Schimbare majoră în imobiliare: Clădiri noi cu ”autostrăzi pentru arici” și geamuri sigure pentru păsări

”Autostrăzile pentru arici” și geamurile sigure pentru păsări ar putea deveni cerințe obligatorii pentru toate noile construcții într-o țară din Europa.

Aceste schimbări s-ar putea întâmpla în Regatul Unit al Marii Britanii, în urma unor amendamente aduse de membrii Camerei Lorzilor la proiectul de lege privind planificarea urbană propus de guvern, potrivit The Guardian.

Proiectul ar putea crea dificultăți pentru miniștri, care au dorit să evite până acum impunerea unor reglementări suplimentare dezvoltatorilor, în special cu privire la măsurile pentru protejarea naturii, precum ”cărămizile pentru drepnele”.

Ce conțin noile amendamente

Noile amendamente introduse de Camera Lorzilor cuprind obligativitatea acestor cuiburi artificiale, considerate de activiști cruciale pentru supraviețuirea unor specii aflate în pericol.

Un grup de lorzi independenți a propus amendamente, cu scopul de a asigura că noile clădiri vor avea elemente de design prietenoase cu fauna sălbatică, respectiv autostrăzi pentru arici și cuiburi pentru păsări.

Amendamentele vor fi supuse dezbaterii în Parlament. Inițiatorii au înaintat o scrisoare miniștrilor, solicitându-le să susțină aceste măsuri.

Controverse la proiectul de lege despre planificarea urbană: peste 5.000 de situri naturale ar putea fi puse în pericol

Organizațiile pentru protecția naturii au criticat dur proiectul de lege despre planificarea și infrastructura, aflat în prezent în dezbatere la Camera Lorzilor. O analiză făcută de cotidianul britanic The Guardian a arătat că peste 5.000 de situri naturale ar putea fi puse în pericol în cazul în care legea este adoptată în forma actuală.

Experții spun că proiectul ar putea permite dezvoltatorilor să ignore normele de protecție a mediului și să facă un sistem de tipul ”plătești ca să distrugi natura”. Asta pentru că dezvoltatorii ar avea posibilitatea să contribuie financiar la un fond pentru refacerea naturii, în loc să aibă obligația să protejeze fauna și flora pe terenurile în care ridică clădiri.

Lorzii speră că aceste amendamente vor contribui, cel puțin parțial, la scăderea impactului negativ al noilor dezvoltări asupra naturii. Ei au arătat că, în Marea Britanie, aproximativ 30 de milioane de păsări mor în fiecare an, de multe ori lent și dureros, după ce se lovesc de geamuri. Ei spun că acest număr ar putea fi scăzut cu până la 90% dacă s-ar impune folosirea geamurilor sigure pentru păsări, un produs în care UK este lider global la nivel de producție.

Autostrăzi pentru arici

O măsură cu costuri scăzute, însă cu un impact semnificativ asupra faunei, este obligativitatea introducerii autostrăzilor pentru arici, respectiv deschideri mici, la nivelul solului, în garduri ori ziduri, care permit aricilor să se deplaseze liber între grădini și spații verzi.

Anterior, Comitetul guvernamental pentru sensibilitatea animalelor a criticat proiectul de lege pentru că ignoră bunăstarea animalelor afectate de construcții și de designul imobilelor. Conform Comitetului, planurile actuale ar putea duce la moartea unor animale ca păsările, iepurii de câmp, iepurii domestici, șoarecii de câmp ori aricii.

”Păsările nu pot vedea geamul și cred că pot zbura prin el”

Anterior, cancelarul Rachel Reeves și prim-ministrul Keir Starmer s-au plâns că protejarea liliecilor, tritonilor, melcilor și păianjenilor îngreunează construcția de locuințe și pune frână creșterii economice.

„Păsările nu pot vedea geamul și cred că pot zbura prin el – dar geamurile speciale, tratate cu acoperiri în ultraviolet, și mici modificări în designul clădirilor pot reduce coliziunile cu peste 90%, la un cost foarte redus.

Marea Britanie este, paradoxal, în urmă cu legislația în acest domeniu, deși este un lider în producția de astfel de geamuri. Sper ca guvernul să vadă această măsură ca pe o victorie ușoară – atât pentru gospodării, cât și pentru afaceri și păsări – și să susțină amendamentul.”, a spus Alexandra Freeman, membră a Camerei Lorzilor și inițiatoarea amendamentului privind geamurile sigure pentru păsări.

”Proiectul nostru de lege privind planificarea și infrastructura va aduce beneficii atât pentru natură, cât și pentru construcția de locuințe. Legislația existentă protejează deja fauna în timpul lucrărilor de construcție, inclusiv păsările și aricii, iar politicile de planificare susțin folosirea de elemente prietenoase cu fauna în și în jurul noilor clădiri, inclusiv cărămizi pentru drepnele.”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului.

Aricii, pe cale de dispariție



Aricii europeni (Erinaceus europaeus) sunt considerați o specie în declin major, iar, în unele regiuni, sunt aproape de a fi considerați pe cale de dispariție.

Situația actuală a aricilor:



În Marea Britanaie, populația de arici s-a diminuat cu peste 50% în zonele rurale și cu aproximativ 30% în zonele urbane în ultimii 20 de ani.



În Europa, inclusiv în România, tendința este asemănătoare, chiar dacă nu la fel de bine documentată. Lipsa datelor exacte în România face ca statutul lor oficial să nu fie ”pe cale de dispariție”, însă declinul este îngrijorător.

Statutul oficial al aricilor

În Marea Britanie, ariciul este listat ca fiind specie prioritară pentru conservare. La nivel european, este protejat prin Convenția de la Berna, însă nu se află încă pe lista speciilor pe cale de dispariție a a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. În România, ariciul este protejat prin lege, însă, în acest moment, nu este considerat o specie amenințată oficial de dispariție.

