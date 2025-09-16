Se pot relansa negocierile de pace privind Ucraina? Trump intenţionează să se vadă din nou cu Zelenski, anunță Rubio

O nouă întâlnire de maximă importanță pe scena geopolitică ar putea avea loc săptămâna viitoare, când președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, sunt așteptați să discute despre viitorul procesului de pace în Ucraina. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat Marco Rubio, care a subliniat că liderul de la Casa Albă își menține intenția de a negocia un acord care să implice și Moscova.

„Preşedintele va continua să încerce. Dacă pacea este posibilă, el vrea să o realizeze”, a declarat Rubio, aflat marți în Israel. Oficialul american a precizat că Trump a avut deja „mai multe convorbiri telefonice cu Putin, mai multe întâlniri cu Zelenski şi probabil încă una săptămâna viitoare la New York”, în contextul Adunării Generale a ONU.

Optimismul președintelui american este însoțit însă de o notă de realism. Rubio a avertizat că încercările de mediere ar putea avea și limite. „La un moment dat, preşedintele ar putea ajunge la concluzia că nu este posibil. Încă nu a ajuns acolo, dar ar putea ajunge la acest punct”, a adăugat acesta.

Contextul este unul extrem de sensibil. În urmă cu doar o lună, Trump l-a primit pe Vladimir Putin în Alaska, marcând prima vizită a liderului de la Kremlin într-o țară occidentală de la declanșarea invaziei asupra Ucrainei, în 2022. Câteva zile mai târziu, Trump s-a întâlnit cu Zelenski și cu liderii europeni la Casa Albă, într-un demers interpretat ca o încercare de a-și consolida poziția de mediator unic între părțile aflate în conflict.

Rubio a insistat asupra rolului exclusiv pe care Trump îl joacă în acest proces. „Dacă s-ar retrage cumva din această situaţie sau ar sancţiona Rusia şi ar spune «Am terminat», atunci nu ar mai rămâne nimeni în lume care să poată media încheierea războiului”, a spus secretarul de stat, sugerând că președintele american ar fi singurul capabil să mențină un dialog deschis atât cu Moscova, cât și cu Kievul și aliații europeni.

Donald Trump și-a început mandatul cu promisiunea de a pune capăt războiului „într-o singură zi”, criticându-l dur pe fostul președinte Joe Biden pentru modul în care a gestionat relația cu Rusia și pentru miliardele de dolari direcționate spre Ucraina. Totuși, relațiile dintre liderul american și cel ucrainean nu au fost lipsite de tensiuni. La 28 februarie, într-o întâlnire la Casa Albă care a luat prin surprindere aliații Washingtonului, Trump și vicepreședintele JD Vance l-au mustrat public pe Zelenski, acuzându-l de lipsă de recunoștință și anunțând ulterior suspendarea temporară a sprijinului militar acordat Kievului.

