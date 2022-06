Săptămâna de lucru de patru zile este testată de 70 de companii din Marea Britanie

Peste 3.000 de angajaţi din 70 de companii din Marea Britanie vor testa timp de şase luni săptămâna de lucru de patru zile fără nicio pierdere la salariu, în ceea ce organizatorii susţin că este cel mai mare proiect pilot care are loc pe plan global, transmite DPA, citat de Agerpres.



Firmele vor achita integral salariile angajaţilor care vor lucra 80% din timp, în schimbul angajamentului de a menţine o productivitate de cel puţin 100%.



Testarea este organizată de 4 Day Week Global, în parteneriat cu organizaţiile Autonomy, the 4 Day Week UK Campaign şi cercetătorii de la Universităţile Cambridge, Oxford şi Boston College.

Companiile implicate au diferite obiecte de activitate

Companiile participante furnizează produse şi servicii variind de la educaţie la consultanţă la locul de muncă. Cercetătorii vor lucra împreună cu fiecare organizaţie implicată pentru a măsura impactul asupra productivităţii şi al bunăstării angajaţilor, precum şi impactul asupra mediului şi al egalităţii de gen.



"Marea Britanie este pe creasta valului impulsului global din spatele săptămânii de lucru de patru zile. În condiţiile în care am ieşit din pandemie, din ce în ce mai multe companii recunosc că noua frontieră a concurenţei este calitatea vieţii, iar reducerea numărului de ore de muncă le va da un avantaj competitiv", a afirmat Joe O'Connor, directorul general al 4 Day Week Global.

Angajaților lise va monitoriza starea de satisfacție și alți parametri psihologici

La rândul său, Juliet Schor, profesor de sociologie la Boston College, a susţinut că va fi analizat modul în care angajaţii răspund la ziua liberă suplimentară, în ceea ce priveşte stresul şi epuizarea, satisfacţia privind viaţa şi locul de muncă, sănătatea, somnul, consumul de energie, călătoriile şi multe aspecte ale vieţii.



"În general, săptămâna de lucru de patru zile este considerată ca având trei avantaje: ajută angajaţii, companiile şi mediul. Cercetările noastre vor analiza toate aceste aspecte", a adăugat ea.



Un studiu efectuat în Islanda, ţară care a introdus reguli care impun reducerea programului de lucru cu trei până la cinci ore pe săptămână la acelaşi salariu, a ajuns la concluzia că angajaţii şi-au menţinut productivitatea chiar dacă au muncit mai puţin.

Românii, europenii care lipsesc cel mai puţin de la muncă

Este vorba de o rată de doar 2,5%, înregistrată în trimestrul al treilea al anului 2021, arată o analiză publicată de o companie românească de software de business, pe baza datelor Eurostat. Potrivit unui comunicat de presă al High-Tech Systems & Software, la polul opus, în Suedia, rata absenteismului este de 27,8%, în timp ce media la nivelul UE se situează la 15%, scrie Agerpres.

"În România, procesul de planificare a turelor de lucru este unul anevoios şi repetitiv. Managerii pot pierde chiar şi până la 10 ore pe săptămână gestionând programul de lucru al angajaţilor, iar rezultatul, nu de puţine ori, este fie unul care afectează relaţiile dintre angajaţi, fie performanţa companiei. Mai mult decât atât, în cazul unei absenţe, întregul flux de lucru poate fi dat peste cap.

