Rusia va ajuta China să depășească Statele Unite în domeniul energiei nucleare

Rusia va ajuta China să depășească Statele Unite și să devină cel mai mare producător de energie nucleară din lume, a declarat șeful corporației nucleare de stat ruse Rosatom, în comentarii difuzate miercuri la televiziunea de stat, după discuțiile de la Beijing, potrivit Reuters.

Statele Unite dețin cea mai mare rețea de reactoare nucleare din lume, cu aproape 97 de gigawați (GW) de capacitate instalată.

China se grăbește însă să construiască zeci de reactoare și avea, în aprilie 2024, o capacitate de 53,2 GW de reactoare nucleare operaționale, potrivit Administrației de Informații Energetice a SUA.

„China are planuri ambițioase pentru dezvoltarea energiei atomice. Obiectivul este de a ajunge din urmă și de a depăși Statele Unite în capacitatea instalată, ceea ce înseamnă să atingă peste 100 de gigawați”, a declarat Alexei Likhachev, șeful Rosatom, pentru televiziunea de stat rusă.

Întrebat dacă Rusia va ajuta China să atingă acest obiectiv, Likhachev a răspuns: „Desigur. Vom ajuta. Deja ajutăm”.

Rusia a contribuit deja la construirea a patru reactoare nucleare în China și construiește alte patru, iar China are nevoie de cantități mari de uraniu și combustibil nuclear pentru planurile sale ambițioase, a spus Likhachev.

Ca urmare, China va trebui să dezvolte o nouă generație de reactoare cu ciclu închis de combustibil nuclear, bazate pe tehnologia rusă, a adăugat el.

