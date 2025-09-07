Satul care a doborât recordul pentru cel mai lung șir de ștrudele. Și nu e din Austria

A fost nevoie de două tone de făină și alte trei tone de mere pentru a pregăti miile de ștrudele.

Un sat din Croația a intrat din nou în Cartea Recordurilor, recâștigându-și titlul cu un șir de aproape 9.000 de ștrudele, care se întinde pe mai mult de 3 kilometri.

Două tone de făină și trei tone de mere au fost folosite pentru cel mai lung șir de ștrudele din lume, au spus organizatorii, precizează The Guardian.

„După o verificare și numărare foarte riguroasă, pot să anunț că s-a atins un total de 8.940 de ștrudele, ceea ce înseamnă un nou titlu Guinness World Record”, a declarat Paulina Sapinska, adjudecător Guinness World Records, după măsurare.

Șirul de prăjituri a avut 3.136 metri lungime.

Bătălie între sate: Cine pregătește cele mai multe ștrudele

Jaškovo, la 66 km sud-vest de Zagreb, a doborât recordul mondial pentru prima dată acum un deceniu cu un șir de ștrudele de 1.479 metri. Recordul a fost apoi detronat în anul 2019 de orașul croat Sisak, și deținut până în acest weekend, după ce a adunat un șir de peste 1.762 metri, format din aproape 6.000 de ștrudele.

„Ștrudelul este un simbol legat de tradiția locală”, a spus primărița Martina Furdek Hajdin, adăugând că astfel de evenimente ajută la dezvoltarea regiunii rurale.

În timpul tradiționalului Strudelfest din Jaškovo, ștrudelele, făcute după o rețetă regională, au fost așezate în șir de localnici și voluntari.

„Au muncit foarte mult”, a spus Monika Ivis, una dintre cele câteva mii de persoane prezente la eveniment. „Au un gust extraordinar”. Ștrudelele vor fi donate către diferite instituții, organizații și persoane aflate în nevoie.

Citește și: O fetiță de 9 ani a absolvit examenul de Bacalaureat

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News