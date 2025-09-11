Sacrificiul care a salvat sute de vieți: Povestea emoționantă a lui Tom Burnett, eroul atacului terorist din 11 septembrie

Astăzi se împlinesc 24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, ziua care a schimbat definitiv America și întreaga lume. Printre miile de victime se numără și eroi care, prin curajul lor, au împiedicat o tragedie și mai mare.

Unul dintre eroii de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 a fost Tom Burnett, tată a trei copii, care a condus revolta pasagerilor de la bordul zborului United 93, avion deturnat de teroriști Al-Qaeda, conform Ladbible.

La 11 septembrie 2001, patru avioane au fost deturnate de teroriști afiliați lui Osama Bin Laden. Două au lovit turnurile gemene din New York, unul a vizat Pentagonul, iar al patrulea, United 93, era destinat Washingtonului D.C., cel mai probabil Casa Albă sau Capitoliu.

Aparatul de zbor, cu 44 de persoane la bord, a fost capturat la doar 46 de minute după decolare. Teroriștii erau înarmați cu cuțite, o armă de foc și susțineau că au o bombă la bord.



Telefonul care a schimbat totul

Tom Burnett, aflat printre pasageri, a reușit să își contacteze soția, Deena. Discuția lor, astăzi document istoric, arată determinarea bărbatului de a nu ceda.

„Avionul nostru a fost deturnat. Este zborul United 93 - Newark către San Francisco. Suntem în aer. Deturnatorii au înjunghiat deja un bărbat, unul dintre ei are o armă, ne spun că există o bombă la bord, te rog să suni autoritățile”, i-a spus el.

Realizând că nu se poate baza pe intervenția rapidă a autorităților, Burnett a luat decizia de a acționa: „Nu putem aștepta autoritățile. Oricum, nu știu ce ar putea face. Depinde de noi. Cred că putem să o facem... Roagă-te, Deena, roagă-te... Nu-ți face griji, vom face ceva”.

Burnett, împreună cu alți pasageri curajoși - Mark Bingham, Todd Beamer și Jeremy Glick - au organizat o revoltă împotriva teroriștilor. Potrivit relatărilor, aceștia erau la câteva secunde distanță de a înfrânge complet atacatorii, când avionul s-a prăbușit într-un câmp din Shanksville, Pennsylvania.

Deși toți cei 44 de oameni aflați la bord și-au pierdut viața, sacrificiul lor a împiedicat o catastrofă de proporții în Washington D.C., unde sute sau chiar mii de persoane ar fi putut fi ucise.



Moștenirea unui erou

Tom Burnett a rămas în memoria colectivă drept unul dintre eroii din acea zi. În cinstea sa, o stradă din fața companiei unde lucra a fost redenumită, un monument comemorativ a fost ridicat, iar oficiul poștal local poartă numele său.

Nepotul său, Devin O'Brien, a subliniat că moștenirea lui Tom nu trebuie redusă doar la modul tragic în care și-a pierdut viața: „Tindem să ne concentrăm asupra modului în care au murit oamenii în acea zi. Dar aș vrea să ne concentrăm nu asupra modului în care au murit acei oameni, ci asupra modului în care au trăit. Mai ales în ultimele lor clipe. Asupra tuturor actelor de eroism pe care le-am văzut în acea zi... Tom și ceilalți pasageri care au decis să acționeze și să preia controlul asupra avionului... au arătat cu adevărat ce este mai bun în umanitate”.

La 24 de ani distanță, povestea lui Tom Burnett rămâne un simbol al sacrificiului și al curajului. Prin gestul său, alături de ceilalți pasageri ai zborului United 93, a arătat că, chiar și în fața terorii absolute, spiritul uman poate triumfa.

Această tragedie rămâne un avertisment dureros asupra vulnerabilității lumii moderne, dar și o mărturie a faptului că, în momentele cele mai întunecate, se pot naște acte de eroism care salvează vieți.

