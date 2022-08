Scumpiri record în Ungaria. Țara înregistrează cea mai ridicată inflaţie din ultimii 24 de ani

Ungaria înregistrează cea mai ridicată inflație din ultimii 24 de ani. Preţurile de consum în această țară şi-au continuat creşterea în luna iulie, atingând cel mai ridicat nivel de după 1998, ceea ce nu oferă niciun răgaz pentru Banca Naţională a Ungariei, care a adoptat deja cea mai mare majorare a dobânzii de referinţă din Uniunea Europeană, transmite Agerpres, citând Bloomberg.



Datele oficiale publicate marţi de Institutul naţional de statistică arată că preţurile de consum au înregistrat o creştere anuală de 13,7% în luna iulie, după un avans de 11,7% în luna iunie, în principal ca urmare a unei creşteri de 27% a preţurilor la alimente.



Inflaţia de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate preţurile pentru bunuri volatile, precum energia şi alimentele, a înregistrat o creştere şi mai mare de 16,7%, ceea ce arată cât de extinse sunt presiunile inflaţioniste în economie.

Cu cât a fost majorată dobânda de referință în Ungaria





Banca Naţională a Ungariei (NBH) a majorat dobânda de referinţă cu peste 800 de puncte de bază în acest an, inclusiv mai multe majorări cumulate de 200 de puncte de bază adoptate luna trecută, în condiţiile în care decidenţii se străduiesc să ţină sub control inflaţia şi să sprijine forintul. Moneda ungară este a treia cea mai slabă performantă monedă emergentă de la invazia rusească din Ucraina, cu o depreciere de peste 8% în raport cu moneda euro.



"Banca centrală nu are altă alegere decât să continue ciclul de majorare a dobânzilor cu paşi decisivi", a spus Mariann Trippon, economistă la CIB Bank în Budapesta. Mariann Trippon prognozează că dobânda de bază a NBH va ajunge la 13% la finele anului, de la 10,75% în prezent.

Avertismentul analiștilor economici





Analiştii sunt de părere că atunci când este vorba de preţuri, ce este mai rău abia acum urmează. În timp ce în luna iulie inflaţia a fost dominată de preţurile la alimente, în condiţiile în care preţurile la pâine şi brânză au înregistrat o creştere de peste 50% în ritm anual, lucrurile ar urma să se schimbe în lunile următoare când accentul va cădea pe preţurile la energie.



Plafonarea preţurile la carburanţi, care a făcut din Ungaria ţara din UE cu cele mai mici preţuri la benzină şi motorină, este eliminată treptat pe măsură ce guvernul condus de Viktor Orban încearcă să reducă cheltuielile şi să facă faţă unei posibile crize energetice.



Această decizie ar putea duce rata anuală a inflaţiei la peste 20% la toamnă, estimează Mariann Trippon.

Mugur Isărescu: Băncile au cam sărit calul cu ROBOR

Mugur Isărescu are un mesaj pentru băncile din România.

"De regulă, între rata de politică monetară și ROBOR există o corelație. (...) De mai bine de patru, cinci luni, s-a decuplat ROBOR-ul. Ca să mă exprim mai pe înțelesul dumneavoastră, băncile au cam sărit calul. ROBOR s-a dus în sus mult mai mult decât rata de politică monetară. Pentru a înțelege ce s-a întâmplat, e nevoie de două lucruri. În primul rând, acestea sunt dobânzi de piață și piețele au tendința să suprareacționeze, așa funcționează piețele de peste tot din lume, mai ales în perioadele de criză. Overreaction se zice în engleză. Sunt și alți termeni. Găsirea punctului de echilibru se face printr-un balans, de multe ori, pe extreme, și pe piețele valutare se întâmplă acest lucru, și pe piețele monetare cu dobânzile, și la bursa de valori. Sunt lucruri absolut normale. Acum a fost clară tendința băncilor și a celor care acționează pe piața monetară la termen să privească pesimist viitorul”, a spus Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR). Vezi mai mult AICI.

