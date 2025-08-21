Se deschide oficial piața de producători locali "De aici, de aproape. Din Dobrogea"

Se deschide piața de producători locali "De aici, de aproape. Din Dobrogea".

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, va participa joi la deschiderea oficială a Pieţei de producători locali "De aici, de aproape. Din Dobrogea", organizată în parteneriat cu Grupul Agrointeligenţa şi Carrefour România, la Constanţa.



Potrivit MADR, evenimentul marchează un pas important în sprijinirea producătorilor locali şi încurajarea consumului de produse româneşti, direct de pe lanţul scurt de aprovizionare către consumatori.



"Să alegem produsele româneşti pentru sănătatea noastră, pentru viitorul fermierilor şi pentru dezvoltarea satului românesc. Fiecare produs cumpărat de la un producător local înseamnă susţinere pentru economia naţională şi garanţia că tradiţiile noastre rămân vii", a transmis ministrul Florin Barbu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News