Data publicării:

Sacrificiul care a salvat sute de vieți: Povestea emoționantă a lui Tom Burnett, eroul atacului terorist din 11 septembrie

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Stiri
Foto: Reuters
Foto: Reuters

Astăzi se împlinesc 24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, ziua care a schimbat definitiv America și întreaga lume. Printre miile de victime se numără și eroi care, prin curajul lor, au împiedicat o tragedie și mai mare.

Unul dintre eroii de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 a fost Tom Burnett, tată a trei copii, care a condus revolta pasagerilor de la bordul zborului United 93, avion deturnat de teroriști Al-Qaeda, conform Ladbible.

La 11 septembrie 2001, patru avioane au fost deturnate de teroriști afiliați lui Osama Bin Laden. Două au lovit turnurile gemene din New York, unul a vizat Pentagonul, iar al patrulea, United 93, era destinat Washingtonului D.C., cel mai probabil Casa Albă sau Capitoliu.

Aparatul de zbor, cu 44 de persoane la bord, a fost capturat la doar 46 de minute după decolare. Teroriștii erau înarmați cu cuțite, o armă de foc și susțineau că au o bombă la bord.


Telefonul care a schimbat totul

Tom Burnett, aflat printre pasageri, a reușit să își contacteze soția, Deena. Discuția lor, astăzi document istoric, arată determinarea bărbatului de a nu ceda.

„Avionul nostru a fost deturnat. Este zborul United 93 - Newark către San Francisco. Suntem în aer. Deturnatorii au înjunghiat deja un bărbat, unul dintre ei are o armă, ne spun că există o bombă la bord, te rog să suni autoritățile”, i-a spus el.

Realizând că nu se poate baza pe intervenția rapidă a autorităților, Burnett a luat decizia de a acționa: „Nu putem aștepta autoritățile. Oricum, nu știu ce ar putea face. Depinde de noi. Cred că putem să o facem... Roagă-te, Deena, roagă-te... Nu-ți face griji, vom face ceva”.

Burnett, împreună cu alți pasageri curajoși - Mark Bingham, Todd Beamer și Jeremy Glick - au organizat o revoltă împotriva teroriștilor. Potrivit relatărilor, aceștia erau la câteva secunde distanță de a înfrânge complet atacatorii, când avionul s-a prăbușit într-un câmp din Shanksville, Pennsylvania.

Deși toți cei 44 de oameni aflați la bord și-au pierdut viața, sacrificiul lor a împiedicat o catastrofă de proporții în Washington D.C., unde sute sau chiar mii de persoane ar fi putut fi ucise.


Moștenirea unui erou

Tom Burnett a rămas în memoria colectivă drept unul dintre eroii din acea zi. În cinstea sa, o stradă din fața companiei unde lucra a fost redenumită, un monument comemorativ a fost ridicat, iar oficiul poștal local poartă numele său.

Nepotul său, Devin O'Brien, a subliniat că moștenirea lui Tom nu trebuie redusă doar la modul tragic în care și-a pierdut viața: „Tindem să ne concentrăm asupra modului în care au murit oamenii în acea zi. Dar aș vrea să ne concentrăm nu asupra modului în care au murit acei oameni, ci asupra modului în care au trăit. Mai ales în ultimele lor clipe. Asupra tuturor actelor de eroism pe care le-am văzut în acea zi... Tom și ceilalți pasageri care au decis să acționeze și să preia controlul asupra avionului... au arătat cu adevărat ce este mai bun în umanitate”.

La 24 de ani distanță, povestea lui Tom Burnett rămâne un simbol al sacrificiului și al curajului. Prin gestul său, alături de ceilalți pasageri ai zborului United 93, a arătat că, chiar și în fața terorii absolute, spiritul uman poate triumfa.

