Sala Polivalentă Tulcea, un proiect eco-friendly: Sistem de climatizare modern și consum redus de energie / video

Echipa DCNewsTV a vizitat șantierul noii săli polivalente din Tulcea, unde lucrările se apropie de final. Sala va oferi tulcenilor spații moderne pentru spectacole, competiții și evenimente culturale. În acest context, Răzvan Voica și inginerul Paul Leo au vorbit despre sistemul de climatizare și măsurile de eficiență energetică, dar și despre stadiul amenajărilor exterioare, care urmează să fie finalizate în următoarele săptămâni.

Răzvan Voica, manager proiect instalații, a vorbit despre capacitatea instalației de climatizare și a explicat că sistemul de climatizare al casei are două componente. De asemenea, acesta a menționat că instalațiile sunt realizate în proporție de aproximativ 80%.



„Climatizarea în această casă are două componente: o climatizare pe partea de ventilație cu ceea ce înseamnă unitățile de ventilație, introducere-evacuare a aerului cald, a aerului rece care se găsesc pe casă și unitățile tip casetă, ca și aerele condiționate de la noi de acasă, calculate de așa natură încât să poată menține o temperatură constantă de 20-22 de grade, indiferent de anotimp.



Față de luna martie, cred că vedeți progresul real, cel puțin partea de instalații eu consider că este undeva la 80% ca și realizare. Acum suntem la elementele de finețe, montaj de echipamente active, de execuție, realizare de conexiuni între instalații și tot așa. Sper ca cei 20% să pot să-i închid cât mai repede posibil”, a spus Răzvan Voica.

Impactul energetic

Răzvan Voica a explicat că proiectul urmărește eficiența energetică și protecția mediului. Potrivit acestuia, echipamentele sunt prietenoase cu mediul și nu consumă multă energie, iar panourile solare și cele fotovoltaice vor reduce consumul de curent din rețeaua electrică și vor asigura un aport suplimentar de energie.

„Este proiectată această clădire astfel încât să consume mai puțin curent electric, să lase o amprentă mai ușoară asupra mediului?", a întrebat Val Vâlcu.



„Am căutat în acest proiect să îmbinăm utilul cu plăcutul atât din punct de vedere al spațiului, cât și din punct de vedere al costurilor. Echipamentele pe care noi le-am propus prin proiect, proiectanții le-au gândit pentru noi, nu sunt energofage. Sunt toate echipamentele cu funcționare blândă și prietenoasă asupra mediului.

În afară de faptul că ele consumă energie din rețeaua electrică națională, aduc un aport prin panourile solare pe care le voi monta pe casă pentru producerea apei calde menajere, cât și cele fotovoltaice care vor aduce un surplus de energie și un consum mai mic de curent sau tensiune din rețeaua orașului”, a spus Răzvan Voica.

Paul Leon, inginer

Amenajări exterioare în curs de finalizare

Paul Leon, inginer, a spus că amenajările exterioare mai necesită câteva săptămâni pentru finalizarea instalațiilor și lucrările de taluz, scări și trotuare. Compartimentările sunt finalizate, instalațiile sanitare sunt gata în proporție de 80-90%, fațada decorativă este terminată, iar peretele cortină va fi finalizat în maximum o lună.



„Se lucrează pentru amenajările exterioare care mai durează câteva săptămâni pentru finalizarea instalațiilor, îngroparea lor, și ne putem apuca e taluz, scări, trotuare, ce mai avem pe exterior.



Compartimentările sunt finalizate undeva prin aprilie, mai. Instalațiile sanitare sunt finalizate în proporție de 80-90%. Fațada decorativă este finalizată, urmează partea compusă din zidărie care, după eliberarea unor anumite zone de materiale, se va proceda cu decorativă pe pereți. Peretele cortină, care face parte din fațadă, este finalizat și în maximum o lună se va concluziona și etapa asta”, a spus inginerul Paul Leon la DC News.

Video:

