Scandal Sectorul 1. Petre Florin Manole: Directorul Poliției Locale își dă demisia chiar acum, în fața Consiliului Local!

Şi Daniel Tudorache (PSD), primar al Sectorului 1 în perioada 2016-2020, a scris despre acest subiect:

"Știți povestea lansată de Madamarmand, cum că poliția locală o urmărea, chipurile la indicațiile mele? Din păcate, mulți au crezut-o. Real este însă faptul că acum, în Consiliul Local, se creează o comisie care să controleze patrimoniul Poliției Locale a Sectorului 1.

Motivul este unul simplu: opt mașini noi ale instituției au fost cedate primăriei, pentru ca prietenii și colaboratorii primarului validat să le folosească după bunul plac!Actualul director al Poliției Locale a Sectorului 1 a recunoscut în parte problema și este așteptat pentru a răspunde întrebărilor consilierilor, eventual pentru a-și da demisia".

Iată ce a scris Petre Florin Manole (PSD), pe Facebook:

"Update: directorul Poliției Locale Sector 1 își dă demisia chiar acum, în fața Consiliului Local!!!

Beizadelele USR Sector 1 În acest moment, într-o ședință prelungită, Consiliul Local Sector 1 înființează o comisie care să controleze patrimoniul Poliției Locale Sector 1.

Motivul: 8 mașini noi ale instituției au fost cedate Primăriei pentru ca prietenii și colaboratorii lui Clotilde Armand să le folosească, plimbându-se în interes personal, deseori chiar în afara Bucureștiului.

Mai puțină siguranță pentru cetățeni, mai mult confort pentru useriști. Directorul Poliției Locale a recunoscut, în parte, problemele. Acum e așteptat în Consiliu să dea socoteală."

Consiliul Local Sector 1 a respins proiectul de rectificare bugetară

Consiliul Local Sector 1 a respins, în şedinţa de marţi, proiectul de rectificare bugetară.



S-au înregistrat 6 abţineri, 9 voturi "împotrivă" şi 12 "pentru".



"Vă fac doar o expunere a ceea ce se doreşte prin această rectificare bugetară. Avem Centrul Caraiman cu 1,9 milioane, unităţi de învăţământ cu 11,2 milioane, absolut necesari aceşti bani, avem salubritatea, de fapt, procesul de deszăpezire şi tot ceea ce înseamnă clorură, sare, sunt 15 milioane, suntem în prag de iarnă, avem alte servicii în domeniul locuinţelor - 1,8 milioane, 500.000 de lei la biserici. Avem 296 de milioane investiţi în grădini, parcuri, 1 milion de lei - educaţie pentru viaţă, 700.000 - taxe şi impozite, 130.000 - Poliţie Locală şi 20 de milioane pentru ADP", a declarat viceprimarul Oliver Păiuşi (USR PLUS).



El a atras atenţia că, în urma respingerii proiectului de rectificare bugetară, 400 de persoane care activează în Centrul Caraiman şi la Romexpo şi "care luptă împotriva pandemiei de COVID-19" nu vor putea fi plătite.



"Pe 29 octombrie s-a votat rectificarea bugetară tocmai ca banii să meargă la Caraiman", a spus consilierul local PSD Daniela Popa. Ea a adăugat că bugetul este ilegal, pentru că, prin nedeclararea arieratelor, nu se mai încasează cotele defalcate de la Guvern.



"Până când primarul Sectorului 1 nu va demara proiectele bugetate de grupul PNL, respectiv de acest Consiliu Local, până nu va demara aceste proiecte care în prezent stau blocate nu avem un motiv pentru care să continuăm cu această rectificare. (...) Niciun proiect important nu e demarat la acest moment în Sectorul 1. V-am solicitat şi un raport cu privire la stadiul acestor proiecte, nu am primit nimic până în acest moment. Nu vom vota această rectificare până nu vom şti care este stadiul proiectelor propuse de grupul PNL în buget în acest an. (...) Până când acest proiect de rectificare nu va conţine şi datoriile, sume restante pe care Primăria Sectorului 1 le are, precum şi sumele necesare achitării execuţiilor bugetare nu vom vota", a declarat viceprimarul Ramona Porumb (PNL), informează Agerpres.