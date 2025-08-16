Scene dramatice în Bistrița-Năsăud: Un tată și-a lovit mortal, cu mașina, copilul de doar 2 ani

Micuțul nu a fost observat de tatăl său, în curtea casei, și a fost lovit cu mașina. Accidentul s-a produs în localitatea Şanţ, iar la faţa locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ).



La sosirea echipajului medical, copilul era inconştient, dar cu funcţii vitale prezente. În sprijinul primului echipaj, a sosit şi salvarea aeriană şi s-au făcut manevre de stabilizare a pacientului, care urma să fie dus la spital.



Conform reprezentanţilor SAJ, în pofida eforturilor celor două echipaje, băieţelul a decedat. Cazul a rămas în atenţia poliţiştilor, care vor stabili împrejurările producerii accidentului.

