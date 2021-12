Scrisoare pentru Hanibal Dumitrașcu. „Voi vorbi cu tine până la sfârşitul zilelor, fără să aştept un răspuns”

„Oare mă auzi? Oare Cerul se deschide astăzi, în noaptea de Ajun, ca gândurile noastre să se îmbrăţişeze? Te-am visat des în ultima perioadă. Pari supărat, îngândurat, preocupat de o misiune cerească. Hai să stăm de vorbă. Hai să fie din nou primăvară. Să te aşezi pe canapea în grădină, eu să sting ţigara şi să te ascult în aerul curat de mai. Să strălucească iar luna, ca în ultima noastră seară împreună, dar să nu fie ultima. Să fie veşnică clipa în care te am în faţă şi casa să nu mai fie atât de goală, oricât de mulţi oameni ar umple-o. S-au schimbat multe anul ăsta. M-am angajat şi m-am căsătorit. Îmi port zilele fără scop, sufocându-mă într-o primărie prăfuită, aşteptând să ajung acasă.

M-am maturizat şi nu mai simt Crăciunul. Despre asta este viaţa, de fapt. Să găseşti strălucire şi emoţie în mijlocul banalului. Să te cuibăreşti în sentimente calde, plăcute, în echilibru. Nu mai sunt copil, tati. Când ai plecat, încă eram. E gri afară şi nici măcar nu ninge. Mâine sunt 10 grade. Vom sta la masă, vom asculta colinde şi vom mânca bunătăţile gătite de mami.

Locul tău va rămâne gol pentru totdeauna şi eu voi vorbi cu tine până la sfârşitul zilelor, fără să aştept un răspuns. Vor veni la noi părinţii lui Răzvan. Voi aştepta ca el să o ceară pe Ioana. Te-am visat acum câteva nopţi că îi dai un inel Ioanei, în biserică. Şi mie îmi dăduseşi. Ştiu că e opera ta fericirea noastră. Ştiu că tu i-ai trimis pe băieţii noştri buni, pe care i-ai fi iubit ca pe copiii tăi. Vom bea vin fiert şi ne vom îmbujora în obraji în toropeala din jur.

Apropo, am dărâmat soba. Soba veche şi atât de dragă ţie. Am dărâmat-o cu sufletul strâns, sperând că ai fi fost de acord. Am pus un şemineu în locul ei. Am schimbat şi canapeaua şi biblioteca. În casă e mai alb acum, e mai multă lumină, un spaţiu mai mare şi mai gol. Am tăiat şi Mâneca Maicii Domnului anul trecut, era prea bătrână. În urma ei, s-a dezvăluit o casă învechită şi lugubră, de un alb crăpat şi murdar, parcă părăsită.

Vom sta la discuţii aprinse şi vom râde mult. Totuşi, va lipsi ceva şi noi vom şti asta, dar ne-am obişnuit. Ne-am obişnuit să trăim pustiiţi într-o parte din suflet. E al patrulea Crăciun fără tine. Ştiu că eşti Moş Crăciunul meu acum. Am 10 dorinţe, tati. Să fim sănătoşi. Să ai grijă de mami. Să ne lăsăm de fumat. Să regăsim spiritul Crăciunului şi sufletul copilăriei. Să o ceară Răzvan pe Ioana. Să pot face nunta anul viitor şi să iasă aşa cum ne-am dorit. Să fii alături de mine la nuntă. Să-mi urmez vocaţia. Să fii fericit. Să-ţi fac un nepot şi să nu-mi fie frică. Îi mulţumesc vieţii că îi am lângă mine pe oamenii dragi. Chiar dacă nu se vor îndeplini toate anul ăsta, sper ca viaţa să mi le aducă cumva. Fie ca stelele din noaptea asta magică de Ajun să strălucească atât de tare în sufletele noastre, încât să ne aducă împreună, măcar pentru o clipă.

24 decembrie 2021, ora 14:00

P.S. Răzvan a cerut-o pe Ioana astăzi.

Te iubesc, tati. Crăciun fericit!

24 decembrie 2021, ora 17:00”, a scris fiica lui Hanibal Dumitrașcu, ieri, în ajunul Crăciunului.

A trecut atâta timp și telespectatorii încă îi simt lipsa

Așa este din mai 2018 când a murit marele psiholog Hanibal Dumitrașcu. Toată lumea îi simte lipsa. Avea o vorbă bună pentru fiecare. Ucigașul tăcut al vremurilor noastre, un accident vascular cerebral, l-a făcut să se prăbușească.

