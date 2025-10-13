Prin activități educaționale și parteneriate cu școli din România, comunitatea reușește să construiască o adevărată punte între generații.

Într-un cartier liniștit din Glasgow, o comunitate de români a construit o poveste care respiră identitate, credință și tradiție. Școala Românească „Sf. Nicolae” nu este doar un spațiu de învățare a limbii române – este o comunitate vie, unde valorile culturale și spirituale sunt transmise din generație în generație.

Coordonată de profesoara Daniela Ciupală, școala funcționează pe bază de voluntariat și implicarea părinților, având la bază sprijinul comunității locale. În iunie, această activitate susținută a fost recunoscută oficial, odată cu obținerea statutului legal de organizație caritabilă în Scoția. Acest pas deschide accesul la granturi, sponsorizări și resurse pentru dezvoltarea unor proiecte educaționale și culturale gratuite, dedicate copiilor români.

Un semestru cu povești și rădăcini

Semestrul ianuarie–iunie 2025 a adus în viața copiilor numeroase activități educative și culturale. Evenimentele au debutat cu sărbătorirea Zilei Culturii Naționale și a poetului Mihai Eminescu, continuând cu momente dedicate Unirii Principatelor Române, procesiuni religioase în Duminica Ortodoxiei și cursuri culturale realizate în colaborare cu Muzeul Brăilei „Carol I” și Școala „Fănuș Neagu” din Brăila.

Copiii au participat la concursul religios internațional „Împreună cu Hristos prin viață – Cuvântul care vindecă”, iar atelierele de Mărțișor au adus culoare și bucurie în sălile de clasă. Ziua Copilului a fost marcată prin activități festive și diplome personalizate oferite micilor participanți, în semn de recunoaștere pentru implicare și creativitate.

Lectura, punte între lumi

Unul dintre proiectele recente care s-a remarcat la Glasgow este „10 cărți pentru 1000 de copii români din diaspora”, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. În fiecare duminică, după Sfânta Liturghie, copiii iau parte la ateliere de lectură menite să apropie generațiile prin povești cu tâlc.

Titluri precum „Pițigoiul” sau „Curajul” au fost folosite pentru a ilustra teme precum prietenia, solidaritatea și încrederea în sine. Activitățile sunt interactive și pun accent pe discuții și jocuri care sprijină dezvoltarea limbii române într-un mod natural și accesibil.

Ziua Europeană a Limbilor

La finalul lunii septembrie, elevii Școlii „Sf. Nicolae” au participat la Ziua Europeană a Limbilor, eveniment organizat la Edinburgh. România a fost reprezentată cu mândrie de doi elevi, Aaron Drehluță și Emma Martinescu, care au prezentat publicului scoțian frumusețea limbii române și specificul tradițiilor autohtone.

Standul României a atras numeroși vizitatori, iar activitățile interactive au oferit ocazia unui schimb cultural autentic. În aceeași perioadă, copiii au redescoperit povestea lui Harap-Alb într-un spectacol interactiv realizat de AtelieR de Cuvinte și EduStory Storytellers Company, un proiect care a combinat lectura cu teatrul educativ.

Reț ea de parteneriate educaționale

Pentru a păstra legătura cu țara, școala a dezvoltat parteneriate cu mai multe instituții de învățământ din România, printre care Școala Gimnazială „Ioan Opriș” din Turda, Liceul Teoretic „Pavel Dan” din Câmpia Turzii și Școala Gimnazială „Mihai Vodă” din Mihai Viteazu.

Aceste colaborări facilitează schimburi culturale, activități comune și creează un spațiu educațional transnațional, unde limba română devine liantul care unește copii din țară și din diaspora.

O comun itate care respiră limba română

Fiecare activitate desfășurată la Școala Românească „Sf. Nicolae” este o formă de afirmare a identității. Aici, părinții și voluntarii se implică direct, iar copiii cresc înconjurați de povești, tradiții și credință.

Prin aceste inițiative, școala din Glasgow demonstrează că limba română poate rămâne vie și puternică chiar și la mii de kilometri de casă, contribuind la consolidarea legăturii dintre generații.