Rusia a lansat un atac asupra regiunii Krivoi Rog iar Ucraina a vizat centrala nucleară Zaporojie

Federația Rusă a lansat, în noapte de marți spre miercuri, un atac asupra regiunii Krivoi Rog.

Un atac cu drone rusești asupra regiunii Krivoi Rog din centrul Ucrainei, efectuat peste noapte, a întrerupt parțial alimentarea cu energie electrică și a perturbat operațiunile feroviare, au declarat oficialii miercuri, conform Reuters.

„În prezent, centrul regional și 44 de așezări din comunitatea teritorială Oleksandrivka au fost parțial deconectate de la alimentarea cu energie electrică”, a scris Andriy Raykovych în aplicația de mesagerie Telegram.

De asemenea, unele locuințe private au fost avariate, iar transportul feroviar a fost perturbat, a spus el. Serviciile de urgență au raportat că se luptă cu incendii în trei locații și au declarat că nu au existat victime.

Viceprim-ministrul ucrainean Oleksiy Kuleba a declarat că forțele ruse au vizat infrastructura feroviară în atac, fără a specifica locația.

„Noaptea trecută, inamicul a lansat un atac masiv cu drone în încercarea de a dezactiva substațiile care alimentează rețeaua feroviară”, a scris el pe Telegram.

„Astfel de atacuri au un scop clar: să perturbe transportul de pasageri și de mărfuri, să perturbe funcționarea stabilă a transportului și să pună presiune suplimentară asupra oamenilor și a economiei”, a adăugat acesta.

El a spus că firmele ferate de stat ucrainene Ukrzaliznytsia au desfășurat peste 20 de locomotive de rezervă în urma atacului.

Atac ucrainean la centrala nucleară Zaporojie

De cealaltă parte, un incendiu izbucnit la depozitul de combustibil al centralei nucleare din Zaporojie, după un atac ucrainean, a fost stins, a relatat agenția de știri RIA, citând un reprezentant al centralei, mai notează agenția de presă.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a declarat marți că echipa sa de la centrală a auzit bombardamente în apropierea amplasamentului și a observat fum negru ridicându-se din trei locații din apropiere.

