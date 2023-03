Scumpiri RCA. Titi Aur: "Prețul nu are legătură cu salariile din țara respectivă, ci doar cu dauna plătită. E o afacere privată"

"Prima de asigurare nu are nici o legătură cu salariile din țara respectivă. Prima de asigurare este direct proporțională sau ar trebui să fie direct proporțională cu dauna pe care o plătește asiguratorul. Este o afacere privată. Ce face asiguratorul? Încasează niște bani din primele de asigurări și acum haideți să ne referim doar la mașini. Sunt cele două mari categorii: RCA-ul, care este obligatorie. Aici plătesc o primă de asigurare și tot ce stric eu într-un accident e plătit din banii asigurării, dar nu mașina mea, ci doar celui pe care l-am lovit. Dacă vreau să-mi asigur și mașina mea se numește CASCO, dar nu este obligatorie. Doar RCA este obligatorie. De ce este obligatorie? Pentru că s-ar putea ca eu să va lovesc pe dumneavoastră și să nu am bani să vă despăgubesc. Atunci ați rămâne păgubit nevinovat. Aici vine statul care obligă toți șoferii să facă RCA," a spus Titi Aur la emisiunea DCConducem, moderată de Florin Răvdan.

Cum se calculează prima de asigurare?

"Prima de asigurare se calculează în funcție de dauna pe care au plătit-o asiguratorii în anii trecuți și este practic o simulare cu ce va urma în anul următor. Dauna a crescut. De ce a crescut dauna? Pentru că avem număr mare de accidente și atunci asiguratorul nu are cum sa facă o primă mică de asigurare pentru că noi, șoferii din România stricăm mult. Auzeam zilele trecute o intervenție a unui domn român din Spania, la un post de radio, exact pe acest subiect. El spunea că domle' la noi în Spania e mai bine, e mai ieftin cu nu știu cât. Da, pentru că în Spania se strică mult mai puțin decât la noi. Mai vin și sindicaliștii, reprezentanții șoferilor sau ai transportatorilor, cu următoarea afirmație: cum să fie prima de asigurare mare, pentru că noi avem salariile mici în România. Da, dar paguba, despăgubirea, nu are legătură cu salariul. În momentul în care eu dau cu mașina mea într-un Ferrari, Mercedes, Lamburghini, aripa aia costă la fel de mult indiferent dacă o repar în București, Suceava, la Munchen sau la Paris. Asiguratorul tot atât trebuie să plătească. Asta chiar dacă eu am salariul mic în România, iar cel din Luxemburg are de șapte ori salariul mai mare ca mine. Aripa aia în Luxemburg costă tot atât. Chiar și despăgubirile pentru victimele din mașină costă aproximativ la fel," a mai spus Titi Aur.

