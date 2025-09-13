Data actualizării: | Data publicării:

Schimbare majoră în imobiliare: Clădiri noi cu ”autostrăzi pentru arici” și geamuri sigure pentru păsări

Autor: Andrei Itu | Categorie: Stiri
Sursa: Pexels
Sursa: Pexels

”Autostrăzile pentru arici” și geamurile sigure pentru păsări ar putea deveni cerințe obligatorii pentru toate noile construcții într-o țară din Europa.

Aceste schimbări s-ar putea întâmpla în Regatul Unit al Marii Britanii, în urma unor amendamente aduse de membrii Camerei Lorzilor la proiectul de lege privind planificarea urbană propus de guvern, potrivit The Guardian.

Proiectul ar putea crea dificultăți pentru miniștri, care au dorit să evite până acum impunerea unor reglementări suplimentare dezvoltatorilor, în special cu privire la măsurile pentru protejarea naturii, precum ”cărămizile pentru drepnele”.

Ce conțin noile amendamente

Noile amendamente introduse de Camera Lorzilor cuprind obligativitatea acestor cuiburi artificiale, considerate de activiști cruciale pentru supraviețuirea unor specii aflate în pericol.

Un grup de lorzi independenți a propus amendamente, cu scopul de a asigura că noile clădiri vor avea elemente de design prietenoase cu fauna sălbatică, respectiv autostrăzi pentru arici și cuiburi pentru păsări.

Amendamentele vor fi supuse dezbaterii în Parlament. Inițiatorii au înaintat o scrisoare miniștrilor, solicitându-le să susțină aceste măsuri.

Controverse la proiectul de lege despre planificarea urbană: peste 5.000 de situri naturale ar putea fi puse în pericol

Organizațiile pentru protecția naturii au criticat dur proiectul de lege despre planificarea și infrastructura, aflat în prezent în dezbatere la Camera Lorzilor. O analiză făcută de cotidianul britanic The Guardian a arătat că peste 5.000 de situri naturale ar putea fi puse în pericol în cazul în care legea este adoptată în forma actuală. 

Experții spun că proiectul ar putea permite dezvoltatorilor să ignore normele de protecție a mediului și să facă un sistem de tipul ”plătești ca să distrugi natura”. Asta pentru că dezvoltatorii ar avea posibilitatea să contribuie financiar la un fond pentru refacerea naturii, în loc să aibă obligația să protejeze fauna și flora pe terenurile în care ridică clădiri.

Lorzii speră că aceste amendamente vor contribui, cel puțin parțial, la scăderea impactului negativ al noilor dezvoltări asupra naturii. Ei au arătat că, în Marea Britanie, aproximativ 30 de milioane de păsări mor în fiecare an, de multe ori lent și dureros, după ce se lovesc de geamuri. Ei spun că acest număr ar putea fi scăzut cu până la 90% dacă s-ar impune folosirea geamurilor sigure pentru păsări, un produs în care UK este lider global la nivel de producție.

Autostrăzi pentru arici

O măsură cu costuri scăzute, însă cu un impact semnificativ asupra faunei, este obligativitatea introducerii autostrăzilor pentru arici, respectiv deschideri mici, la nivelul solului, în garduri ori ziduri, care permit aricilor să se deplaseze liber între grădini și spații verzi.

Anterior, Comitetul guvernamental pentru sensibilitatea animalelor a criticat proiectul de lege pentru că ignoră bunăstarea animalelor afectate de construcții și de designul imobilelor. Conform Comitetului, planurile actuale ar putea duce la moartea unor animale ca păsările, iepurii de câmp, iepurii domestici, șoarecii de câmp ori aricii.

”Păsările nu pot vedea geamul și cred că pot zbura prin el”

Anterior, cancelarul Rachel Reeves și prim-ministrul Keir Starmer s-au plâns că protejarea liliecilor, tritonilor, melcilor și păianjenilor îngreunează construcția de locuințe și pune frână creșterii economice.

„Păsările nu pot vedea geamul și cred că pot zbura prin el – dar geamurile speciale, tratate cu acoperiri în ultraviolet, și mici modificări în designul clădirilor pot reduce coliziunile cu peste 90%, la un cost foarte redus. 

 Marea Britanie este, paradoxal, în urmă cu legislația în acest domeniu, deși este un lider în producția de astfel de geamuri. Sper ca guvernul să vadă această măsură ca pe o victorie ușoară – atât pentru gospodării, cât și pentru afaceri și păsări – și să susțină amendamentul.”, a spus Alexandra Freeman, membră a Camerei Lorzilor și inițiatoarea amendamentului privind geamurile sigure pentru păsări.

”Proiectul nostru de lege privind planificarea și infrastructura va aduce beneficii atât pentru natură, cât și pentru construcția de locuințe. Legislația existentă protejează deja fauna în timpul lucrărilor de construcție, inclusiv păsările și aricii, iar politicile de planificare susțin folosirea de elemente prietenoase cu fauna în și în jurul noilor clădiri, inclusiv cărămizi pentru drepnele.”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului.

