Rusia desfășoară o ofensivă continuă de-a lungul frontului din Ucraina

Autor: Elena Aurel | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Forțele rusești desfășoară o ofensivă continuă de-a lungul întregii linii de front din Ucraina și dețin „inițiativa strategică”, a declarat sâmbătă șeful Statului Major al Rusiei, potrivit Reuters. 

„Grupul combinat de trupe continuă o ofensivă neîntreruptă pe aproape toată linia de front”, a spus generalul Valeri Gerasimov în fața adjuncților săi, într-un mesaj publicat de Ministerul Apărării. „În prezent, inițiativa strategică aparține în întregime forțelor rusești”.

Rusia și-a intensificat atacurile aeriene asupra orașelor și localităților ucrainene situate mult în spatele liniei frontului în această vară și continuă o ofensivă obositoare în mare parte din est, încercând să câștige teritoriu în războiul său de 3 ani și jumătate din Ucraina.

Atacurile rusești asupra capitalei Ucrainei, Kiev, de joi, au ucis cel puțin 23 de persoane și au rănit 38, potrivit autorităților ucrainene.

Loviturile au avut loc la mai puțin de două săptămâni după ce președintele american Donald Trump l-a găzduit pe președintele rus Vladimir Putin la un summit în Alaska, o întâlnire despre care Washingtonul spera că va avansa eforturile de încheiere a conflictului. 

Moscova neagă că ar viza civili. Autoritățile ucrainene spun că zeci de civili au fost uciși în atacuri rusești asupra zonelor dens populate în ultimele luni și mii de la începutul războiului.

Gerasimov a afirmat că Rusia a efectuat 76 de atacuri țintite asupra facilităților militare și industriale ucrainene în această primăvară și vară, concentrându-se pe distrugerea locurilor unde sunt produse sisteme de rachete cu rază lungă și drone.

El a spus că Moscova controlează acum 99,7% din regiunea Luhansk din estul Ucrainei, 79% din regiunea Donetsk de est, 74% din regiunea Zaporijjea și 76% din regiunea Herson.

Din martie, Rusia a capturat peste 3.500 km² de teritoriu ucrainean și a preluat controlul asupra a 149 de localități, a spus Gerasimov.

Hărți din surse deschise arată că forțele rusești au început în această lună să înainteze în regiunea Dnipropetrovsk din sud-estul Ucrainei. Gerasimov a spus că șapte sate din regiune se află acum sub control rus.

Reuters nu a putut verifica situația de pe câmpul de luptă.

