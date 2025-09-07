Scandal în trafic la intrarea în Constanța. Șoferii s-au luat la bătaie în stradă 

Un incident violent petrecut duminică la prânz pe Drumul Național 39, la intrarea în Constanța, a transformat pentru câteva zeci de minute o zonă extrem de aglomerată într-un adevărat câmp de luptă. O șicanare banală în trafic, pornită de la o manevră imprudentă, a degenerat într-o altercație fizică desfășurată în văzul tuturor, chiar pe carosabil, blocând complet circulația și stârnind panică printre ceilalți șoferi aflați în coloană.

Potrivit martorilor, totul s-a petrecut în jurul orei 12:30, într-un moment al zilei în care traficul pe DN39 este de obicei intens, dat fiind că șoseaua face legătura dintre sudul litoralului și municipiul Constanța. Doi conducători auto, aflați în mașini diferite, ar fi început să se șicaneze reciproc după ce unul dintre ei ar fi încercat să depășească în forță, tăindu-i calea celuilalt. Claxoanele, gesturile nervoase și injuriile strigate pe geam au fost primele semne că spiritele se încing, însă conflictul nu s-a oprit aici.

În scurt timp, cei doi șoferi au tras pe dreapta și au coborât din autoturisme. Însă ceea ce părea o simplă ceartă verbală s-a transformat într-o confruntare violentă. Imaginile surprinse de participanți la trafic și distribuite ulterior pe rețelele de socializare arată cum unul dintre bărbați, vizibil scos din fire, îl lovește cu pumnii pe celălalt. În altercație au intervenit și alte persoane aflate în mașini, fie rude, fie prieteni ai combatanților, iar bătaia s-a mutat în mijlocul drumului.

Carosabilul a devenit pentru câteva minute loc de luptă, cu mai mulți indivizi care își împărțeau lovituri, în timp ce zeci de șoferi rămâneau captivi în trafic, fără posibilitatea de a trece mai departe. Unele familii cu copii în mașini au trăit clipe de spaimă, neștiind cum poate evolua situația și dacă nu cumva altercația s-ar putea transforma într-un episod și mai grav.

Scandalagii au fugit până la sosirea poliției

Martorii au sunat imediat la numărul unic de urgență 112, cerând intervenția rapidă a poliției. Echipajele au ajuns la scurt timp în zonă, însă, până atunci, scandalagiii își abandonaseră pozițiile și se urcaseră din nou în mașini, părăsind locul incidentului. Chiar și așa, imaginile și declarațiile martorilor, precum și numerele de înmatriculare ale autoturismelor, au permis identificarea rapidă a celor implicați.

Polițiștii din Constanța au confirmat că atât persoanele care au luat parte la bătaie, cât și vehiculele conduse de acestea, au fost deja identificate. În prezent, ancheta continuă pentru stabilirea exactă a modului în care s-au derulat evenimentele și a responsabilităților fiecărui participant. Cei implicați riscă sancțiuni serioase, atât pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, cât și pentru blocarea intenționată a traficului pe un drum național, faptă care poate fi încadrată inclusiv ca infracțiune.

