Rusia impune noi condiții pentru o întâlnire Putin–Zelenski

Rusia aruncă din nou vina pe Ucraina pentru blocajul negocierilor de pace.

Rusia pune noi condiții care blochează orice posibilă întâlnire între președinții Vladimir Putin și Vladimir Zelenski. Ministrul de Externe al Moscovei, Serghei Lavrov, a declarat joi că dialogul depinde de reacția Kievului la propunerile Moscovei, ceea ce complică perspectivele unei întrevederi.

„Președintele (Putin n.r.) a spus că este gata să se întâlnească, dar aceasta trebuie să fie bine pregătită”, a afirmat Lavrov într-un interviu, scrie Interfax.

Putin vrea reacția Kievului la propunerile Moscovei

Întrebat ce presupune această pregătire, el a explicat: „trebuie să primim reacția la acele propuneri pe care le-am promovat și la acele abordări care au fost discutate la Anchorage”.

Potrivit șefului MAE rus, Ucraina ar fi respins deja aceste condiții: „Conform datelor noastre, ea (Ucraina – n.r.) le-a respins. I s-au transmis prin Stephen Witkoff acele considerații pe care americanii le-au prezentat după Alaska, care reflectau înțelegerea cauzelor primare și necesitatea de a le elimina. Ele au fost respinse”.