Într-un interviu pentru DC News, Maria Dumitrașcu, fiica lui, absolventă a Facultatății de Psihologie din cadrul Universității din București, spunea care a fost cea mai importantă lecție pe care a învățat-o de la tatăl ei.

”Am învăţat foarte multe lucruri de la el. Nu mi-a fost doar un tată foarte bun, ci şi mentor şi model în viaţă. Datorită lui am învăţat de mică că a citi înseamnă a evolua frumos şi a trăi atâtea universuri minunate. De fiecare dată când mă vedea că citesc, i se umplea inima de bucurie, era tare mândru. Niciodată nu mi-a spus că trebuie să citesc, dar puterea exemplului este cel mai mare învăţător. De la el am învăţat că în viaţă e nevoie să te cunoşti profund, să ai un scop şi un sens, că paşii sunt visul, să-ţi urmezi propria cale, să faci ce îţi place şi să-ţi laşi amprenta prin lucrurile pe care le faci, să ajuţi la o lume mai bună, căci schimbarea vine de la fiecare în parte”, spunea Maria Dumitrașcu.

”De la el am preluat setea de cunoaştere, mi-a arătat că mereu mai e ceva de cunoscut, de simţit, de trăit. M-a învăţat să îmbin studiul cu distracţia, că în viaţă ai nevoie şi de muncă şi de momente de relaxare, în care să petreci timp cu tine însuţi, căci asta înseamnă echilibrul. Că e nevoie să fii perseverent şi să rămâi bun. El era un om bun. M-a învăţat ce este iertarea, ce este compasiunea, înţelepciunea şi ce înseamnă să te bucuri de lucrurile simple, că fericirea se regăseşte în compania oamenilor dragi, în contemplarea unui peisaj frumos, într-o poveste citită sau născocită, într-o dimineaţă în aerul proaspăt în care asculţi melodia ta preferată şi-ţi bei cafeaua, bucurându-te de noua zi care vine”, ne mai spunea Maria Dumitrașcu într-un interviu pentru DC News.

Vâlcu, primul jurnalist care i-a luat un interviu: Vorbea pe înțelesul tuturor

Val Vâlcu, primul jurnalist care i-a luat un interviu lui Hanibal Dumitrașcu a vorbit despre imensa pierdere din societatea românească, după trecerea în neființă a reputatului psiholog.

Jurnalistul spune că Hanibal Dumitrașcu a fost un mare luptător.

"Înainte de a fi psiholog sau profesor la Universitatea din București, la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Hanibal Dumitrașcu a fost un luptător. Mulți psihologi vin spre presă pentru a-și face reclamă, pentru a avea pacienți la cabinet, însă Hanibal Dumitrașcu a fost numit pe drept cuvânt psihologul românilor pentru că nu a venit să își facă lui un bine, ci să ne facă nouă un bine, să acționeze asupra mentalului colectiv, cu înțelegere și deschidere pentru problemele de psihopatologie a comportamentului politic și social. Sfaturile lui erau de interes pentru întreaga societate, nu doar pentru un pacient sau altul," a spus Val Vâlcu la Antena 3, în 2018, când a murit psihologul.

"Nu reușesc să-mi revin, este o pierdere uriașă atât în plan personal cât și în plan social în România. Țara noastră a pierdut o personalitate importantă. Nu se plângea de afecțiunea pe care o avea, punea în planul doi problemele personale. Diabetul nu este o boală ușoară. Acum vreo o săptâmână, l-am întrebat la un post de televiziune dacă a mers la mare și s-a bronzat, el a spus că stă în grădină. Am glumit cu el, i-am zis să nu-l muște câinele lui Marius Pieleanu, pentru că ei sunt vecini. Era un om extrem de optimist, să fiu cinstit, nu-l mai văzusem atât de energic de multă vreme," mai spunea atunci Val Vâlcu.

Vâlcu, primul jurnalist care i-a luat un interviu

Val Vâlcu a fost primul jurnalist care i-a luat un interviu lui Hanibal Dumitrașcu. El a vorbit despre acel moment.

"E destul de greu să faci interviuri cu cei din mediul universitar, care sunt ocupați mai ales de revistele științifice, de carieră și caută să-și cântărească fiecare cuvânt, să nu apară vreo greșeală pe care colegii s-o sancționeze. Însă Hanibal Dumitrașcu vorbea pe înțelesul marelui public cu o mare deschidere și nu ne-am referit doar la cazurile clasice de psihologie, ci a intrat decis, a avut curajul de a spune lucrurilor pe nume în această zonă, a psihopatologiei comportamentului politic sau social, pe temele de actualitate, privind în sufletele românilor, în mentalul colectiv," a mai spus jurnalistul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News