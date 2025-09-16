Rusia amenință direct Polonia: Riscă o nouă împărțire, ca după Al Doilea Război Mondial

Rusia avertizează Polonia că retorica împotriva sa ar putea provoca o „nouă împărțire” a țării, ca după Al Doilea Război Mondial.

Un înalt oficial rus avertizează că Polonia s-ar putea confrunta cu pierderea unor teritorii dacă va continua să susțină că Moscova îi amenință statalitatea, potrivit ediției în limba rusă a publicației The Moscow Times.

Declarația aparține lui Vladimir Jabarov, prim-vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Internaționale din Consiliul Federației, camera superioară a Parlamentului rus. Mesajul său vine ca reacție la poziția ministrului polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, care a cerut crearea unei zone de excludere aeriană deasupra Ucrainei, unde forțele NATO ar trebui să doboare drone și rachete lansate de Rusia.

"Polonia calcă iar pe aceeași greblă și riscă o nouă împărțire, așa cum s-a întâmplat de mai multe ori în istoria sa" - aluzii la Al Doilea Război Mondial

Sikorski a explicat că o asemenea măsură ar contribui la întărirea securității europene. Replica Moscovei a fost imediată:



"Zona de interdicție aeriană deasupra Ucrainei instituită de către forțele NATO, despre care vorbește (ministrul Sikorski), este o chestiune foarte complexă și periculoasă. Cine o va supraveghea? Țările NATO?", a scris Jabarov pe canalul său de Telegram.

Oficialul rus l-a caracterizat pe Sikorski drept "unul dintre principalii ideologi ai confruntării cu Rusia", acuzându-l că urmărește transformarea Poloniei într-un centru de putere regional. Totodată, Jabarov a avertizat că "Polonia calcă iar pe aceeași greblă" și că, dacă va continua să invoce amenințări din partea Rusiei, riscă "o nouă împărțire, așa cum s-a întâmplat de mai multe ori în istoria sa".

Referirea la o posibilă fragmentare amintește de consecințele de după Al Doilea Război Mondial, când Polonia a pierdut teritorii anexate la republicile sovietice Ucraina, Belarus și Lituania.

Tonul dur al lui Jabarov nu este singular. Recent, Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a avertizat că o zonă de interdicție aeriană impusă de NATO ar echivala cu o confruntare directă între Alianță și Moscova, numindu-i "idioți" pe politicienii occidentali care promovează ideea.

Escaladarea tensiunilor a fost amplificată de un incident

Escaladarea tensiunilor a fost amplificată de un incident din 10 septembrie, când 19 drone rusești de recunoaștere au pătruns în spațiul aerian polonez. Forțele NATO au intervenit și au reușit să doboare 17 dintre ele, potrivit presei internaționale.

Ca răspuns, guvernul de la Varșovia a invocat articolul 4 al Tratatului NATO, solicitând consultări urgente privind securitatea țării. Două zile mai târziu, Alianța a anunțat lansarea Operațiunii „Santinela Estică”, menită să întărească apărarea flancului estic.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a aprobat desfășurarea trupelor NATO pe teritoriul național, iar premierul Donald Tusk a avertizat că Polonia este "mai aproape de un conflict militar decât oricând de la al Doilea Război Mondial", conform The Moscow Times.

