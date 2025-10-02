€ 5.0837
|
$ 4.3258
|
 
Data actualizării: 14:47 02 Oct 2025 | Data publicării: 14:34 02 Oct 2025

BREAKING NEWS Se introduce stagiul militar. Datoria civică by Moșteanu: Dacă ai noroc, rămâi pe viață
Autor: Elena Aurel

soldati-armata2_89816100 Sursa foto: https://www.freepik.com, @user17512913
 

Ionuț Moșteanu a spus ce beneficii au cei care aleg să facă stagiul militar.

Guvernul discută joi mai multe proiecte legislative de impact, printre care un program de pregătire militară voluntară pentru tinerii români, un nou cadru pentru apărarea națională, reguli stricte privind utilizarea produselor de protecție a plantelor, dar și acordarea cetățeniei române unui sportiv american.

Întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, care sunt beneficiile pentru cei care vor să intre în stagiul militar, Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a răspuns că acestea sunt datoria civică, un sprijin financiar echivalent cu trei salarii medii pe economie pentru patru luni de pregătire și posibilitatea ca cei mai buni recruți să rămână în armată ca militari profesioniști.

„În primul rând, datoria civică, apoi un beneficiu financiar. Noi am propus aici, pentru cele patru luni, 3 salarii medii pe economie; vom vedea cum rămâne în final, după ce va trece de Parlament.

Și faptul că cei mai buni dintre ei vor putea rămâne în armată. Va fi dorința noastră să devină militari profesioniști, să-i luăm pe cei mai buni pe care îi vedem, după 4 luni de zile, că vor, pot să facă și le place acest lucru, să rămână militari profesioniști, sau unii dintre ei vor dori dânșii să rămână în cadrul armatei”, a spus Ionuț Moșteanu. 

„E un lucru care se întâmplă cam peste tot în Europa"

Ionuț Moșteanu a explicat că mai multe țări europene au introdus, în ultimii ani, astfel de programe, ca răspuns la problema îmbătrânirii rezervei operaționale.

„E un lucru care se întâmplă cam peste tot în Europa. În ultimii ani, văzând realitățile și confruntându-se cu aceeași problemă de îmbătrânire a rezervei operaționale, mai multe țări europene au introdus genul ăsta de proiect, de voluntariat, de armată voluntară”, a spus Ionuț Moșteanu.

 

De câți militari ar mai avea nevoie România

Întrebat de câți militari ar mai avea nevoie România ca să fie în parametri optimi, Ionuț Moșteanu a răspuns că România are ca obiectiv atingerea unui efectiv de 120.000 de militari profesioniști, considerat suficient pentru nevoile armatei. Potrivit ministrului, în prezent, sunt peste 80.000 de persoane, iar creșterea depinde de atractivitatea carierei militare și de buget. 

„În planurile agreate cu aliații există o țintă de 120.000 de militari profesioniști, care ar fi o țintă absolut suficientă pentru a acoperi nevoile armatei, așa cum au fost ele definite în strategiile de apărare agreate cu aliații. Mai avem până acolo.

În momentul ăsta, suntem peste 80.000, dacă mă uit și la personalul civil și la personalul militar. Totul ține de dorința oamenilor de a intra în armată, de cât de atractivă facem noi funcția militară pentru cetățenii României și de disponibilitățile bugetare, pentru că atunci când vorbim de mărimea armatei și de înzestrarea ei, vorbim de niște cheltuieli semnificative.

Acestea vor crește, așa cum am agreat cu aliații în cadrul summitului de la Haga, până la 3,5% - cheltuieli de apărare, plus 1,5% - cheltuieli conexe apărării, până în 2035. Asta am agreat cu aliații NATO și noi mergem în aceeași direcție”, a spus Ionuț Moșteanu.

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ionut mosteanu
armata romana
stagiu militar
militari romani
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
LOTO. Report de peste 7,13 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 2  octombrie, 2025
Publicat acum 10 minute
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat acum 22 minute
Se introduce stagiul militar. Datoria civică by Moșteanu: Dacă ai noroc, rămâi pe viață
Publicat acum 32 minute
UE aplaudă rezultatul alegerilor din Republica Moldova. Ce spun liderii europeni
Publicat acum 34 minute
Viitorul sănătății în România depinde de date. Dr. Nona Delia Chiriac: De ce rapoartele pacienților sunt esențiale pentru prevenție
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Sep 2025
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat pe 30 Sep 2025
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
Publicat pe 30 Sep 2025
Uraganul Gabriel aduce vreme caldă în România. Schimbare importantă de vreme după răcirea accentuată
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close