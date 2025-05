SANADOR, precizări privind autorizația pentru extinderea Centrului Oncologic după trei ani de procese

Deși cererea inițială a fost depusă în 19 octombrie 2021, autorizarea a fost amânată în mod nejustificat, determinând SANADOR să solicite instanței emiterea autorizației. Printr-o hotărâre definitivă din 11 octombrie 2023, Primarul General Nicușor Dan a fost obligat să emită documentul, însă acesta a fost emis abia la 30 aprilie 2025, după aplicarea unor amenzi pentru nerespectarea hotărârii.

Extinderea Centrului Oncologic SANADOR vizează crearea unei noi secții specializate în tratarea afecțiunilor oncologice, inclusiv pentru copii. SANADOR subliniază că proiectul este strict medical și nu are legătură cu dezvoltări imobiliare, având ca scop exclusiv creșterea capacității de diagnosticare și tratament în domeniul oncologic.

De asemenea, compania clarifică faptul că deține resursele necesare pentru dezvoltarea acestui proiect, colaborând cu medici și specialiști de renume. SANADOR a emis aceste precizări pentru a combate informațiile trunchiate apărute în spațiul public și pentru a răspunde solicitărilor privind poziția sa oficială.

Iată comunicatul transmis de SANADOR:

”SANADOR a solicitat Primarului General emiterea Autorizatiei de Construire, in baza unui Certificat de Urbanism valabil, inca din data de 19.10.2021, iar urmare a refuzului nejustificat al acestuia de a emite respectiva autorizatie ne-am adresat instantei de judecata, care a dispus obligarea primarului general la emiterea autorizatiei de construire (sentinta in fond emisa la 14.11.2022 si ramasa definitiva prin respingerea recursului declarant de PG in 11.10.2023).



Avand in vedere faptul ca Primarul General a refuzat in continuare emiterea Autorizatiei de Construire, incalcand si nesocotind astfel o sentinta judecatoreasca definitiva, acesta a fost obligat de instanta si la plata unor amenzi si penalitati pentru neexecutarea hotararii judecatoresti.



Autorizatia de Construire a fost emisa abia in data de 30.04.2025.



Am dori sa facem cateva precizari foarte clare si intemeiate pe documente, unele aparute trunchiat sau incomplet in spatiul public:



* Respectiva Autorizatie se refera la extinderea Centrului Oncologic SANADOR, deci un spital oncologic existent destinat exclusiv tratarii afectiunilor oncologice, inclusiv pentru copii, care urmeaza a se extinde cu o sectie noua specializata in tratarea afectiunilor oncologice; deci da, e vorba de un spital pentru tratarea cancerului, fapt specificat inclusiv pe prima pagina din Autorizatia de Construire (prezentata incomplet in spatiul public) si detaliat in documentele tehnice care constituie anexa acesteia;



* SANADOR detine toate resursele necesare dezvoltarii acestei clinici oncologice dezvoltate cu medici si specialisti cu renume in domeniu, iar extinderea acestui Centru Oncologic este necesara pentru marirea capacitatii de diagnosticare si tratament a sectiilor de radioterapie, chimioterapie, imunoterapie si medicina nucleara.



* SANADOR nu dezvolta “proiecte imobiliare” ci “servicii medicale” de inalta calitate, nici nu am putea altfel intrucat avem obiect unic de activitate prestarea serviciilor medicale;



* Prezentele clarificari sunt necesare atat ca urmare a prezentarii in spatiul public a unor informatii eronate cat si a nenumaratelor solicitari privind comunicarea unui punct de vedere;



* SANADOR nu doreste mediatizarea si implicarea in dezbaterile politice existente, sustinand parcursul pro-european si economia libera a Romaniei”.

