Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Șacalul, tot mai prezent în România. Un specialist WWF demontează miturile despre acest animal: A făcut un mare serviciu omului

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Stiri
Sursa: Pexels
Sursa: Pexels

Șacalul, specie tot mai prezentă în România, continuă să stârnească reacții mixte în rândul oamenilor, de la teamă până la ostilitate. În realitate, percepția publicului asupra acestui animal este adesea deformată de mituri și informații eronate apărute în presă. Dr. Cristian Remus Papp, coordonator al Departamentului Specii și Arii Protejate WWF-România, explică, într-o emisiune DC Anima, că imaginea șacalului ca „distrugător universal” este exagerată.

În realitate, observațiile efectuate de specialiști demonstrează că teritoriile ocupate de șacali găzduiesc numeroase alte specii, inclusiv fazani, rozătoare și chiar bursuci, iar prezența șacalului nu elimină aceste specii. „Apar arici, alte specii de păsări. Deci, clar, este un mit până la urmă că șacalul rade absolut tot. Adică, într-adevăr, este o specie pe care lumea o poate plasa destul de greu în ecosistem”, afirmă dr. Papp.

Ecologia șacalului devine și mai evidentă în zonele unde alți prădători mari lipsesc. În aceste teritorii, el contribuie la menținerea echilibrului natural, controlând populațiile de pradă și intervenind indirect asupra sănătății ecosistemului. Contrar imaginației populare, șacalul nu reprezintă un pericol real pentru oameni. „Am mai auzit de foarte multe ori discuții cu privire la faptul că șacalul este periculos pentru om, cum îl întâlnește și cum îl sfâșie. Ceea ce, iarăși, este un mit, pentru că în momentul în care am avut ocazia să zărim doi șacali, m-am băgat aproape de vizuina lor și n-au făcut altceva decât să se îndepărteze”, explică specialistul.

Interacțiunile directe arată că șacalul se teme mai mult de om decât invers. Chiar și în situațiile considerate problematice, cauza este adesea comportamentul uman. În Delta Dunării, de exemplu, oamenii lasă animalele domestice nesupravegheate la păscut primăvara și se întorc abia toamna. În aceste condiții, șacalul exploatează oportunități de pradă ușoară, fără a destabiliza ecosistemul. „Au fost cazuri în care, în momentul în care vaca a fătat, a venit șacalul și cumva și-a luat partea. Sigur, este ceva de condamnat, dar, în natură, așa se întâmplă. Și, practic, șacalul nu a făcut altceva decât să speculeze o pradă ușoară”, precizează dr. Papp.

Un alt exemplu al importanței ecologice a șacalului vine din gestionarea cadavrelor de animale sălbatice. În 2018, când pesta porcină africană a devastat populația de mistreți din Delta Dunării, carcasele acestora puteau fi găsite în cantități uriașe pe canale și pe Dunăre. „Ultima oară când am ajuns în Delta Dunării în acel an, n-a mai fost nici urmă de carcase de mistreți. Șacalul, practic, a consumat absolut toate acele resturi ale mistreților și a făcut un mare serviciu, practic, omului. Altfel, ar fi trebuit fiecare carcasă în parte să fie căutată, identificată, luată, dusă undeva, incinerată, în condiții speciale de igienă maximă”, explică specialistul.

Astfel, șacalul nu este doar un prădător oportunist, ci și un agent natural de curățenie ecologică, contribuind indirect la sănătatea ecosistemelor și chiar la economii semnificative pentru gestionarea animalelor sălbatice. „Are și părți bune, pe lângă aceste aspecte care sunt vehiculate în presă, majoritatea dintre ele nefiind adevărate”, concluzionează dr. Papp.

