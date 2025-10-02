Se introduce stagiul militar. Datoria civică by Moșteanu: Dacă ai noroc, rămâi pe viață

Ionuț Moșteanu a explicat că mai multe țări europene au introdus, în ultimii ani, astfel de programe, ca răspuns la problema îmbătrânirii rezervei operaționale.
Ionuț Moșteanu a spus ce beneficii au cei care aleg să facă stagiul militar.
Guvernul discută joi mai multe proiecte legislative de impact, printre care un program de pregătire militară voluntară pentru tinerii români, un nou cadru pentru apărarea națională, reguli stricte privind utilizarea produselor de protecție a plantelor, dar și acordarea cetățeniei române unui sportiv american.
Întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, care sunt beneficiile pentru cei care vor să intre în stagiul militar, Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a răspuns că acestea sunt datoria civică, un sprijin financiar echivalent cu trei salarii medii pe economie pentru patru luni de pregătire și posibilitatea ca cei mai buni recruți să rămână în armată ca militari profesioniști.
„În primul rând, datoria civică, apoi un beneficiu financiar. Noi am propus aici, pentru cele patru luni, 3 salarii medii pe economie; vom vedea cum rămâne în final, după ce va trece de Parlament.
Și faptul că cei mai buni dintre ei vor putea rămâne în armată. Va fi dorința noastră să devină militari profesioniști, să-i luăm pe cei mai buni pe care îi vedem, după 4 luni de zile, că vor, pot să facă și le place acest lucru, să rămână militari profesioniști, sau unii dintre ei vor dori dânșii să rămână în cadrul armatei”, a spus Ionuț Moșteanu.
de Roxana Neagu