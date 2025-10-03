Scandalul banilor blocați: Guvernul lovește în educație, sănătate și economia reală. Analiza Elenei Cristian

Conform unor surse, Ministerul Dezvoltării ar fi închis platforma de facturare pentru plățile firmelor care au făcut lucrări prin programul Anghel Saligny, iar Guvernul a blocat plata drepturilor salariale câștigate de profesori în instanță.

Elena Cristian, analist DC Business, a criticat aceste măsuri pe care le consideră dovada unei viziuni haotice asupra economiei. Aceasta a subliniat că astfel de măsuri afectează direct economia reală, angajații și subcontractorii, dar și sistemul educațional, ceea ce duce la menținerea populației într-o stare de vulnerabilitate.

„Asta înseamnă o viziune haotică asupra relansării economice. Deci am avut pachetul 1 care a lovit direct în românul de rând și în economia reală, am avut un pachet 2, subdivizat cu pachețele, pachețele care n-au mai apărut și se așteaptă încă un subpachet din pachetul 2 și pe urmă lucrurile s-au blocat.

S-au blocat fie că nu se înțeleg în coaliție, fie că joacă acel joc celebru, „polițistul bun și polițistul rău”, unul spune „da”, altul spune „nu” și mimează că nu se înțeleg, și atunci găsesc diverse modalități prin care să mai aducă niște bani la buget.

Care sunt modalitățile? Păi blochează plățile către economia reală din nou, către firmele care au făcut aceste lucrări și care ar trebui, la rândul lor, să-și plătească oamenii, subcontractorii, de unde au luat materiale și așa mai departe. Lovesc în educație... Vorbeam noi pe vremuri că această clasă politică își dorește ca românii să fie din ce în ce mai needucați, mai bolnavi, prin reducerea bugetelor către aceste domenii", a spus Elena Cristian.

De ce fac asta?

Elena Cristian a explicat că aceste decizii sunt expresia unui haos generalizat și a sugerat că scopul ar fi manipularea opiniei publice.

„De ce fac asta? Probabil pentru că așa le este mai ușor să manipuleze și să ajungă acolo unde își doresc, pentru că altfel nu pot explica cum poți să lovești în mod repetat în educație, în sănătate și în economia reală care îți aduce bani la buget și tu să închiriezi mașini pentru cancelaria premierului în condițiile în care singura măsură pe care ai luat-o a fost să concediezi niște chelneri, mă refer aici la domnul Jurcă și la materialul de mai devreme. Este un haos generalizat”, a spus Elena Cristian la România TV.