Această tragedie rămâne un avertisment dureros asupra vulnerabilității lumii moderne, dar și o mărturie a faptului că, în momentele cele mai întunecate, se pot naște acte de eroism care salvează vieți.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
A fost găsită arma care ar fi fost folosită la uciderea lui Charlie Kirk. Ce scria pe muniție
11 sep 2025, 17:58
Site fals al noii cărți electronice de identitate, blocat de autorități. Românii, avertizați să nu acceseze platforme-fantomă
11 sep 2025, 18:07
Sacrificiul care a salvat sute de vieți: Povestea emoționantă a lui Tom Burnett, eroul atacului terorist din 11 septembrie
11 sep 2025, 18:15
Conf. Univ. Dr. Gindrovel Dumitra, invitat la Academia de Sănătate / video
11 sep 2025, 17:45
Industria cazinourilor online în România – piață în creștere și oportunitate de digitalizare (P)
11 sep 2025, 17:36
Cum construiești ținute de toamnă cu hanoracul în layering?
11 sep 2025, 17:20
ParintiSiPitici.ro
Copii cu trei părinți, „un miracol al științei”: Medicii britanici au reușit să oprească transmiterea bolilor ereditare grave de la mamă la copil
11 sep 2025, 11:00
Rusia va organiza alegeri locale și regionale, în ciuda războiului din Ucraina și a negocierilor de pace pe care Putin le amână
11 sep 2025, 17:29
Alegerile din Moldova pot decide viitorul Europei: 28 septembrie, zi decisivă
11 sep 2025, 17:09
Nicușor Dan anunță o evaluare temeinică a șefilor parchetelor
11 sep 2025, 16:55
Cele mai bogate țări din UE, întâlnire secretă la Viena. Polonia, liderul taberei adverse / Poziția Comisiei Europene față de negocieri
11 sep 2025, 16:51
„Festivalul Vinului Moldovei” deviază liniile 100, 203, 205 și linia turistică
11 sep 2025, 16:26
MAI a lansat Noul Concept de Fluidizare a Traficului în București. Cătălin Predoiu, precizări
11 sep 2025, 16:28
Haos pe cerul Europei: Ryanair avertizează că dronele rusești vor afecta ani de zile călătoriile
11 sep 2025, 16:35
Reacția lui Grindeanu privind mașina lui Mihai Weber: Cine nu respectă legea, să răspundă în faţa organelor statului
11 sep 2025, 16:18
UE a virat un nou miliard de euro către Ucraina. Cu cât a fost sprijinită țara de la începutul invaziei ruse
11 sep 2025, 16:44
Poliția caută lunetistul care l-a ucis pe Charlie Kirk în Utah
11 sep 2025, 17:08
Flagrant DNA. A fost prins în timp ce primea 60.000 de euro. Ceruse 180.000 de euro/ Ce a promis în schimb
11 sep 2025, 15:56
Ambasador european, demis după legătura sa cu infractorul sexual Jeffrey Epstein
11 sep 2025, 15:55
O înregistrare video cu asasinarea lui Charlie Kirk a devenit virală online
11 sep 2025, 15:45
Secretele din familia lui Kim Jong Un: Ar avea un fiu mai mare, necunoscut lumii, în timp ce fiica adolescentă este desemnată succesoare
11 sep 2025, 16:00
Decizie definitivă pentru Călin Georgescu
11 sep 2025, 15:02
Nouă moarte suspectă în Rusia. Directorul general al unei firme, găsit decapitat lângă Kaliningrad
11 sep 2025, 15:01
Un român și un georgian, arestați la Milano. Au ascuns în garaj sute de kilograme de argint și zeci de mii de euro
11 sep 2025, 15:06
Prințul Harry s-a întâlnit în sfârșit cu tatăl său, Regele Charles
11 sep 2025, 13:43
Pericolul trotinetelor electrice: Un bărbat din Mediaș, în stare critică după un accident violent. Al doilea caz într-o săptămână
11 sep 2025, 14:08
Ateliere românești la Sezze: O asociație din Italia redă copiilor dragostea pentru România și limba română
11 sep 2025, 13:02
Țările în care se trăiește cel mai mult în Europa. România, aproape cea mai mică speranță de viață
11 sep 2025, 13:11
Explicațiile halucinante ale criminalului care a ucis-o pe ucraineanca Irina Zarutska: „S-au năpustit asupra ei”
11 sep 2025, 13:33
Sute de locuri de parcare și un heliport SMURD la Spitalul Județean Galați
11 sep 2025, 12:21
Reacții din România, după asasinarea lui Charlie Kirk. Coincidența calendaristică pe care mulți nu au observat-o
11 sep 2025, 12:43
