Scandal la Poşta Română, din cauza liderului de sindicat. Acuze legate de transparenţă şi comunicare

Iată scrisoarea transmisă de unul dintre membrii Sindicatului Lucrătorilor Poştali din Români, din Iaşi, către sindicat. Acesta se plânge că nu a primit niciodată informaţii transparente despre modul în care au fost cheltuiţi banii din cotizaţii, şi cere informaţii concrete şi transparente cu privire la mai multe lucruri privind activitatea sindicală.

"Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România

Compania Nationala Posta Romana SA

Stimate Domnule Director CNPR Valentin Ștefan,

Stimate Domnule Președinte SLPR Matei Brătianu,

Prin prezenta, doresc să vă transmit aceasta scrisoare deschisa, în vederea lămuririi unor aspecte ale activității profesionale și sindicale ale subsemnatului ,dar și ale companiei și ale sindicatului în general. Vă transmit următoarele:

În fapt,

În anul 2010 de am semnat adeziunea pentru a deveni membru al Sindicatului Liber al Poștașilor din România;Începând de la data adeziunii și până în prezent, am contribuit cu un procent de 1% din salariul meu brut la bugetul acestei organizații. Facand un calcul simplu au fost ani in care SLPR a incasat aproximativ cinci milioane de euro de la salariati, iar in ultimul an peste 2,7 milioane de euro ;În toată această perioadă mai mulți membri de sindicat, inclusiv subsemnatul, am solicitat în repetate rânduri să se comunice permanent și transparent unele date pe care le consider importante pentru activitatea sindicală.

Printre acestea, se numără:

– Care este suma totală care a reprezentat contribuția proprie la SLPR;

– Cum au fost distribuite aceste sume și la ce au fost utilizate? Pe ce linii bugetare au fost alocate? Efectiv pe ce au fost cheltuiti acesti bani ?

– Care este valoarea exactă totală pe care CNPR a virat-o către SLPR în perioada 2012– 2022.

– O analiză cu privire la utilizarea acestor sume.

În toată perioada în care am fost membru SLPR niciodată nu am primit absolut nici o informație de acest tip(probabil ca multi dintre colegii mei), ci doar răspunsuri vagi și fără detalii relevante sau situații contabile, bugetare,insuficient explicate membrilor de sindicat.

Membrii SLPR trebuie să cunoască toate aceste detalii, în spiritul transparenței și a unei activități sindicale oneste.

Potrivit Art. 7 din LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la

informațiile de interes public, „(1)Autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile,răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.”

Si nu in ultimul rand as dori sa-mi impartasiti secretul acetei longevitati la conducerea SLPR si cum faceti ca din pozitia de pensionar (76 de ani impliniti), cu contract suspendat din anul 2015 , sa reprezentati dupa mai bine de 30 de ani interesele oamenilor de buna credinta?

Având în vedere cele de mai sus, vă formulez

CERERE

Prin prezenta, vă rog să-mi transmiteți următoarele:

Care este suma totală, în perioada ultimilor 10 ani, care mi-a fost oprită din salariu și

transferată prin virament bancar de către CNPR către SLPR?

Care este suma totală, în perioada ultimilor 10 ani, care a fost oprită din salariu și

transferată în contul cotizației, direct către SLPR, din partea tuturor salariaților CNPR,

membri de sindicat?

Ce s-a întâmplat cu acești bani? Cum au fost folosiți de către conducerea SLPR?Care sunt rezultatele concrete, în afară de negocierile, consultările și dialogul social

normal legat de CCM, care au fost obținute de către SLPR, pentru salariații CNPR, în

urma primirii acestor sume?

Vă rog să transmiteți aceste informații în termenul legal de 10 zile de la data prezentei

Radu Ursanu

Membru SLPR -Filiala Iasi", conform Bzi.ro.

