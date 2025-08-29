Scandal în ședința CGMB, după ce USR a spus că proiectul de regenerare a Gării de Nord îi aparține lui Clotilde Armand

Ședința CGMB s-a lăsat cu ironii și acuzații între PNL și USR, atunci când s-a ajuns la votul proiectul de regenerare a Gării de Nord din Capitală.

Printre proiectele votate în cadrul Consiliului General al Municipiului București s-a aflat și Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea proiectului de asociere între Primăria Capitalei, Ministerul Transportului și Primăria Sectorului 1 pentru pregătirea și realizarea în parteneriat a proiectului strategic de regenerare urbană în zona Gării de Nord a Bucureștiului.

"Vreau din nou să pun accent pe acest proiect. Vorbim de un concurs internațional de soluții, salutat și în protocolul pe care îl aveți în față. Rar s-a întâmplat ca un proiect de o asemenea anvergură la nivelul Municipiului București să existe", a declarat Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, în cadrul ședinței.

USR spune că ideea a fost a lui Clotilde Armand

"Vorbim despre un proiect foarte important pe care nu de mult timp un primar de la Sectorul 1 a reușit să-l blocheze, așa că eu cred că ar trebui să ne bucurăm că acest proiect merge mai departe și că e un proiect de revitalizare și reabilitare a Gării de Nord. Poarta de intrare a tuturor celor care vin în București trebuie să arate într-o formă decentă, dacă nu să spunem chiar impecabil", a mai spus acesta.

Ulterior, în cadrul ședinței a intervenit și Naomi Reniuț-Ursoiu, consilier general USR, care a afirmat că ideea proiectului de regenerare a Gării de Nord îi aparține lui Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1.

"Aș dori să mulțumesc colegilor de la PNL că au preluat acest proiect anunțat în 2021 de Clotilde Armand și Cătălin Drulă. Știți că acesta a fost un proiect inițiat de fosta primăriță și fostul ministru al Transporturilor și ne bucurăm că în cele din urmă ați ajuns să preluați acest proiect. Succes!", a spus aceasta ironic, moment în care Bujduveanu a reacționat imediat.

Bujduveanu: Suntem în momentul faptelor, nu al vorbelor!

"Mulțumesc, doamnă Reniuț. Sunt sigură că într-un univers paralel, când cei nominalizați de dumneavoastră erau în calitate de primari generali în același timp ai Municipiului București ar fi putut să propună un asemenea proiect. Acel teren și amplasamentul la care face referire acest proiect sunt exclusiv în patrimoniul Municipiului București. Vorbim de toate cele trei bulevarde din jurul Gării de Nord, iar patrimoniul CFR Infrastructură pe care îl administrează triajul de la gară până la Pasajul Basarab se află în administrarea CFR Infrastructură. Deci cu siguranță dacă au mai existat idei de-a lungul timpului în a reabilita Gara de Nord, sunt foarte bine primite, dar eu cred că suntem la momentul faptelor, nu al vorbelor.

Știu că sună ca un slogan, dar astăzi, pentru prima dată, avem la nivelul Consiliului General un vot, o asociere între Ministerul Transporturilor, Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 1, iar acest plan nu vine doar ca o emanație de idee, vine exclusiv cu un protocol semnat între cele trei instituții, care are drepturi și obligații pentru fiecare dintre cele trei instituții și care va rezulta, în urma unui concurs de soluții, în cea mai frumoasă regenerare a acelei zone", a spus Bujduveanu.

"Tocmai, domnule primar, vă mulțumeam că ați preluat această idee, care atunci într-adevăr, a fost o propunere care nu s-a concretizat deoarece atunci majoritatea în Consiliu era alta, iar proiectul nu a fost depus pentru că nu s-a dorit din partea dvs", a spus apoi consiliera USR.

"Nu mai faceți dezinformări! Acest proiect nu a fost niciodată pe ordinea de zi. Nu există nicio telepatie dintre alte persoane din sală și noi, cei din Consiliu. Opriți-vă cu aceste discuții!", a reacționat nervos Bujduveanu.

"E bine că 4 ani mai târziu am ajuns la un consens, să fie într-un ceas bun", a reacționat, din nou ironic, Naomi Reniuț-Ursoiu.