Ce a pățit un șofer din Bihor, după ce a fost filmat gonind în spatele unei ambulanțe în misiune
11 sep 2025, 11:47
Misterul unei crime înfiorătoare din Buzău, rezolvat după 23 de ani. Criminalul a fost prins
11 sep 2025, 11:44
Cum ascunde Moscova mereu locația exactă a lui Putin. Marele secret al birourilor identice, dezvăluit de CIA: Securitate la limita paranoiei
11 sep 2025, 12:10
Licitație de lingouri de aur. Artmark scoate la vânzare peste 40 de kg de aur evaluat la peste 4 milioane de euro
11 sep 2025, 10:22
Elon Musk are un nou rival: CEO-ul Tesla riscă să piardă titlul de cel mai bogat om din lume. Cine îl ajunge din urmă
11 sep 2025, 11:00
Ce sunt dronele Gerbera, „instrumentele ieftine” ale Rusiei: detalii noi după incidentul din Polonia
11 sep 2025, 10:49
BANCUL ZILEI: Despre traficantul de fete
11 sep 2025, 09:48
Protestatarii din Nepal și armata discută desemnarea liderului interimar al țării după protestele violente
11 sep 2025, 10:08
Rezerviștii din aceste două județe ale României, convocați la unitățile MApN
11 sep 2025, 09:49
11 septembrie, ziua care a schimbat lumea: 24 de ani de la atacurile teroriste din SUA
11 sep 2025, 09:45
Kamala Harris, atac la Biden: Nechibzuit! Eram în cea mai proastă poziție!
11 sep 2025, 09:19
America în alertă: Experții se așteaptă la o „spirală vicioasă” a violenței politice după uciderea lui Charlie Kirk
11 sep 2025, 09:15
Despre ce vorbea Charlie Kirk în momentul în care a fost împușcat / video
Suspectul atacului asupra lui Charlie Kirk a fost eliberat. Atacatorul ar fi încă liber
10 sep 2025, 22:54
Nicușor Dan, întrebat de ascensiunea extremismului: Dacă citez pe Shakespeare, sunt pasibil de pușcărie. Trebuie să existe un echilibru
10 sep 2025, 23:29
Cine era Charlie Kirk, activistul apropiat de Trump care a fost împușcat
10 sep 2025, 22:34
Nicușor Dan nu se implică în alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre discuția cu Drulă
10 sep 2025, 22:43
Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia
10 sep 2025, 22:05
Nicușor Dan a spus câți bani a pierdut România din PNRR. Împrumuturile SAFE, folosite pentru Autostrada Moldovei și Portul Constanța
10 sep 2025, 21:44
Elon Musk, detronat din poziţia de cel mai bogat om de pe Planetă. Cine este noul lider al miliardarilor
10 sep 2025, 20:19
Nicușor Dan, contrazis de Elena Cristian: Cât va dura, de fapt, criza economică în România
10 sep 2025, 21:16
Cele mai noi știri
acum 3 minute
India cere Rusiei să înceteze recrutarea cetățenilor indieni pentru armata sa
acum 8 minute
Cum a fost informat PDG-ul Radio România, Răzvan Ioan Dincă, de izbucnirea războiului din Ucraina / video
acum 12 minute
Limba română, studiată în Franța. În ce constă proiectul-pilot
acum 32 de minute
Sacrificiul care a salvat sute de vieți: Povestea emoționantă a lui Tom Burnett, eroul atacului terorist din 11 septembrie
acum 40 de minute
Site fals al noii cărți electronice de identitate, blocat de autorități. Românii, avertizați să nu acceseze platforme-fantomă
acum 49 de minute
A fost găsită arma care ar fi fost folosită la uciderea lui Charlie Kirk. Ce scria pe muniție
acum 1 ora 2 minute
Conf. Univ. Dr. Gindrovel Dumitra, invitat la Academia de Sănătate / video
acum 1 ora 11 minute
Industria cazinourilor online în România – piață în creștere și oportunitate de digitalizare (P)
Cele mai citite știri
pe 10 Septembrie 2025
Un ciclon mătură Europa cu furtuni și vijelii. Joi ajunge în România, în toată țara. Anunț din vârful ANM
acum 7 ore 3 minute
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
pe 10 Septembrie 2025
Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia
pe 10 Septembrie 2025
Cine este Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu
pe 10 Septembrie 2025
Mișcarea „Blocăm totul” produce haos în Franța: „Macron, demisia!”/ Încăierări cu forțele de ordine, autobuze în flăcări, șosele blocate. Intervine și fondatorul Telegram
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel