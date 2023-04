Săptămâna Patimilor. Trecerea pe sub masă, în Vinerea Mare. Ce semnifică

Săptămâna Patimilor. Trecerea pe sub masă, în Vinerea Mare. În Vinerea Mare, credincioșii trec pe sub masă. Ce semnifică acest gest.

Săptămâna Patimilor. Trecerea pe sub masă, în Vinerea Mare. În fiecare an, în Vinerea Mare, coborâm în mormânt, împreună cu Hristos, pentru ca, mai apoi, să şi înviem împreună cu El. Această coborâre şi ridicare din groapa morţii se face în chip simbolic, prin trecerea pe sub masă aflată în mijlocul bisericii, pe care stă întins trupul mort al lui Iisus Hristos, întipărit pe Sfântul Epitaf, scrie crestinortodox.ro.

Săptămâna Patimilor. Trecerea pe sub masă, în Vinerea Mare. După slujba Ceasurilor Împărăteşti, în Vinerea Mare, în toate bisericile se săvârşeşte "Vecernia scoaterii Sfântului Epitaf”. În cadrul acestei slujbe speciale se scoate în mijlocul bisericii Sfântul Epitaf. El este aşezat pe o masă mai înaltă, care închipuie Mormântul Domnului. La rândul lui, Sfântul Epitaf aduce aminte de fapta de milostenie a Drepţilor Iosif din Arimateea şi Nicodim, care, coborând de pe Cruce trupul Domnului Iisus, l-au pregătit pentru îngropare, mai înainte de a-L aşeza în mormânt.

Săptămâna Patimilor. Trecerea pe sub masă, în Vinerea Mare. Credincioşii sărută Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce, care sunt aşezate pe Sfântul Epitaf, după care trec pe sub masă. De cealaltă parte a mesei, se află Sfânta Cruce, aşezată sub policandru cu o zi în urmă, în cadrul Deniei din Joia Mare.

Săptămâna Patimilor. Trecerea pe sub masă, în Vinerea Mare. Unii credincioşi trec pe sub masă o singură dată, închipuind unicitatea Jertfei Fiului lui Dumnezeu, iar alţii trec pe sub masă de trei ori, în amintirea celor trei zile în care trupul lui Hristos a şezut în mormânt.

Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este o zi de mare doliu a întregii creştinătăţi pentru că în această zi a fost răstignit şi a murit Iisus Hristos.

După ce Hristos a fost biciuit, Pilat, spălându-se pe mâini, rosteşte sentinţa. Mântuitorul Hristos este trimis spre locul răstignirii, purtându-Şi crucea. Ajuns la locul execuţiei, braţul orizontal al crucii era fixat cu ajutorul cuielor de braţul vertical înfipt din timp în pământ, iar picioarele condamnatului puteau fi aşezate pe un scăunel de picioare, ceea ce uşura durerile, dar lungea supliciul, scrie crestinortodox.ro. În vârful stâlpului, se fixa o scândură pe care era consemnată vina condamnatului, în cazul Domnului: "Iisus Nazarineanul, Regele Iudeilor".

Iosif din Arimateea l-a coborât pe Iisus de pe Cruce şi l-a îngropat împreună cu Nicodim. În momentul în care Hristos Şi-a dat duhul, catapeteasma templului s-a rupt, pământul s-a cutremurat, pietrele s-au despicat şi multe trupuri ale celor adormiţi au înviat.

