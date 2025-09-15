Scandal într-un avion care venea de la Tel Aviv la București. Ce s-a întâmplat

Mai mulți pasageri s-au luat la ceartă într-un avion care a aterizat orele trecute la București.

E vorba de un zbor de la Tel Aviv la București, care a aterizat în capitala României în noaptea de duminică spre luni. Pasagerii s-au luat la ceartă în timpul călătoriei, iar când aeronava a aterizat pe Aeroportul Otopeni, trupele de intervenție au fost nevoite să ia măsuri pentru a-i calma.

Zborul de la Tel Aviv la București a fost operat de compania HelloJets, urmașă a companiei Blue Air. Avionul a aterizat în România la ora 00:54.

Potrivit mai multor surse, aproximativ 25-30 de persoane au fost implicate în incident, iar la aterizare, ceilalți pasageri au solicitat ajutor de la Poliția de Frontieră.

Autoritățile au deschis o anchetă penală și mai multe persoane au fost amendate.

Din fericire, nu a fost nevoie de intervenția medicilor în urma scandalului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News