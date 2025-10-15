Președintele Nicușor Dan vrea să reimplice SRI în lupta anticorupție, ceea ce ne aduce aminte de vremea când funcționa celebrul binom SRI-DNA, cu acțiuni, în opinia unora, transformate într-o vânătoare de inamici politici, afaceriști și oameni incomozi, cu dosare „făcute pe genunchi”, care picau în instanțe din lipsă de probe.

Întrebat despre inițiativa președintelui Nicușor Dan ca SRI să înceapă anchetele penale, Mugur Ciuvică a explicat că ideea nu este de a crea un „binom” sau de a interveni în anchetele DNA, ci SRI-ul trebuie doar să transmită informațiile privind corupția către parchete.

„Ziceam de inițiativa domnului președinte Nicușor Dan ca SRI să înceapă anchetele penale. Cum vi se pare această idee?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„De unde aveți această informație?”, a întrebat Mugur Ciuvică.

„Din toată presa”, a spus Bogdan Chirieac.

„Nu! În toată presa normală la cap ați văzut că ideea din interviul pe care l-a dat Nicușor Dan este foarte corectă. Cum o să se aplice ideea foarte corectă, o să vedem, pentru că Nicușor Dan a spus foarte clar în interviul ăla: SRI-ul trebuie să dea informații și pe teme legate de corupție.

Acum vreo săptămână, două, a fost domnul Voineag la televizor și a zis că, în ultima vreme, însemnând un an sau mai mult, a primit doar vreo 30 și ceva de informări din partea autorităților statului. De la SRI - șase sau șapte. Și spunea că din punctul ăsta de vedere e o problemă că nu primesc informații.

Domnul Nicușor Dan a zis că, în noua strategie, vrea ca SRI-ul să se implice foarte mult în combaterea putinismului, adică a atacurilor rusești. Asta e clasic pentru un serviciu de informații, dar a spus să dea informații și în legătură cu corupția și a fost întrebat: „Pai, cum, iarăși binom?” și a zis: „Nu! Nici vorbă de binom”.

A zis că SRI-ul este obligat prin activitatea lui ca, în momentul în care obține informații cu privire la acte de corupție, să transmită aceste informații parchetelor și a spus: „În momentul ăla, intervenția SRI-ului trebuie să se oprească". Din momentul în care transmite informațiile la DNA, SRI-ul a terminat cu problema respectivă, nu continuă cu câmpul tactic, cu parchetele și cu justiția. Parchetul anticorupție preia informațiile respective și face el un dosar pe tema asta. Asta este perfect corect", a spus Mugur Ciuvică.

Legea există deja

Mugur Ciuvică a explicat că legea deja obligă SRI-ul să transmită parchetelor informațiile despre activități ilegale și a spus că inițiativa lui Nicușor Dan nu înseamnă refacerea unui „binom”.

„Eu cred că așa a fost și până acum, prin legislație. SRI-ul dacă urmărește un spion și află că el poate a violat pe cineva sau spionul ăla vrea să spargă o bancă din România sau poate vrea să dea o șpagă ca să cumpere vreun combinat, în momentul ăla, SRI-ul oricum e obligat prin legea de acum să transmită informațiile alea. Nu o să lase spionul să violeze, să spargă bănci, să dea șpăgi. Deci legea în sensul ăsta există deja.

Inflamarea, mai ales putinistă, dar și neputinistă, zice: „Se reface binomul”. Nicușor Dan a zis că nu se reface niciun binom. Eu nu aș putea băga mâna în foc că SRI-ul, așa cum e el, insidios și cum se bagă el peste tot, nu o să abuzeze de chestiunea asta în sensul în care să încerce să refacă și câmpul tactic, adică să influențeze procurori în anchetele respective. Vom vedea dacă se întâmplă sau nu. S-a întâmplat mizerabil pe vremea lui Băsescu. Eu sper că pe vremea lui Nicușor Dan etapa asta toxică nu o să mai fie”, a spus Mugur Ciuvică.

„Ce a spus președintele nu este nimic nou"

Diana Tache a explicat că declarațiile președintelui Nicușor Dan nu aduc nimic nou deoarece Strategia Națională de Apărare deja include corupția ca risc, iar SRI-ul are obligația legală de a transmite informațiile privind acte de corupție către DNA.

„Ce a spus președintele în acel interviu nu este nimic nou. El a invocat faptul că are la dispoziție 6 luni de la depunerea jurământului pentru a prezenta Parlamentului Strategia Națională de Apărare a țării. În interiorul acestei strategii, pe care o va face după cum consideră domnia sa, este deja trecută partea de corupție la „riscuri”. Probabil că din discuția pe care a făcut-o președintele a părut că potențează cumva sau că îi trimite la servicii. Treaba SRI-ului nu e doar cu spionii, și dacă un spion vrea să dea o șpagă, trebuie să informeze DNA-ul.

Având în vedere că în Strategia Națională de Apărare, corupția este unul dintre riscuri pe care, acum, în noua strategie, se încearcă cumva de la zona asta de risc la o direcție operativă clară. Asta nu este nimic nou, asta făcea SRI-ul și până acum sau ar fi trebuit să facă. Cred că așa ar fi trebuit să spună domnul președinte Nicușor Dan: Că asta era treaba SRI-ului și până acum și ar fi bine ca de acum înainte să se apuce mai concret de treabă”, a spus Diana Tache.

Diferența între propunerea lui Nicușor Dan și binomul de pe vremea lui Traian Băsescu

Diana Tache a explicat care este diferența între propunerea președintelui Nicușor Dan de acum și binomul de pe vremea lui Traian Băsescu.

„Binomul era format din două persoane. Acele persoane nu mai sunt la vârful instituțiilor care ar trebui să pună în aplicare legea. Ca atare, dacă cineva vine și spune că există risc de binom și îmi indică și cine ar putea fi potențialii ocupanți de scaune pentru binom, atunci eu pot să am o discuție și pe tema asta", a spus Diana Tache.

„Protocolul acela nu era pe persoană fizică, era pe instituție", a completat Bogdan Chirieac.

„Protocoalele respective, din punct de vedere juridic, nu aveau niciun fel de problemă. Problema se punea cu stilul insidios despre care vorbea domnul Ciuvică, că se opera în interiorul lucrărilor penale și execuțiilor politice la care am asistat 20 de ani. Nu sunt doar 10 ani ai lui Băsescu, au mai fost și primul mandat al lui Iohannis. Aș vrea să zic că nu 20, dar 15 sigur am avut parte de genul ăsta de situații”, a spus Diana Tache la emisiunea Miercurea Neagră, de pe DC News, DC News TV și Stiridiaspora.ro.

