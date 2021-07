Scandal la Primăria Sector 1. Doi consilieri au sunat la 112

E scandal monstru la o şedinţă care are loc, miercuri, la Primăria Sectorului 1. Potrivit România TV, doi consilieri locali din partea Partidului Social Democrat au sunat la poliţie şi la 112 deoarece, spune sursa citată, aceştia nu au fost primiţi la şedinţa care se desfăşoară la sediul primăriei pe tema deşeurilor.

Aceştia au alertat autorităţile cu privire la faptul că nu au fost lăsaţi să intre la şedinţă.

Proiecte privind "Şcoala de vară" şi un centru de recuperare a persoanelor cu Sindrom Down şi autism se regăsesc pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Sector 1 de miercuri.



Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 1, peste 300 de elevi, preponderent din ciclul primar, vor beneficia de ateliere de grup şi vizite tematice în cadrul programului educaţional "Şcoala de vară", care se va derula până la începutul lunii septembrie în patru unităţi de învăţământ.



Până pe 3 septembrie, de luni până vineri, între orele 8,00-17,00, copiii vor afla lucruri noi despre cultură, artă şi civilizaţie, vor învăţa care sunt obiceiurile şi tradiţiile de pe toate continentele lumii, vor învăţa să programeze roboţei şi vor petrece timp în aer liber, sub coordonarea şi supravegherea unor cadre didactice specializate.



În cadrul programului sunt incluse vizite la Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", Muzeul Ţăranului Român şi Observatorul Astronomic, ateliere (cel de teatru de improvizaţie şi teatru de păpuşi, de canto, de fotografie, de lectură, de istorie şi civilizaţie, de gastronomie, de astronomie, de pictură, de jurnalism şi scriere creativă, precum şi atelierul micii exploratori "Roboţii schimbă lumea").



Toată finanţarea proiectului urmează a fi asigurată de la bugetul local al Sectorului 1. Este vorba de alocarea unei sume de 400.000 de lei, cu un cost de 56/lei/zi/elev, incluzând asigurarea hranei (mic dejun şi prânz) şi finanţarea activităţilor educaţionale.



Un alt proiect de hotărâre care va intra în dezbatere îl constituie aprobarea protocolului pentru finanţarea şi realizarea în parteneriat a unor acţiuni şi lucrări de interes public între Consiliul Local al Sectorului 1 şi Parohia "Izvorul Tămăduirii" - Mavrogheni. Potrivit acestui proiect de hotărâre, se propune finanţarea din bugetul local a cheltuielilor de investiţii necesare construirii unui centru de recuperare a persoanelor cu Sindrom Down şi Autism. De asemenea, odată cu aceste lucrări de investiţii, vor fi reconfigurate şi amenajate lumânărarul şi agheasmatarul.



Suma propusă a fi alocată în acest an pentru finanţarea lucrărilor de investiţii este de 3.621.000 de lei. Acest centru va oferi servicii psihologice, psihiatrice, terapeutice, medicale, educaţionale şi recuperatorii integrate şi aparţinătorilor copiilor cu Sindrom Down şi Autism.



Prin proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Sectorului 1 sunt repartizate fonduri atât pe sursele de finanţare, cât şi pe secţiunile de funcţionare şi dezvoltare. Prin rectificarea bugetară se alocă fondurile bugetare necesare programului "Grădiniţa de vacanţă", care se încadrează cu bugetul maxim de 3,5 milioane lei.



De asemenea, sunt alocaţi bani pentru plata burselor de merit, burselor de performanţă, burselor de studiu şi burselor de ajutor social. Sunt majorate fondurile din secţiunea de "Dezvoltare" de la capitolul "Învăţământ Preuniversitar de Stat" pentru modernizarea sau construirea unor imobile care vor fi folosite de elevii de la Şcoala Gimnazială "Herăstrău", Şcoala Gimnazială nr. 6, Şcoala Generală "Pia Brătianu", Şcoala Generală "Ion Heliade Rădulescu" şi Colegiul Naţional de Muzică "George Enescu"- "Şcoala Regală".



În plus, este alocată suma de 1,2 milioane lei pentru sistemul de antiefracţie pentru unităţile de învăţământ de pe raza Sectorului 1.



La cheltuielile în domeniul Sănătăţii au fost prevăzute credite bugetare pentru finanţarea cheltuielilor materiale celor patru spitale din Sectorul 1, pe baza unor protocoale încheiate cu acestea, în funcţie de necesităţile fiecărui spital în parte: încălzit, iluminat şi forţă motrică, apă, canal, salubritate, materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional, alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, reparaţii curente, alte cheltuieli cu bunuri şi servicii.



Un alt proiect de hotărâre prevede ridicarea maşinilor parcate neregulamentar pe domeniul public din Sectorul 1, informează Agerpres.