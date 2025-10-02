Se introduce stagiul militar. Datoria civică by Moșteanu: Dacă ai noroc, rămâi pe viață

Guvernul discută joi mai multe proiecte legislative de impact, printre care un program de pregătire militară voluntară pentru tinerii români, un nou cadru pentru apărarea națională, reguli stricte privind utilizarea produselor de protecție a plantelor, dar și acordarea cetățeniei române unui sportiv american.

Întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, care sunt beneficiile pentru cei care vor să intre în stagiul militar, Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a răspuns că acestea sunt datoria civică, un sprijin financiar echivalent cu trei salarii medii pe economie pentru patru luni de pregătire și posibilitatea ca cei mai buni recruți să rămână în armată ca militari profesioniști.

„În primul rând, datoria civică, apoi un beneficiu financiar. Noi am propus aici, pentru cele patru luni, 3 salarii medii pe economie; vom vedea cum rămâne în final, după ce va trece de Parlament.

Și faptul că cei mai buni dintre ei vor putea rămâne în armată. Va fi dorința noastră să devină militari profesioniști, să-i luăm pe cei mai buni pe care îi vedem, după 4 luni de zile, că vor, pot să facă și le place acest lucru, să rămână militari profesioniști, sau unii dintre ei vor dori dânșii să rămână în cadrul armatei”, a spus Ionuț Moșteanu.

„E un lucru care se întâmplă cam peste tot în Europa"

Ionuț Moșteanu a explicat că mai multe țări europene au introdus, în ultimii ani, astfel de programe, ca răspuns la problema îmbătrânirii rezervei operaționale.

„E un lucru care se întâmplă cam peste tot în Europa. În ultimii ani, văzând realitățile și confruntându-se cu aceeași problemă de îmbătrânire a rezervei operaționale, mai multe țări europene au introdus genul ăsta de proiect, de voluntariat, de armată voluntară”, a spus Ionuț Moșteanu. De câți militari ar mai avea nevoie România Întrebat de câți militari ar mai avea nevoie România ca să fie în parametri optimi, Ionuț Moșteanu a răspuns că România are ca obiectiv atingerea unui efectiv de 120.000 de militari profesioniști, considerat suficient pentru nevoile armatei. Potrivit ministrului, în prezent, sunt peste 80.000 de persoane, iar creșterea depinde de atractivitatea carierei militare și de buget. „În planurile agreate cu aliații există o țintă de 120.000 de militari profesioniști, care ar fi o țintă absolut suficientă pentru a acoperi nevoile armatei, așa cum au fost ele definite în strategiile de apărare agreate cu aliații. Mai avem până acolo. În momentul ăsta, suntem peste 80.000, dacă mă uit și la personalul civil și la personalul militar. Totul ține de dorința oamenilor de a intra în armată, de cât de atractivă facem noi funcția militară pentru cetățenii României și de disponibilitățile bugetare, pentru că atunci când vorbim de mărimea armatei și de înzestrarea ei, vorbim de niște cheltuieli semnificative. Acestea vor crește, așa cum am agreat cu aliații în cadrul summitului de la Haga, până la 3,5% - cheltuieli de apărare, plus 1,5% - cheltuieli conexe apărării, până în 2035. Asta am agreat cu aliații NATO și noi mergem în aceeași direcție”, a spus Ionuț Moșteanu.

