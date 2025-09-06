Se reia circulația pe Splaiul Independenței. Lucrările la planșeul Unirii continuă

Autoritățile din Sectorul 4 al Capitalei au informat că, începând de sâmbătă, restricțiile de circulație de pe Splaiul Independenței, impuse pentru lucrările la planșeul Unirii, vor fi ridicate.

Restricțiile de circulație impuse pe Splaiul Independenței pentru lucrările la planșeul Unirii vor fi ridicate sâmbătă. Traficul va fi reluat pe benzile afectate, iar autoritățile anunță că lucrările vor continua fără a perturba în mod semnificativ circulația în oraș.

Lucrările la planșeul Unirii, în grafic

Decopertarea planșeului este deja realizată în proporție de aproximativ o treime, iar restul etapelor ale proiectului sunt programate să se desfășoare astfel încât impactul asupra traficului să fie minim. Lucrările sunt în grafic și se estimează că următoarele faze vor fi finalizate fără întârzieri majore, mai anunță oficialii.

Lucrările la planșeul Unirii au început pe 10 iunie. Acestea includ refacerea completă a structurii, reînnoirea spațiilor publice din zona Pieței Unirii și reconstruirea cuvei râului Dâmbovița, stratul final de beton ajungând la aproximativ 1,4 metri grosime.

Intervențiile au fost organizate în patru etape, corespunzând zonelor din fața hanului lui Manuc, parcului din fața magazinului Unirea, zonei fântânilor și porțiunii dinspre pasajul Unirii, pentru a reduce impactul asupra traficului și accesului public.

