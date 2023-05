Școlile din Italia își reduc capacitatea claselor din cauza crizei natalității

Biroul Naţional de Statistică din Italia (ISTAT) a anunţat că numărul naşterilor din această ţară a scăzut la un nivel istoric de sub 400.000 în 2022, înregistrând a 14-a scădere anuală consecutivă, în timp ce populaţia generală a scăzut cu 179.000 de indivizi şi a coborât la 58,8 milioane de locuitori.



Scăderea şi îmbătrânirea populaţiei reprezintă un motiv major de îngrijorare pentru a treia ţară ca mărime din zona euro, deoarece acest fenomen determină o scădere a productivităţii economice şi costuri mai mari pentru bunăstarea populaţiei într-o ţară care înregistrează deja cele mai mari cheltuieli cu pensiile dintre cele 38 de state membre în Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).



Guvernul prim-ministrului Giorgia Meloni a făcut din această chestiune o prioritate a mandatului său după ce a ajuns la putere anul trecut, angajându-se să ofere sprijin familiilor italiene pentru a creşte rata natalităţii.



Ministrul italian al Educaţiei, Giuseppe Valditara, a spus că numărul copiilor de vârstă şcolară va scădea până la 6 milioane în anul şcolar 2033-2034, de la 7,4 milioane de elevi în 2021, în condiţiile în care numărul total al elevilor italieni scade în fiecare an cu 110.000-120.000 de elevi.



"Scenarul este alarmant", a declarat ministrul Valditara într-un mesaj video difuzat la o conferinţă dedicată acestei crize. Papa Francisc, care a avertizat deja că Italia se confruntă cu "o iarnă demografică", urmează să ia cuvântul la aceeaşi conferinţă în cursul zilei de vineri.



Scăderea bruscă a numărului de elevi ar putea să provoace şi scăderea numărului profesorilor până la 558.000 în anul şcolar 2033-2034, de la peste 684.000 în prezent, a avertizat ministrul Valditara.



Încercând să ajute familiile, Guvernul italian a adoptat săptămâna trecută un pachet legislativ ce include o scutire în acest an de la taxele pe venituri suplimentare pentru angajaţii care au copii, ce pot ajunge până la valoarea maximală de 3.000 de euro per angajat.



Giuseppe Valditara a avertizat că acest declin este şi un rezultat al faptului că tot mai mulţi profesionişti italieni îşi părăsesc ţara natală pentru a-şi găsi locuri de muncă mai bune în străinătate.



"Dacă tendinţele demografice rămân aşa cum sunt ele astăzi, peste 30 de ani vom fi mai puţin cu 5 milioane de italieni şi vom fi pierdut 2 milioane de oameni tineri", a adăugat ministrul Educaţiei din Italia, scrie Agerpres.

