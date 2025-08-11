Data publicării:

Schimbare importantă la ATM-urile din Grecia

Autor: Irina Constantin | Categorie: Stiri
FOTO: Freepik @user16172657
FOTO: Freepik @user16172657

De astăzi, apar modificări la ATM-urile din Grecia. 

Autoritățile din Grecia au decis să nu mai percepe cetățenilor comisioane pentru retragerile de numerar de la ATM-uri. Decizia se aplică de astăzi, conform unui plan de reforme anunţat de Ministerul de Finanţe, pentru protejarea consumatorilor şi utilizarea tranzacţiilor bancare digitale, informează publicaţiile To Vima şi Kathimerini.

Autorităţile de la Atena au stabilit o taxă de 0,50 euro la transferurile de bani prin dispozitive mobile, web, sau internet banking prin furnizori terţi, şi un plafon de 1,50 euro pentru retragerile de numerar operate de furnizori terţi, cum ar fi Euronet sau Cashflex. Extrasul de cont va fi gratuit pentru toţi deţinătorii de carduri.

Pentru transferuri interbancare de până la 5.000 euro pe zi, comisioanele sunt plafonate la 0,50 euro per tranzacţie. Din 11 august, acest plafon nu mai este doar pentru bănci, ci se aplică tuturor furnizorilor de plăţi care operează în Grecia.

În cazul transferurilor de peste 5.000 euro pe zi, rămân în vigoare comisioanele stabilite de fiecare bancă. Aceste reglementări nu se aplică conturilor de companii.

Dacă un ATM (al unei bănci sau furnizori terţi) este singurul dintr-o municipalitate, nu se percep comisioane deţinătorilor eleni de carduri.

Cei care au carduri la bănci străine vor continua să se confrunte cu comisioanele stabilite în mod independent de operatorii de ATM-uri.

