cu institute acreditate, vor (sic!) elabora studii, ghiduri și proceduri privind identificarea și controlul speciilor invazive, monitorizarea sănătății arborilor și intervenția rapidă în cazul arborilor bolnavi”.

Dacă tot a cumpărat tomograf pentru copaci, să ia și o ambulanță pentru arborii bolnavi, în caz de urgențe: 

Comentarii

foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

de Val Vâlcu