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Șacalul, tot mai prezent în România. Un specialist WWF demontează miturile despre acest animal: A făcut un mare serviciu omului
12 sep 2025, 23:05
Victor Negrescu, despre proiectele pentru copiii din diaspora: "Dacă e să vorbim de tăieri, cu siguranță nu aș tăia de aici" - VIDEO
12 sep 2025, 17:52
Un buzoian, trimis în judecată după ce a încercat să-și omoare de două ori fostul socru: L-a otrăvit și apoi i-a tăiat frânele
12 sep 2025, 16:39
Nouă alertă alimentară în România! Condimentul retras din magazine - Foto în articol
12 sep 2025, 15:50
Caz șocant în Călărași: Tânără de 21 de ani, sechestrată și bătută timp de 5 zile de propriul iubit
12 sep 2025, 15:29
Combinatul siderurgic din Hunedoara oprește definitiv activitatea
12 sep 2025, 15:00
ParintiSiPitici.ro
„Politica nu are ce să caute în Educație! Nu mai veniți spre noi! Lăsați-ne în pace!” Prof. Claudia Chiru lansează apel: „Dacă eu nu am timp să dau feedback copilului, învățarea e zero!” / VIDEO
12 sep 2025, 10:40
O creangă groasă desprinsă dintr-un copac a făcut prăpăd în Brăila. Două persoane au fost rănite
12 sep 2025, 11:42
„Am uitat să scot portfardul”. Explicație halucinantă a femeii care a intrat cu cuțitele în Parlament. Scenariul unui expert în securitate: ce urmărea, de fapt
12 sep 2025, 10:15
Oana Țoiu gafează din nou: Niciun mesaj de condoleanțe din partea României după asasinarea lui Charlie Kirk
12 sep 2025, 12:22
Limba română, studiată în Franța. În ce constă proiectul-pilot
11 sep 2025, 18:35
Site fals al noii cărți electronice de identitate, blocat de autorități. Românii, avertizați să nu acceseze platforme-fantomă
11 sep 2025, 18:07
Sute de locuri de parcare și un heliport SMURD la Spitalul Județean Galați
11 sep 2025, 12:21
Reacții din România, după asasinarea lui Charlie Kirk. Coincidența calendaristică pe care mulți nu au observat-o
11 sep 2025, 12:43
Ce a pățit un șofer din Bihor, după ce a fost filmat gonind în spatele unei ambulanțe în misiune
11 sep 2025, 11:47
Misterul unei crime înfiorătoare din Buzău, rezolvat după 23 de ani. Criminalul a fost prins
11 sep 2025, 11:44
Ce sunt dronele Gerbera, „instrumentele ieftine” ale Rusiei: detalii noi după incidentul din Polonia
11 sep 2025, 10:49
Rezerviștii din aceste două județe ale României, convocați la unitățile MApN
11 sep 2025, 09:49
Spitalul Clinic Județean Galați, în plină modernizare
10 sep 2025, 15:55
Descoperire șocantă în munții Ceahlău. Un turist a găsit un schelet uman care ar data de peste 20 de ani
10 sep 2025, 15:42
Update: Alexandru Bălan, acuzat de trădare, arestat pentru 30 de zile
10 sep 2025, 12:19
Alertă aeriană și la granița României, după incidentul din Polonia. Precizările MApN
10 sep 2025, 09:00
Un șofer de ridesharing din Capitală ar fi încercat să violeze o clientă după ce a dus-o pe un câmp. Cum a scăpat tânăra
10 sep 2025, 09:35
Poliția Română va aduce acasă un urmărit internațional din categoria Most Wanted
09 sep 2025, 23:27
Ce este mai avantajos: Un bonus fără depunere sau un bonus cu depunere minimă?
09 sep 2025, 17:26
ANPDCA: Certificatele de handicap deja emise, cu termen de valabilitate permanent, rămân valabile 
09 sep 2025, 15:58
Ies noi detalii la iveală despre profesoara care s-a sinucis împreună cu copilul de 7 ani. Război îngrozitor cu tatăl copilului, polițist
09 sep 2025, 15:07
Minoră de 13 ani, exploatată sexual de propria familie. Două persoane au fost arestate
09 sep 2025, 13:21
Un șofer rupe barierele de la trecerea cu calea ferată și intră în alte două mașini - VIDEO
09 sep 2025, 12:43
O profesoară și copilul său de șapte ani, găsiți fără viață în propriul apartament
09 sep 2025, 12:04
Caz revoltător în Sibiu: Copil legat în casă de tatăl lui. Motivul incredibil/ Măsura decisă împotriva tatălui
09 sep 2025, 11:04
Un gândac usucă mii de hectare de păduri, în România, fără a se putea interveni din cauza birocrației. Este vid legislativ
09 sep 2025, 11:22
