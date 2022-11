Rușii se topesc de căldură: Moscova a înregistrat cea mai crescută temperatură din istorie, din luna noiembrie 

Recordul istoric de temperatură din 2010 a fost depăşit la Moscova, Rusia, sâmbătă, în cea mai călduroasă zi din această toamnă, a anunţat Biroul meteorologic din Moscova, potrivit Agenţiei de presă INTERFAX. Temperatura aerului de la principala staţie meteorologică metropolitană VDNH a înregistrat o creştere de 9,6 grade Celsius, până la ora 10:00, sâmbătă, a precizat pentru Interfax Biroul meteorologic din Moscova.

Oraşul Moscova a doborât recordul de temperatură înregistrat pentru data de 12 noiembrie în întreaga istorie de 143 de ani de observaţii meteorologice, a spus un reprezentant al biroului meteorologic.

Temperatura aerului la Moscova astăzi a fost cu 9-10 grade mai mare decât norma medie, a explicat Biroul meteorologic. Potrivit prognozelor meteo, temperatura aerului din oraş a crescut până la 11-12 grade, în timpul zilei. În capitală sunt efectuate măsurători şi observaţii meteorologice continue din 1879. Vremea anormal de caldă însoţită de vânt va continua în regiunea capitalei până la sfârşitul weekendului.

Va fi înnorat şi umed. Potrivit Centrului Hidrometeorologic, până luni, ora 9:00, în oraş este valabil un nivel crescut, galben, de pericol meteorologic, din cauza rafalelor de vânt de până la 20 m/s, relatează Rador.

Ultimii șapte ani, cei mai călduroși din istorie

Dacă proiecţiile pentru acest an se vor confirma, cei opt ani din perioada 2015-2022 vor fi cei mai calzi ani înregistraţi vreodată, a avertizat duminică Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), într-un raport considerat a fi o "cronică a haosului climatic", relatează AFP.



Această "cronică a haosului climatic" arată "atât de clar că schimbarea are loc cu o viteză catastrofală, devastând vieţi pe fiecare continent", a adăugat el, cerând ca "acţiuni ambiţioase şi credibile" să fie abordate în cele două săptămâni ale acestei conferinţe climatice desfăşurate în Egipt.



Cu o temperatură medie estimată cu 1,15 grade Celsius mai mare decât în perioada preindustrială, se aşteaptă ca anul 2022 să se situeze "doar" pe locul al cincilea sau al şaselea al acestor cei mai calzi ani înregistraţi vreodată, datorită influenţei neobişnuite, pentru al treilea an consecutiv, al fenomenului la La Ninia care antrenează o scădere a temperaturii.



"Dar acest lucru nu inversează tendinţa pe termen lung; este doar o chestiune de timp până când se va înregistra un nou an mai cald", a insistat agenţia specializată a ONU.



Dovadă a acestei tendinţe, "cei opt ani din 2015 până în 2022 vor fi probabil cei mai calzi opt ani înregistraţi vreodată", a estimat OMM, care îşi va publica evaluarea finală în 2023.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News