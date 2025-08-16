Data publicării:

Scene dramatice în Bistrița-Năsăud: Un tată și-a lovit mortal, cu mașina, copilul de doar 2 ani

Autor: Irina Constantin | Categorie: Stiri
foto pexels ilustrativ
foto pexels ilustrativ

Un băiețel de doar 2 ani și jumătate a murit astăzi într-o localitate din Bistrița-Năsăud. 

Micuțul nu a fost observat de tatăl său, în curtea casei, și a fost lovit cu mașina. Accidentul s-a produs în localitatea Şanţ, iar la faţa locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ).

La sosirea echipajului medical, copilul era inconştient, dar cu funcţii vitale prezente. În sprijinul primului echipaj, a sosit şi salvarea aeriană şi s-au făcut manevre de stabilizare a pacientului, care urma să fie dus la spital. 

Conform reprezentanţilor SAJ, în pofida eforturilor celor două echipaje, băieţelul a decedat. Cazul a rămas în atenţia poliţiştilor, care vor stabili împrejurările producerii accidentului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Informație îngrijorătoare: 68 de copii au fost părăsiți în maternități sau spitale în primele luni ale lui 2025
16 aug 2025, 13:37
Pompierii români din Grecia vor fi înlocuiți de un nou contingent
16 aug 2025, 12:25
Cât de sigure sunt scanerele din aeroporturi în timpul sarcinii
16 aug 2025, 10:29
Incendiu de proporții la un depozit de colete din Iași. A fost emis mesaj RO-Alert/ FOTO
15 aug 2025, 13:53
Întârzieri ale trenurilor de până la 3 ore și jumătate pe litoral, în cel mai aglomerat weekend din sezon
15 aug 2025, 12:33
Termenul limită pâna la care părinții pot utiliza sumele virate pe cardurile educaţionale. De la această dată banii dispar din conturi
15 aug 2025, 11:18
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
Pilotul Cezar Osiceanu, de 45 de ani la manșă. Momentul din Sibiu în care toți clienții din restaurant s-au oprit. ”Am auzit un oftat ușor”
15 aug 2025, 13:00
Adormirea Maicii Domnului: Rugaciunea puternică pe care trebuie să o rostești în această dimineață
15 aug 2025, 10:50
Accident pe A3 București - Ploiești. Trafic blocat. ”Așteptăm de o oră fără a ne mișca un metru”
15 aug 2025, 09:20
Cele mai frumoase mesaje de "La Mulți Ani" pentru cei dragi de Sfânta Maria
15 aug 2025, 10:06
Adormirea Maicii Domnului: tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce să nu faci în această zi dacă nu vrei să atragi ghinion, boli sau nenorociri
15 aug 2025, 08:55
Fotografia virală cu pompierii din Grecia NU se confirmă
14 aug 2025, 16:04
Accident mortal în Iași, între un autoturism şi un TIR
14 aug 2025, 13:58
Măsuri la frontieră în minivacanța de Sfânta Maria
14 aug 2025, 13:53
Minivacanța de Sfânta Maria aduce aglomerație pe litoral și la munte. Avertismentul autorităților: Reguli pe care trebuie să le respecți
14 aug 2025, 13:26
Galați: RMN 3 TESLA cu inteligență artificială, operațional la Spitalul Județean
14 aug 2025, 12:33
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post
14 aug 2025, 12:48
Nouă înșelătorie în România: Cetățenii, avertizați să nu cadă în capcana laptopurilor gratuite
14 aug 2025, 13:12
Trafic blocat pe DN11, în urma unui accident. Un motociclist a murit
14 aug 2025, 12:25
Înșelăciune cu vacanțe, în România. Pagube de 73.000 de euro. Nici n-au avut vreodată intenția de a organiza vacanța
14 aug 2025, 11:08
Bebelușul unor români din Italia a murit în vacanță în Turcia. Familia, disperată, se luptă cu birocrația italiană pentru repatriere
14 aug 2025, 10:52
O adolescentă a murit imediat după ce a născut. Fusese consultată într-o maternitate din România cu două ore înainte
14 aug 2025, 08:53
Explozie la Letea Veche. UPDATE: Doi pacienți vor fi transferați mâine în Austria
14 aug 2025, 08:23
Încă o linie de tramvai intră în reparații: 850 de metri, 30 de milioane de lei. Ce spunea Nicușor Dan când era primar despre ”micul deranj” și pe cine voia să vadă în tramvai
14 aug 2025, 08:37
Cine încasează cea mai mare pensie specială din Timiș și valoarea la care se ridică
14 aug 2025, 08:40
Glumă tare cu ministrul Finanțelor și Pachetul 2
13 aug 2025, 21:54
BOR dezminte zvonurile apărute la adresa preoților şi monahilor privind plata contribuţiilor de sănătate
13 aug 2025, 15:46
Încă un șantier deschis în București. A început modernizarea unei noi linii de tramvai
13 aug 2025, 15:12
