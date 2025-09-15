Rusia avertizează Europa: vom urmări orice stat care ne confiscă activele

Luni, Rusia a transmis un avertisment dur către statele europene, declarând că va urmări „prin toate mijloacele posibile” orice stat care ar încerca să îi confisce activele. Reacția vine după ce au apărut informații potrivit cărora Uniunea Europeană ar analiza posibilitatea de a folosi miliarde de dolari din activele rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina.

După declanșarea invaziei din 2022, Statele Unite și aliații săi au interzis tranzacțiile cu Banca Centrală și Ministerul de Finanțe al Rusiei, blocând active suverane în valoare de 300–350 de miliarde de dolari. Cele mai multe dintre acestea sunt obligațiuni guvernamentale europene, americane și britanice, păstrate într-un depozit european de valori mobiliare, conform Reuters.



Bruxelles-ul caută soluții pentru finanțarea Ucrainei

Potrivit Reuters, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dorește ca UE să identifice o nouă sursă de finanțare pentru apărarea Ucrainei, folosind soldurile de numerar generate de activele rusești înghețate în Europa. În paralel, Politico a relatat că executivul comunitar ia în considerare utilizarea depozitelor în numerar ale Rusiei de la Banca Centrală Europeană, provenite din obligațiuni ajunse la scadență, pentru a susține un „împrumut de reparații” destinat Ucrainei.

Reacția de la Moscova a fost vehementă. Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate, a transmis un mesaj tranșant pe Telegram:



„Dacă acest lucru se va întâmpla, Rusia va urmări statele UE, precum și degenerații europeni de la Bruxelles și țările individuale ale UE care încearcă să ne confisceze proprietățile, până la sfârșitul secolului”.

Medvedev a adăugat că Rusia va acționa în „toate instanțele internaționale și naționale posibile”, dar și „în afara instanțelor”, subliniind că răspunsul va fi complex și de lungă durată.

Kremlinul susține că orice confiscare a activelor sale ar echivala cu un furt din partea Occidentului. Oficialii ruși avertizează că un asemenea pas ar submina încrederea globală în obligațiunile și monedele Statelor Unite și Europei, afectând stabilitatea piețelor financiare internaționale.

