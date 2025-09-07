Rusia, cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei. Chirieac: Şansele de pace sunt îndepărtate. Scopul lui Putin, acelaşi din februarie 2022

Ce şanse de pace sunt între Rusia şi Ucraina? Analistul Bogdan Chirieac face analiza momentului, în contextul în care Rusia a atacat din nou Kievul cu drone şi rachete şi a avariat inclusiv clădirea Guvernului.

Rusia a lansat sâmbătă noaptea 805 drone şi 13 rachete asupra Ucrainei, informează forţele aeriene ucrainene; apărarea antiaeriană a reuşit să doboare 751 de drone şi patru rachete, consemnează duminică Reuters, remarcând că din februarie 2022, când au invadat Ucraina, ruşii nu au atacat niciodată cu atât de multe drone simultan.



Ministerul apărării de la Moscova a afirmat că loviturile au vizat complexul militar-industrial ucrainean şi infrastructura de transport.



Şefa guvernului de la Kiev, Iulia Sviridenko, a arătat însă că pentru prima dată a fost lovit sediul executivului, unde s-a declanşat un incendiu.



În capitala ucraineană s-au înregistrat trei morţi în rândul civililor - două femei şi un copil de numai un an, scrie Agerpres.

În direct la România TV, analistul Bogdan Chirieac a tras concluziile.

"Cred că şansele unei păci sunt în continuare îndepărtate. Pentru că Putin se pare că şi-a luat avânt. Iar scopul său este acelaşi din februarie 2022: tot litoralul ucrainean al Mării Negre, gurile Dunării şi desertul rămâne Republica Moldova, cu care ar putea să facă joncţiunea odată ce ajunge în Transnistria. Mi-e teamă că nu s-a schimbat nimic şi tot efortul făcut de Donald Trump, invitaţia în Alaska, punerea lui alături de mari lideri ai lumii, el fiind totuşi un criminal, aşa cum a spus Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, nu au servit la nimic. Deci ideea unei păci mi se pare în continuare foarte îndepărtată.

Trebuie să avem în vedere şi vizita Ursulei von der Leyen la Constanţa, mi se pare foarte important. Domnul Nicuşor Dan ar trebui să facă tot ce poate ca România să devină un hub de securitate. Aici concurăm cu Bulgaria. Marea Neagră e zonă de război, nu de conflict. Trebuie întărit tot litoralul Mării Negre, ca să devină o cetate inexpugnabilă, un pinten în faţa ruşilor.

Dacă pierdem Republica Moldova în urma alegerilor din 28 septembrie, se măreşte această graniţă şi cu frontiera dintre România şi Republica Moldova. Ruşii îşi vor face mendrele în Republica Moldova", a declarat Bogdan Chirieac.