Aricii, pe cale de dispariție


Aricii europeni (Erinaceus europaeus) sunt considerați o specie în declin major, iar, în unele regiuni, sunt aproape de a fi considerați pe cale de dispariție.

Situația actuală a aricilor:


În  Marea Britanaie, populația de arici s-a diminuat cu peste 50% în zonele rurale și cu aproximativ 30% în zonele urbane în ultimii 20 de ani.


În Europa, inclusiv în România, tendința este asemănătoare, chiar dacă nu la fel de bine documentată. Lipsa datelor exacte în România face ca statutul lor oficial să nu fie ”pe cale de dispariție”, însă declinul este îngrijorător.

Statutul oficial al aricilor

În Marea Britanie, ariciul este listat ca fiind specie prioritară pentru conservare. La nivel european, este protejat prin Convenția de la Berna, însă nu se află încă pe lista speciilor pe cale de dispariție a a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. În România, ariciul este protejat prin lege, însă, în acest moment, nu este considerat o specie amenințată oficial de dispariție.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Schimbare majoră în imobiliare: Clădiri noi cu ”autostrăzi pentru arici” și geamuri sigure pentru păsări
13 sep 2025, 09:59
Cutremur puternic în Rusia. Regiunea afectată
13 sep 2025, 08:23
Marea Britanie pregătește un plan de consolidare a Flancului Estic
12 sep 2025, 22:40
Povestea celei mai memorabile farse din istoria zborurilor spațiale
12 sep 2025, 21:42
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk
12 sep 2025, 21:31
Donald Trump, anunțul zilei despre anchetarea lui George Soros
12 sep 2025, 20:32
ParintiSiPitici.ro
„Politica nu are ce să caute în Educație! Nu mai veniți spre noi! Lăsați-ne în pace!” Prof. Claudia Chiru lansează apel: „Dacă eu nu am timp să dau feedback copilului, învățarea e zero!” / VIDEO
12 sep 2025, 10:40
Nou premier în Nepal, după protestele violente. Cine e Sushila Karki
12 sep 2025, 20:21
NATO lansează operațiunea „Santinela Estică“, pe fondul incursiunilor dronelor ruse în spațiul aliat. Update: MApN, precizări
12 sep 2025, 19:26
Un câine a salvat un copil din ghearele propriului tată. Acesta a încercat să-l sugrume
12 sep 2025, 19:23
Polonia îl contrazice pe Trump și susține că incursiunile dronelor rusești nu pot fi considerate o greșeală
12 sep 2025, 18:32
Dronă militară, descoperită pe o plajă din Bulgaria /foto în articol
12 sep 2025, 17:12
Donald Trump: Răbdarea mea cu Putin se epuizează rapid. Va trebui să acționăm foarte, foarte dur
12 sep 2025, 17:01
SUA cere Europei să taxeze China și India pentru a opri finanțarea războiului lui Putin
12 sep 2025, 17:02
Italia și Turcia au semnat un acord pentru oprirea traficului de migranți dinspre Libia
12 sep 2025, 16:17
Imaginea cu soția lui Charlie Kirk, Erika Frantzve, care a înduioșat Internetul / foto în articol
12 sep 2025, 16:09
Tyler Robinson, tânărul care l-ar fi ucis pe Charlie Kirk, a fost prins. Update: Un membru al familiei spune că „era plin de ură și răspândea ură“
12 sep 2025, 15:47
Tusk, replică acidă către Trump în cazul dronelor ruse care au intrat în spațiul aerian al Poloniei
12 sep 2025, 14:19
Reacția grăitoare a Prințului Harry, atunci când a fost întrebat despre Regele Charles
12 sep 2025, 14:23
Trump vrea, în sfârșit, să pună presiune pe Rusia. Acum urmează partea grea (Politico)
12 sep 2025, 13:49
Moartea lui Charlie Kirk a declanșat un val de amenințări teroriste. Mai multe universități și-au suspendat activitatea
12 sep 2025, 13:03
Primul calculator din lume, scos la licitație pentru 3,3 milioane de dolari
12 sep 2025, 11:26
Un stat UE, vizitat de turiștii din toată lumea, dorește să interzică fumatul pe plaje, terase și stadioane
12 sep 2025, 11:54
Cele două testamente secrete lăsate de Giorgio Armani au fost deschise
12 sep 2025, 11:54
Ghidul de supraviețuire în caz de război primit de polonezi
12 sep 2025, 10:51
Prinţul Harry face o vizită surpriză în Ucraina. Care este scopul
12 sep 2025, 10:51
Moscova susține că a respins peste 220 de drone lansate de Ucraina spre teritoriul său
12 sep 2025, 10:01
Candidații pot fi respinși la angajare dacă țin cu o echipă de fotbal rivală, decide un judecător
12 sep 2025, 09:44
Ce a scos la iveală, de fapt, incidentul cu dronele rusești. Avertismentul unui general polonez: Este ca și cum ai trage cu tunul în muște