Noi precizări privind programul RABLA. Când va fi lansat și ce modificări pregătește ministerul pentru anul 2026/ Programul, adoptat în ședința de Guvern - UPDATE
09 sep 2025, 11:09
”Rețea de spionaj în Europa”. Noi informații despre gruparea din care face parte Alexandru Bălan, prins în România
09 sep 2025, 10:40
TIR în flăcări, după ce a lovit un cap de pod pe DN 7/ Circulația rutieră a fost reluată - UPDATE
09 sep 2025, 08:56
Accident grav între un microbuz și un autoturism, în Mangalia. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
09 sep 2025, 08:06
Panică pe ruta Suceava – Botoșani. Locomotiva trenului a luat foc
08 sep 2025, 21:42
Trupa legendară Scorpions revine în România. Tot ce trebuie să știi despre concert
08 sep 2025, 19:59
Un bărbat de 47 de ani, prins în plasa SRI. Acesta e acuzat că a vândut secrete de stat
08 sep 2025, 17:53
Cum începe școala într-un orășel din Spania FOTO. Noi ”când oare vom învăța?”
08 sep 2025, 15:48
Vasile, căutat de polițiștii din Anglia, a devenit viral: ”Unde ești, Vasile?”/ ”Ce-ai făcut, Vasile?”. Are un tatuaj distinctiv pe frunte - FOTO
08 sep 2025, 15:17
Cum a reușit un șofer din Iași să evite o amendă pentru depășirea vitezei legale pentru că în fața lui era o altă mașină
08 sep 2025, 14:30
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
08 sep 2025, 14:17
Bărbatul care a urcat pe podul de la Agigea în semn de protest, la a patra încercare de acest fel - UPDATE
08 sep 2025, 09:04
Eveniment tragic în București. Biciclist mort după un accident în Capitală
08 sep 2025, 08:50
Cea mai frumoasă urare de Sfânta Maria - 8 septembrie. Minune pentru cei care nu pot avea copii
08 sep 2025, 09:08
Accident mortal în această dimineață. Trafic blocat între DN19E, Sânlazar şi Chiraleu, deviat pe un drum județean
08 sep 2025, 08:24
Accident grav în Caraș-Severin. Minoră preluată de elicopterul SMURD
07 sep 2025, 19:48
Un turist din Bucureşti a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului - VIDEO
07 sep 2025, 12:27
Caz șocant în București. O mașină a sărit de pe pod, în Berceni, și a luat foc. Se ia în considerare sinuciderea
07 sep 2025, 11:34
Eclipsa totală de Lună din această seară, vizibilă și din România. Transmisiune LIVE începând cu ora 20:00 - VIDEO
07 sep 2025, 11:45
DNSC: Inteligența Artificială, oportunitate și risc pentru copii. Sfaturi pentru părinți și profesori - FOTO
07 sep 2025, 10:52
Cele mai noi știri
acum 23 de minute
Adevărul din spatele roșiilor lucioase: Trucuri ca să le deosebești pe cele bio de cele coapte artificial
acum 32 de minute
Radu Ţurcanu şi Marcelo Arevalo vor deschide meciul El Salvador - România, din Cupa Davisv
acum 34 de minute
Șacalul, tot mai prezent în România. Un specialist WWF demontează miturile despre acest animal: A făcut un mare serviciu omului
acum 59 de minute
Marea Britanie pregătește un plan de consolidare a Flancului Estic
acum 1 ora 39 minute
Mini Joy, nou centru de dezvoltare pentru copii între 1,8 și 3 ani, s-a deschis în Târgu Mureș
acum 1 ora 40 minute
Polonia cere Statelor Unite o reacție fermă după incidentul cu drone rusești
acum 1 ora 50 minute
Vrei să reduci zahărul din alimentația ta? Află ce îndulcitor ți se potrivește cel mai bine
acum 1 ora 50 minute
Autoritatea profesorilor, tot mai subminată de regulamente și părinți. Prof. Andreia Bodea spune ce se întâmplă, de fapt, în școli / video
Cele mai citite știri
pe 11 Septembrie 2025
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
pe 11 Septembrie 2025
Andrei Caramitru, prima reacție după ce s-ar fi deschis dosar penal pe numele său
pe 11 Septembrie 2025
Un ciclon traversează România. Alerte de vânt puternic și ploi. Vor și chiar și 60 l/mp, iar viteza vântului va atinge și 80 km/h
pe 11 Septembrie 2025
Explicațiile halucinante ale criminalului care a ucis-o pe ucraineanca Irina Zarutska: „S-au năpustit asupra ei”
pe 11 Septembrie 2025
Ingredientul din pâine care găurește betonul. Chef Florin Dumitrescu: Fii atent la asta dacă vrei să nu mai mănânci pâine niciodată!
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel