Data publicării: 22:25 08 Oct 2025

Ryanair reclamă agențiile de turism online pentru suprataxarea clienților. Iată cum să evitați majorările
Autor: Alexandra Curtache

Foto: Pixabay
 

Compania aeriană low-cost Ryanair a lansat un atac dur asupra agențiilor de turism online (OTA), acuzându-le că „înșală turiștii” prin suprataxarea biletelor de avion și a serviciilor suplimentare.

Ryanair a publicat în această săptămână un raport amplu despre practicile agențiilor de turism online, avertizând că milioane de turiști din Europa plătesc mai mult decât ar trebui. Studiul companiei arată că firme precum eDreams, Tix și Vola adaugă suprataxe considerabile pentru servicii pe care Ryanair le oferă la prețuri semnificativ mai mici.

Potrivit raportului, eDreams este „cel mai mare infractor”, vânzând un loc rezervat pentru 15,67 euro, în timp ce Ryanair percepe doar 5,67 euro, o creștere de 176%. Pentru un bagaj de 10 kg, platforma ar fi cerut 27,07 euro, față de 12,99 euro direct la compania aeriană.

Tix a fost acuzată că vinde locuri rezervate pentru 17,50 euro și bagaje de 20 kg pentru 45,59 euro, ceea ce reprezintă o suprataxă de 67%, respectiv 40%. La rândul ei, Vola ar fi perceput 25 de euro pentru îmbarcare prioritară și un bagaj de 10 kg, o creștere de 47% față de tarifele oficiale ale Ryanair.

Apel la guvernele europene: „Consumatorii sunt neprotejați”

Directorul de marketing Ryanair, Dara Brady, a criticat autoritățile europene pentru lipsa de acțiune, acuzându-le că „întorc privirea” în fața abuzurilor.

„În ciuda acestor dovezi ale prejudiciilor aduse consumatorilor, multe guverne și autorități de protecție a consumatorilor din UE, în special inutilul ministru spaniol al protecției consumatorilor, Bustinduy, nu fac nimic pentru a preveni aceste prejudicii aduse miilor de consumatori spanioli”, a declarat Brady, conform Euro News.

Oficialul Ryanair a cerut guvernelor și agențiilor de protecție a consumatorilor să intervină rapid pentru a opri aceste „costuri suplimentare evitabile”, menționând că în special turiștii din Spania sunt afectați de „comisioanele ascunse” ale OTA-urilor.

Cât de mari sunt suprataxele?

Ryanair susține că analiza sa demonstrează o problemă sistemică, nu cazuri izolate. În medie, agențiile de turism online ar adăuga între 30% și 100% la costul final al unui zbor, în funcție de destinație și serviciile suplimentare selectate.

În unele cazuri, OTA-urile afișează prețuri inițiale atractive pentru a atrage clienții, dar adaugă ulterior comisioane la fiecare etapă a rezervării. Aceste costuri suplimentare pot include taxe pentru check-in, modificări de date sau chiar pentru primirea confirmării de zbor.

De ce preferă turiștii OTA-urile

Agențiile online atrag milioane de utilizatori anual, oferind o interfață rapidă și posibilitatea de a compara zboruri de la mai multe companii. Unele OTA-uri oferă reduceri la pachete de zboruri și hoteluri, iar pentru călătorii cu buget redus, diferența inițială de preț pare semnificativă.

Totuși, potrivit unei analize realizate în 2023 de organizația Which?, rezervarea prin intermediul OTA-urilor poate fi, în final, cu peste 115 euro mai scumpă decât o rezervare directă, după adăugarea tuturor serviciilor suplimentare.

Cum puteți evita suprataxele

Ryanair și organizațiile de protecție a consumatorilor recomandă pasagerilor să rezerve direct de pe site-ul companiei aeriene, pentru a beneficia de transparență totală asupra costurilor.

Totodată, pasagerii sunt sfătuiți să consulte listele oficiale de parteneri autorizați ale companiilor aeriene. De exemplu, easyJet colaborează cu Duffel, Amadeus, Travelport, Peakwork și Kyte, iar WizzAir a încheiat un parteneriat cu Travlefusion pentru a oferi acces direct la tarifele reale.

Pentru a evita neplăcerile:

  • comparați întotdeauna prețul final total, inclusiv bagaje și locuri;
  • evitați site-urile care nu oferă detalii clare despre taxe;
  • verificați dacă pagina de rezervare vă redirecționează către compania aeriană.

Ryanair promite campanii de informare

Transportatorul low-cost afirmă că va continua să publice rapoarte și campanii de informare pentru a ajuta clienții să „nu cadă în capcana suprataxelor ascunse”.

„Vom continua să expunem aceste practici și să cerem guvernelor UE să ia măsuri concrete. Pasagerii merită prețuri corecte și transparență totală”, a subliniat Dara Brady.

Potrivit Ryanair, cea mai sigură metodă de a obține cel mai bun preț posibil rămâne rezervarea directă, fără intermediari, fără taxe ascunse și fără surprize la finalul comenzii.

ryanair
taxa
