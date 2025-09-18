Scenariul din 2022 nu s-a mai repetat, în ciuda a ce spunea Zelenski. Armata rusă, mișcare de ultimă oră

Armata rusă părăsește terenurile de antrenament ale Ministerului Apărării din Republica Belarus, după încheierea exercițiului strategic „Vest-2025”.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Stat al Poliției de Frontieră din Ucraina, Andriy Demchenko, nu au fost înregistrate avansuri la granița ucraineană.

La Kiev, autoritățile au primit vestea cu ușurare, întrucât scenariul din 2022, când trupele ruse au atacat din Belarus și au amenințat capitala, nu s-a mai repetat. De această dată, unitățile desfășurate pe teritoriul belarus se retrag după finalizarea manevrelor.

Demchenko a precizat că, potrivit informațiilor serviciilor secrete ucrainene, numărul militarilor ruși din Belarus a fost semnificativ mai mic comparativ cu cel dinaintea invaziei din februarie 2022.

„Militarii ruși, al căror efectiv nu a fost atât de numeros ca în trecut, încep să părăsească locurile de desfășurare a exercițiilor din Republica Belarus. Mișcarea lor este monitorizată. Nu pot spune acum că toți au părăsit Belarusul, dar sperăm că se îndreaptă în direcția bună”, a declarat Demchenko.

Președintele Volodimir Zelenski avertizase anterior că Rusia și Belarus ar putea ascunde planuri de agresiune sub acoperirea exercițiilor „Vest-2025”. El se temea de o repetare a strategiei din 2022, când trupele ruse, intrate prin Belarus, au avansat rapid spre Kiev și au pus în pericol capitala.

Atunci, însă, ofensiva nu a reușit. Iar la trei ani și jumătate distanță, ideea unei noi lovituri asupra Kievului pare să fi fost abandonată, chiar dacă posibilitatea a fost, cel mai probabil, analizată, notează DEFENSE ROMANIA.

