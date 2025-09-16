Rusia efectuează lansări de rachete de croazieră deasupra Mării Barents în cadrul exercițiilor „Zapad”

Avioanele rusești Tu-160 au efectuat misiuni de antrenament de luptă deasupra Mării Barents, în timpul exercițiilor militare comune cu Belarus, și au exersat lansarea de rachete de croazieră, a anunțat marți Ministerul Apărării rus, potrivit Reuters.

Rusia și Belarus încheie cinci zile de manevre militare, codificate „Zapad” (Vest), într-o demonstrație de forță pe care o descriu ca având scopul de a testa pregătirea pentru luptă.

Exercițiile - care au loc la câteva zile după ce forțele poloneze și NATO au doborât drone rusești intrate în spațiul aerian polonez - au neliniștit unele țări vecine. Polonia și-a închis temporar frontiera cu Belarus ca măsură de precauție.

Ce implică exercițiile Zapad?

Ministerul Apărării rus a declarat că bombardierele capabile să transporte arme nucleare au zburat deasupra apelor neutre ale Mării Barents, la nord de Scandinavia, timp de aproximativ patru ore, fiind escortate de avioane de vânătoare MiG-31.

„În timpul misiunii de antrenament de luptă, echipajele au exersat lansări tactice de rachete de croazieră lansate din aer asupra unor ținte critice ale unui inamic simulant”, se arată în comunicat.

Ministrul Apărării din Belarus, Viktor Khrenin, urma să observe marți o altă parte a exercițiului Zapad pe un poligon din Rusia, potrivit ministerului său.

Nu s-au oferit detalii despre natura acestei etape, dar s-a precizat că va avea loc „în condiții cât mai apropiate de cele de luptă”.

Belarus este un aliat apropiat al Rusiei și a sprijinit războiul acesteia în Ucraina, deși fără a trimite propriile trupe pe front. Liderul belarus Alexander Lukashenko a permis președintelui rus Vladimir Putin să desfășoare rachete tactice nucleare pe teritoriul Belarusului.

Președintele SUA, Donald Trump, a început să cultive legături mai strânse cu Lukashenko, considerat de mult timp un paria de Occident, și a relaxat săptămâna trecută unele sancțiuni împotriva Belarusului, în schimbul eliberării a 52 de deținuți, inclusiv adversari politici ai liderului.

Ca semn al încălzirii relațiilor, ofițeri militari americani au asistat luni la o parte a exercițiului Zapad din Belarus.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News