12 sep 2025, 08:52
Fost preşedinte, condamnat la 27 de ani de închisoare
12 sep 2025, 08:23
Asasinarea lui Charlie Kirk inflamează America: Țara ar fi "pe muchia dintre o ruptură politică și un război civil"
12 sep 2025, 09:14
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE
11 sep 2025, 23:24
Moscova cere Poloniei să redeschidă granița cu Belarus, în ajunul unor exerciții militare ruso-belaruse
11 sep 2025, 23:04
Prima țară cu un ministru creat de inteligența artificială
11 sep 2025, 21:02
Străinii care laudă uciderea lui Charlie Kirk riscă să nu mai calce în SUA. Adjunctul lui Rubio, anunțul zilei
11 sep 2025, 20:12
FBI publică primele imagini cu o „persoană de interes“ în asasinarea lui Charlie Kirk / foto în articol
11 sep 2025, 19:26
India cere Rusiei să înceteze recrutarea cetățenilor indieni pentru armata sa
11 sep 2025, 18:44
A fost găsită arma care ar fi fost folosită la uciderea lui Charlie Kirk. Ce scria pe muniție
11 sep 2025, 17:58
Rusia va organiza alegeri locale și regionale, în ciuda războiului din Ucraina și a negocierilor de pace pe care Putin le amână
11 sep 2025, 17:29
Cele mai bogate țări din UE, întâlnire secretă la Viena. Polonia, liderul taberei adverse / Poziția Comisiei Europene față de negocieri
11 sep 2025, 16:51
UE a virat un nou miliard de euro către Ucraina. Cu cât a fost sprijinită țara de la începutul invaziei ruse
11 sep 2025, 16:44
Ambasador european, demis după legătura sa cu infractorul sexual Jeffrey Epstein
11 sep 2025, 15:55
O înregistrare video cu asasinarea lui Charlie Kirk a devenit virală online
11 sep 2025, 15:45
Secretele din familia lui Kim Jong Un: Ar avea un fiu mai mare, necunoscut lumii, în timp ce fiica adolescentă este desemnată succesoare
11 sep 2025, 16:00
Nouă moarte suspectă în Rusia. Directorul general al unei firme, găsit decapitat lângă Kaliningrad
11 sep 2025, 15:01
Un român și un georgian, arestați la Milano. Au ascuns în garaj sute de kilograme de argint și zeci de mii de euro
11 sep 2025, 15:06
Prințul Harry s-a întâlnit în sfârșit cu tatăl său, Regele Charles
11 sep 2025, 13:43
Țările în care se trăiește cel mai mult în Europa. România, aproape cea mai mică speranță de viață
11 sep 2025, 13:11
Explicațiile halucinante ale criminalului care a ucis-o pe ucraineanca Irina Zarutska: „S-au năpustit asupra ei”
11 sep 2025, 13:33
Cum ascunde Moscova mereu locația exactă a lui Putin. Marele secret al birourilor identice, dezvăluit de CIA: Securitate la limita paranoiei
11 sep 2025, 12:10
Protestatarii din Nepal și armata discută desemnarea liderului interimar al țării după protestele violente
11 sep 2025, 10:08
11 septembrie, ziua care a schimbat lumea: 24 de ani de la atacurile teroriste din SUA
11 sep 2025, 09:45
Cele mai noi știri
acum 3 minute
Plafonarea prețurilor la alimentele de bază NU va fi prelungită de la 1 octombrie
acum 20 de minute
De ce trebuie să iei vitamina D cu puțin unt sau ulei de măsline. Ai greșit până acum!
acum 30 de minute
Schimbare majoră în imobiliare: Clădiri noi cu ”autostrăzi pentru arici” și geamuri sigure pentru păsări
acum 1 ora 11 minute
DSU, mesaj de Ziua pompierilor: Sunt mereu la datorie, acolo unde este nevoie de ei
acum 1 ora 12 minute
Horoscop 15-21 septembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
acum 1 ora 24 minute
Alertă la Penitenciarul Găeşti. 200 de persoane au fost evacuate din cauza unui incendiu
acum 1 ora 26 minute
Horoscop 13 septembrie 2025. Zi de vis pentru o zodie
acum 1 ora 29 minute
Clasamentul Superligii după rezultatul dintre U Cluj - Rapid / Programul etapei a 9-a
Cele mai citite știri
pe 12 Septembrie 2025
Donald Trump, anunțul zilei despre anchetarea lui George Soros
pe 12 Septembrie 2025
Tyler Robinson, tânărul care l-ar fi ucis pe Charlie Kirk, a fost prins. Update: Un membru al familiei spune că „era plin de ură și răspândea ură“
pe 12 Septembrie 2025
Ce a scos la iveală, de fapt, incidentul cu dronele rusești. Avertismentul unui general polonez: Este ca și cum ai trage cu tunul în muște
pe 12 Septembrie 2025
Ce a scos la iveală asasinarea lui Charlie Kirk. Chirieac: Se manifestă și în România
pe 12 Septembrie 2025
O familie de români abia întoarsă din America critică România: „Vă spun sincer, regret că m-am întors”
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel