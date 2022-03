Schwarzenegger, către Putin: Poți opri acest război! - video

Mai mult, actorul le-a transmis soldaților ruși că viețile lor sunt „sacrificate pentru un război fără sens, condamnat de întreaga lume”, scrie The Guardian.

Într-un clip postat pe contul său de Twitter, fostul guvernator al Californiei a relatat despre legăturile sale cu Rusia și a menționat că „puterea și inima poporului rus” l-au inspirat dintotdeauna.

„Soldaților ruși care ascultă această înregistrare, știți deja mult din adevărul pe care l-am spus. L-ați văzut cu ochii voștri. Acesta nu este războiul pentru apărarea Rusiei pe care l-au luptat bunicii sau străbunicii voștri. Acesta este un război ilegal”, a punctat Schwarzenegger.

Actorul a mai declarat: „Președintelui Putin îi spun: Ai început acest război. Tu conduci acest război. Poți opri acest război”.

VIDEO

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV