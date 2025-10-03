€ 5.0889
|
$ 4.3349
|
 
Data publicării: 14:16 03 Oct 2025

Scandalul banilor blocați: Guvernul lovește în educație, sănătate și economia reală. Analiza Elenei Cristian
Autor: Elena Aurel

elena-cristian-republica-moldova_72955600 Elena Cristian
 

Scandalul blocării banilor zguduie scena politică și economică.

Conform unor surse, Ministerul Dezvoltării ar fi închis platforma de facturare pentru plățile firmelor care au făcut lucrări prin programul Anghel Saligny, iar Guvernul a blocat plata drepturilor salariale câștigate de profesori în instanță.

Elena Cristian, analist DC Business, a criticat aceste măsuri pe care le consideră dovada unei viziuni haotice asupra economiei. Aceasta a subliniat că astfel de măsuri afectează direct economia reală, angajații și subcontractorii, dar și sistemul educațional, ceea ce duce la menținerea populației într-o stare de vulnerabilitate.

„Asta înseamnă o viziune haotică asupra relansării economice. Deci am avut pachetul 1 care a lovit direct în românul de rând și în economia reală, am avut un pachet 2, subdivizat cu pachețele, pachețele care n-au mai apărut și se așteaptă încă un subpachet din pachetul 2 și pe urmă lucrurile s-au blocat.

S-au blocat fie că nu se înțeleg în coaliție, fie că joacă acel joc celebru, „polițistul bun și polițistul rău”, unul spune „da”, altul spune „nu” și mimează că nu se înțeleg, și atunci găsesc diverse modalități prin care să mai aducă niște bani la buget.

Care sunt modalitățile? Păi blochează plățile către economia reală din nou, către firmele care au făcut aceste lucrări și care ar trebui, la rândul lor, să-și plătească oamenii, subcontractorii, de unde au luat materiale și așa mai departe. Lovesc în educație... Vorbeam noi pe vremuri că această clasă politică își dorește ca românii să fie din ce în ce mai needucați, mai bolnavi, prin reducerea bugetelor către aceste domenii", a spus Elena Cristian. 

 

De ce fac asta?

Elena Cristian a explicat că aceste decizii sunt expresia unui haos generalizat și a sugerat că scopul ar fi manipularea opiniei publice.

„De ce fac asta? Probabil pentru că așa le este mai ușor să manipuleze și să ajungă acolo unde își doresc, pentru că altfel nu pot explica cum poți să lovești în mod repetat în educație, în sănătate și în economia reală care îți aduce bani la buget și tu să închiriezi mașini pentru cancelaria premierului în condițiile în care singura măsură pe care ai luat-o a fost să concediezi niște chelneri, mă refer aici la domnul Jurcă și la materialul de mai devreme. Este un haos generalizat”, a spus Elena Cristian la România TV.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

elena cristian
economia romaniei
haos
guvernul romaniei
ministerul dezvoltarii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Răspunsul la problema presiunii scăzute
Publicat acum 16 minute
Lună Plină în Berbec, 7 octombrie. Patru zodii vizate - VIDEO
Publicat acum 38 minute
Cât de unită e coaliția de guvernare. Răspunsul lui Ilie Bolojan pentru DC News / video
Publicat acum 39 minute
Manipulare alegeri: Documentul pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni
Publicat acum 43 minute
Tibi Ușeriu aduce Via Transilvanica în prim-plan: Va alerga peste 1.000 de km, din Italia până în România
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Oct 2025
Surpriză totală pentru Călin Georgescu: O cântăreață a venit să-l susțină la secția de Poliție
Publicat pe 01 Oct 2025
Horoscop octombrie 2025 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 02 Oct 2025
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat pe 01 Oct 2025
Blocaj pentru 20.000 de angajați ai Poștei Române. Conflict uriaș cu pierderi dramatice pentru angajați
Publicat pe 02 Oct 2025
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close