Pucheanu, revoltă după întâlnirea cu Bolojan: Luăm cu două mâini și trimitem la București. N-am să fiu niciodată de acord
13 aug 2025, 14:49
O femeie de 28 de ani, din Ilfov, scandal pe stradă. A fost arestată după ce a sărit și la polițistul venit să aplaneze conflictul
13 aug 2025, 14:19
InterGenerațional, eveniment organizat de Fundația Regală Margareta a României, de Ziua Persoanelor Vârstnice
13 aug 2025, 14:01
El este românul care a murit în incendiile din Spania. Și-a salvat prietenul, proprietarul unei școli de echitație, în vârstă de 83 de ani
13 aug 2025, 12:35
Primele imagini cu evadatul de la Penitenciarul Mărgineni. A fost prins - VIDEO în articol
13 aug 2025, 12:22
Satul cândva prosper care mai găzduiește doar șapte locuitori. Povestea localităților românești ajunse pustii
13 aug 2025, 10:53
Mașini răsturnate pe șosele în această dimineață. O persoană a murit
13 aug 2025, 09:32
Primele imagini cu evenimentele de la Mănăstirea Nicula. Vindecări miraculoase după atingerea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului
13 aug 2025, 10:43
Cum au încercat doi bărbați să vândă cetățenia română rușilor. Escrocii, condamnați la Chișinău
12 aug 2025, 18:01
Trei hoți străini, prinşi pe Aeroportul Cluj-Napoca, după ce au furat bijuterii la Untold - VIDEO
12 aug 2025, 14:55
Români arestați în Olanda pentru înșelătorie. Metoda „inelului de aur” prin care își păcăleau victimele
12 aug 2025, 12:20
O americancă a renunțat la viața de lux din SUA pentru Albania – și nu s-ar mai întoarce. "Îți taie respirația"
12 aug 2025, 12:40
Discul lui Sabu – artefactul egiptean de 5.000 de ani care încă îi derutează pe arheologi
12 aug 2025, 11:15
A fost scoasă la vânzare cârciuma lui I. L. Caragiale din Buzău. Ce scria presa locală când a luat „restaurantul gării”
12 aug 2025, 09:00
Mituri și adevăruri despre lentilele de contact: Ce trebuie să știi înainte de folosire
11 aug 2025, 18:23
Când asfaltul devine toxic și umbra salvează orașul
11 aug 2025, 15:06
Incendiul din Delta Dunării: a opta zi de luptă cu flăcările. Intervin două elicoptere Black Hawk şi peste 40 de pompieri - FOTO
11 aug 2025, 15:11
Intervenție de amploare în munți pentru salvarea ciobanilor izolați de ploile torențiale - FOTO/VIDEO
11 aug 2025, 11:15
Momente dramatice în București: Un elev de școală auto a intrat în stop cardio-respirator în timpul examenului
11 aug 2025, 10:27
Accident grav în drum spre mare. Șapte mașini, implicate/ Titi Aur: Acești șmecheri creează stres
11 aug 2025, 11:02
Schimbare importantă la ATM-urile din Grecia
11 aug 2025, 09:38
O maşină de pompieri care intervenea la un incendiu a luat foc în Teleorman
10 aug 2025, 18:42
Secretele pentru o seară lungă și o dimineață fără mahmureală
10 aug 2025, 16:05
Cele mai noi știri
acum 22 de minute
Scene dramatice în Bistrița-Năsăud: Un tată și-a lovit mortal, cu mașina, copilul de doar 2 ani
acum 54 de minute
Laura Chiriac: Trump a căzut sub farmecul lui Putin. Aseară, s-a îngropat acordul de pace Rusia - Ucraina
acum 1 ora 7 minute
Informație îngrijorătoare: 68 de copii au fost părăsiți în maternități sau spitale în primele luni ale lui 2025
acum 1 ora 18 minute
Keir Starmer spune că pacea în Ucraina este „mai aproape ca niciodată” după summitul cu Trump, dar îi transmite un avertisment lui Putin
acum 2 ore 17 minute
Secretul unei vieți lungi și frumoase. Medic din Grecia arată ceva mai presus decât stilul de viață din Icaria
acum 2 ore 19 minute
Pompierii români din Grecia vor fi înlocuiți de un nou contingent
acum 2 ore 58 minute
Ce scrie presa din Rusia despre summit-ul din Alaska: "Putin a obținut exact ceea ce dorea"
acum 3 ore 11 minute
Cum ajută banii din Pilonul II de pensii statul. ”Să nu uităm că sunt investiți în titluri de stat”. Profesorul Radu Ciobanu explică de ce nu mai puteți scoate toți bani
Cele mai citite știri
pe 15 August 2025
Surpriză totală la summitul Trump-Putin din Alaska. Chirieac: Puțină lume s-ar fi așteptat la așa ceva
pe 15 August 2025
Nicușor Dan, iritat de un tânăr. Ce i-a zis la mănăstirea de la Sâmbăta de Sus / video
pe 15 August 2025
Vladimir Putin, lăsat mut de o întrebare a jurnaliștilor în Alaska, cu Trump de față
pe 15 August 2025
Câte economii se fac cu noile măsuri din educație? Profesoară: E de noaptea minții să dai peste cap sistemul educațional pentru asemenea valoare
acum 7 ore 18 minute
Unde a fugit rapid Putin după summit-ul cu Trump, înainte de a decola / video
Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel