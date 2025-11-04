€ 5.0865
Data actualizării: 17:06 04 Noi 2025 | Data publicării: 17:05 04 Noi 2025

S-a stins din viață „bunicul Zurli”. Mirela Retegan, în lacrimi: „A rămas cu noi până în ultima clipă”
Autor: Alexandra Curtache

zurli Foto: Instagram
 

Gașca Zurli trece prin momente cumplite, după pierderea unui membru drag. Domnul Bartha, cunoscut de toți copiii drept „bunicul Zurli”, s-a stins din viață, lăsând în urmă un gol imens în sufletele colegilor și ale fanilor.

Domnul Bartha a făcut parte din echipa Zurli în ultimii zece ani, timp în care a fost prezent la toate spectacolele, mereu cu zâmbetul pe buze și o vorbă bună pentru cei mici.

„În fiecare oraș, ajungea primul și pleca ultimul. Iar în timpul spectacolelor, era ca un vultur care se învârtea deasupra spațiului în care ne desfășuram”, a scris Mirela Retegan într-un mesaj emoționant pe Instagram.

Pentru el, scena a fost „acasă”, iar Gașca Zurli, o a doua familie. Copiii îl numeau cu drag „bunicul Zurli”, iar colegii îl considerau sufletul echipei.

„Pentru el, Zurli a fost viața lui din ultimii 10 ani”

Fondatoarea grupului a povestit că domnul Bartha a fost un om dedicat trup și suflet trupei. Nu doar că se implica în fiecare eveniment, dar le oferea tuturor o energie specială, fiind mereu atent la detalii și la bunul mers al spectacolelor.

„S-ar fi bătut cu oricine pentru noi, ‘copiii lui’, dar mai ales pentru locul care i-a fost acasă”, a adăugat Mirela Retegan.

Un om care și-a presimțit plecarea

Într-un gest care a emoționat pe toată lumea, creatoarea Zurli a mărturisit că domnul Bartha părea că și-a presimțit sfârșitul. În repetate rânduri îi spunea că nu va părăsi Gașca decât atunci când va pleca „de tot”.

„M-a avertizat de mai multe ori: Doamna Mirela, eu o să plec de la Zurli când o să mor. Și așa a fost. A venit la ultima noastră aniversare și ne-a arătat cum se iese de pe scena vieții. Ne-a luat în brațe pe fiecare, ca și când și-ar fi luat rămas-bun”, a scris Retegan.

Gașca Zurli, în drum spre Târgu Mureș pentru a-l conduce pe ultimul drum

Echipa Zurli a plecat spre Târgu Mureș, orașul unde domnul Bartha va fi înmormântat. Membrii trupei vor să-i aducă un ultim omagiu celui care a fost mereu acolo pentru ei, cu sufletul plin de lumină.

„Astăzi, el pleacă primul din echipa noastră. Dar știm că de acum înainte vom avea un înger păzitor în ceruri”, a transmis Mirela Retegan.

