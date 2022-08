Sancționarea marilor firme. Chirițoiu (Consiliul Concurenței): Am pierdut doar două cazuri în ultimii 10 ani

Bogdan Chirițoiu a explicat care sunt mecanismele prin care Consiliul Concurenței amendează firmele, cu precădere cele mari, atunci când acestea încearcă să se sustragă de la plata diferitelor sancțiuni:

„În ceea ce privește amenzile, care sunt pe cifra de afaceri, care-i gradul de recuperare, că dumneavoastră le dați amenzi, dar în general, în România, amenzile nu prea se plătesc, le contestă, ajung în instanță, alții închid firma și nu mai plătesc sancțiunea, cam care ar fi gradul de recuperare?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Avem două avantaje. Unul este că trebuie să plătească amenda chiar dacă e contestată, deci contestarea în sine nu este suficientă ca să suspende plata, ci trebuie să te duci să-i dai judecătorului motive în plus, iar în al dilea rând, noi câștigăm cazul. Procentul de succes la cazurile noastre se finalizează la Înalta Curte, la secția administrativă, iar procentul nostru de succes e foarte mare. În ultimii 10 ani am pierdut 2 cazuri din zeci de cazuri pe an. E un procent de peste 90%.

Noi amendăm predilect firme foarte mari, pentru că ne concentrăm pe cazurile foarte mari, iar ele nu au cum să se închidă. Cu firme mai mici am avut astfel de experiențe, dar și acolo am intervenit și am stopat încercări de a-și muta fondul de afaceri de pe o firmă pe alta. Am amendat, acum 2 luni, Mega Image cu 2 milioane de euro pentru informații care ne-au indus în eroare. E până în 1% din cifra de afaceri.

Cu o firmă foarte mare nu le rentează lor pentru o amendă, nu te apuci să distrugi o companie care are vânzări de un miliard pentru o amendă de 2 milioane. Nu am avut genul acesta de probleme“, a spus, la DC News, Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a explicat care sunt procedurile atunci când îți pui o centrală de apartament și care este rolul instituției pe care o conduce în taxarea anumitor derapaje pe care furnizorii le fac:

„Să vă dau un exemplu. O centrală de cartier se închide, i se termină autorizarea, iar oamenii decid să-și pună fiecare centrală proprie. Nu e bine pentru mediu, dar na, nu ai ce să faci, sunt proprietari. Într-o unitate locativă de genul ăsta, unul dintre proprietari face o cerere, după care își împarte costurile de branșare cu ceilalți, dar cert este că face cererea azi și distribuitorul nu răspunde, revine peste o lună etc. Ce face, se mută la alt distribuitor?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Nu! La distribuitor nu te poți muta. Distribuitorul e un monopolist, statul i-a dat țevile! Te poți muta la furnizor, cel care îți vinde ce e pe țeavă. Firma care îți dă curentul da, dar firma care are țeava sau cablul, pe aia nu poți să o schimbi, acolo ești complet dependent de ea“, a spus Bogdan Chirițoiu.

„Ce face Consiliul Concurenței? Vine iarna...“, a spus Val Vâlcu (citește continuarea AICI).

