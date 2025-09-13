Școala Românească Herning și Ikast-Brande: locul unde copiii din Danemarca își descoperă rădăcinile

Școala Românească Herning și Ikast-Brande reunește peste 40 de copii din comunitatea românească din Danemarca pentru a învăța limba, cultura și tradițiile românești. Prin cursuri interactive, implicarea părinților și evenimente dedicate, școala a devenit un reper al identității românești în străinătate.

În inima Danemarcei, acolo unde viața de zi cu zi se desfășoară într-o cultură diferită, românii reușesc să-și păstreze rădăcinile prin educație. Școala Românească Herning și Ikast-Brande, acolo unde predă și Nicoleta Cristiana Popescu, a devenit în doar câțiva ani un reper pentru comunitatea românească din Regiunea Midtjylland. De la primele grupe cu 12 elevi până la cele 43 de astăzi, școala nu este doar un proiect educațional, ci o adevărată misiune de suflet.

De la vis la realitate

Nicoleta Cristiana Popescu are 36 de ani și locuiește în Danemarca de 9 ani. În prezent, lucrează ca pedagog la o școală daneză și program after-school.

„Sâmbăta sunt prezentă la proiectul meu de suflet, Școala Românească. Dragostea pentru România și dorința de a face ceva pentru copiii români din comunitatea noastră m-a convins să intru în acest proiect”, povestește ea.

Totul a început acum patru ani, la Herning, „în inima peninsulei Iutlanda – centrul Danemarcei”, cu doar 12 elevi, exact numărul minim necesar pentru deschiderea unei grupe. În al doilea an, copiii au ajuns la 24, iar în al treilea, școala s-a extins și în Ikast, localitate aflată la numai 13 kilometri. „Fiind foarte apropiate una de cealaltă, ne permite în prezent să lucrăm ușor cu ambele comunități”, explică Nicoleta.

Astăzi, programul este împărțit riguros: de la 09:00 la 12:00 la Herning, iar între 13:00 și 16:00 la Ikast. „Școala românească, așa cum o numim noi, este un curs de limbă, cultură și civilizație românească destinat copiilor români din Danemarca, unde se predă limba, cultura și tradițiile românești”, adaugă ea.

Învățarea limbii materne, un drept european

Școala funcționează pe baza unei directive europene care garantează dreptul copiilor cetățenilor UE la învățarea limbii materne în țara gazdă, dacă sunt îndeplinite câteva condiții: să existe cel puțin 12 elevi pentru o grupă, cel puțin unul dintre părinți să fie român și acasă să se vorbească limba română.

„Se predă, așadar, limba română – de la scris, citit, vocabular – dar și puțin din geografie și istorie. Sunt trei mari competențe potrivit planului danez de predare: comunicarea orală, comunicarea scrisă, cultură și societate”, explică Nicoleta.

Un plan educațional adaptat copiilor

La Școala Românească se lucrează după un plan bine structurat, inspirat din modelul danez. „Avem obiective clare și activități adaptate vârstei copiilor, împărțite pe trei grupe: trin 1 (clasele 0–3), trin 2 (clasele 4–6) și trin 3 (clasele 7–9). Însă majoritatea copiilor sunt din primele două grupe de vârstă”, spune profesoara.

Orele sunt interactive, diferențiate pe grupe de vârstă, astfel încât „toți copiii, de la mic la mare, să înțeleagă, să învețe și să participe activ în procesul de învățare”. Metodele nu le sunt străine elevilor, fiind asemănătoare celor folosite în școala daneză. „Încerc să combin metode creative care să motiveze copilul să participe activ, punând accent pe competențe și nu doar pe cunoștințe, prin discuții, jocuri, proiecte și ateliere împreună cu părinții”, detaliază Nicoleta.

Comunitatea, parte din proces

Un rol important îl au părinții și comunitatea. „Părinții sunt foarte implicați și recunoscători că există această oportunitate, un drept al lor, de altfel. În primul rând, ei fac posibilă prezența copiilor la școală, chiar dacă este sâmbătă. Consider că această colaborare dintre părinți și școală este esențială, întrucât împreună reuşim să păstrăm limba, cultura şi identitatea românească, ajutându-i pe copii să armonizeze cele două culturi şi să se simtă, în acelaşi timp, acasă în ambele", spune Nicoleta.

Școala colaborează și cu o asociație culturală româno-daneză, care face ca activitatea să fie „și mai motivantă” și să adune nu doar copiii, ci și părinții acestora. Evenimentele comune au fost de fiecare dată „un real succes”, aducându-i mai aproape de România.

De asemenea, Parohia Ortodoxă Română din Ikast este partener important. „Suntem vizitați de preotul parohiei când sunt sărbători de importanță”, precizează Nicoleta.

Evenimente cu impact

Un exemplu de activitate de amploare este conferința programată pe 4 octombrie, unde invitat special va fi Virgil Ianțu. Tema întâlnirii – Educație și caracter – va fi abordată alături de un psiholog, atât pentru copii, cât și pentru părinți. „Vor fi noi perspective de comunicare cu cei mici, un dialog despre valori, principii și relații sănătoase”, explică Nicoleta.

„Școala românească din Danemarca a crescut frumos, pas cu pas. Am pornit cu un număr de 12 elevi ca astăzi să avem 43 de elevi în ambele comunități, Herning și Ikast”, mai spune ea.

Pentru ea, proiectul nu este doar o activitate didactică: „Este o bucurie să le ofer copiilor născuți sau crescuți aici șansa de a-și păstra limba maternă și de a descoperi cultura și tradițiile românești. Prin joc, povești, literatură, istorie și geografie, încercăm să îi ajutăm să rămână conectați cu rădăcinile lor, dar și să fie mândri că aparțin de două lumi culturale”.

Viitorul educației în diaspora

În viziunea Nicoletei Popescu, aceste școli au un impact profund. „Le oferim copiilor un spațiu în care limba și cultura română sunt valorizate și unde se pot simți acasă, chiar dacă trăiesc departe de România. Copiii învață și vorbesc în limba daneză 7-8 ore pe zi, iar să-i auzi vorbind și simțind românește este un lucru extraordinar. Ei știu cine sunt și își cunosc identitatea, chiar dacă se simt acasă și aici, în Danemarca.”

Mai mult, avantajele se reflectă și în dezvoltarea lor intelectuală: „Statisticile arată că o bună stăpânire a limbii materne îi ajută pe copii să învețe mult mai ușor a doua și chiar a treia limbă. De aceea, instituțiile daneze ne sprijină și îi încurajează pe copiii noștri să participe la aceste cursuri, știind cât de importantă este păstrarea limbii materne pentru dezvoltarea lor și pentru integrarea lor reușită în Danemarca. Putem spune că este o situație avantajoasă pentru toată lumea.”

O punte între două culturi

„Pentru noi, școala românească nu este doar despre limba română, ci despre păstrarea identității și oferirea copiilor noștri a șansei de a fi acasă în două culturi”, conchide Nicoleta Cristiana Popescu.

Școala Românească Herning și Ikast-Brande dovedește astfel că educația poate fi puntea prin care copiii din diaspora reușesc să își păstreze rădăcinile, să-și îmbrățișeze identitatea și, în același timp, să se integreze în comunitatea daneză.

Material realizat pe baza informațiilor puse la dispoziție de Nicoleta Cristiana Popescu, profesor de limba română în cadrul Școlii Românești Herning și Ikast-Brande

Sursă imagini: Școala Românească Herning și Ikast-Brande

