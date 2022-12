Se aplică vorba 'Casa câștigă întotdeauna' și cazinourilor online?

Există un vechi idiom care chiar așa spune 'Casa câștigă întotdeauna' referindu-se la faptul că afacerea cazinoului are de câștigat în orice situație și în orice joc, indiferent dacă un jucător pierde sau câștigă. Ceea ce înseamnă că, indiferent de cum sunt stabiliți termenii și condițiile și indiferent de regula jocului, profitul afacerii, denumită casa, este asigurat.

Tocmai pentru a mai echilibra balanța și a asigura un start avantajos pentru utilizatorii aflați la început de joc, platformele oferă adesea un bonus de bun venit. Jucătorii sunt încurajați să folosească acest avantaj și, informându-se despre termenii și condițiile cazinoului, să acumuleze cunoștințe și experiență de joc în limita timpului și bugetului personal disponibil, încercând să-și petreacă timpul online într-un mod cât mai agreabil.

Un cazinou are o serie de avantaje încorporate pentru a se asigura că el, și nu doar clienții săi, vor câștiga întotdeauna în final. Aceste avantaje, cunoscute sub denumirea de „marja casei”, reprezintă profitul brut mediu pe care cazinoul se așteaptă să îl obțină din fiecare joc. Cu cât joci mai mult, cu atât este mai mare șansa ca rezultatul jocului tău să se potrivească cu avantajul casei. Marja casei variază semnificativ între diferitele jocuri de cazinou.

Marja casei

Indiferent ce joc alegeți să jucați, șansele ca cazinoul să vă câștige banii sunt mai mari decât șansele ca dvs. să câștigi banii cazinoului. Acest lucru se datorează faptului că toate jocurile de cazinou sunt concepute pentru a oferi casei un avantaj încorporat, diminuând șansele și mărimile posibilelor plăți.

De exemplu, o roată de ruletă este numerotată de la unu la 36, ​​așa că ați putea crede că acest lucru pune șansele de câștig pentru un pariu pe un singur număr la 36 la unu. Cu toate acestea, roțile de ruletă au și un zero, iar uneori au un zero dublu și chiar un zero triplu. Șansele reale de câștig sunt astfel 37 la unu, 38 la unu sau 39 la unu, nu 36 la unu.

Mulți oameni care sunt conștienți de avantajul sau marja casei încă nu înțeleg cu adevărat implicațiile sale pentru rulajul din contul lor. Ei cred că marginea de aproximativ 5% pe care o are casa la masa de ruletă înseamnă că se pot aștepta în mod rezonabil să se așeze cu 100 de dolari, să joace câteva ore și șansele sunt că vor pierde doar aproximativ 5 dolari. Ei nu reușesc să înțeleagă că avantajul casei nu se aplică pentru fondul lor inițial, ci pentru suma totală pe care o pariază în tot intervalul de timp.

Cu cât jucați mai mult, cu atât sunt mai mari șansele ca rezultatul jocului să se potrivească cu avantajul casei. Un jucător s-ar putea să fie în avans pe termen scurt, dar pe termen lung, avantajul casei îi va reduce în cele din urmă la neprofitabilitate. De aceea, cazinourile online fac tot posibilul pentru a vă menține să jucați mai mult timp și mai frecvent.

Poate vă întrebați de ce. totuși, oamenii continuă să joace la cazinouri online, dacă șansele de câștig sunt atât de reduse și de controlate. Pentru simplul motiv că platformele sunt foarte atrăgătoare, jocurile sunt distractive și bonusurile oferite foarte atractive. Chiar dacă, pe termen lung, șansele de îmbogățire sunt mici, se menține posibilitatea câștigurilor.

Deși toate legile probabilității sunt în favoarea cazinoului, avantajul casei variază semnificativ între diferitele jocuri de cazino. Jocul cu cel mai mic avantaj pentru cazinou este blackjackul; dacă un jucător urmează o strategie de pariere perfectă, avantajul casei este de doar 0,5%. La unele cazinouri foarte liberale, avantajul casei la blackjack poate ajunge chiar la 0,28%. Craps oferă următorul cel mai mic avantaj, 0,8%, urmat de baccarat, cu un avantaj de 1,06% la casă. Cea mai mică marjă se aplică doar dacă jucătorul joacă cotele perfect, ceea ce puțini oameni o fac. Avantajul casei crește pe măsură ce jucătorii pariază mai puțin expert.

