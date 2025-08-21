Rusia a atacat o importantă stație de compresoare de gaz din estul Ucrainei

Rusia a atacat o stație de compresoare de gaz din estul Ucrainei, care joacă un rol important în pomparea gazului în depozite, au declarat joi două surse din industrie, parte a unei escaladări a atacurilor asupra infrastructurii energetice, potrivit Reuters.

Ministerul ucrainean al Energiei a anunțat ulterior că una dintre facilitățile de infrastructură de gaz ale țării a fost atacată de forțele rusești peste noapte. Nu au fost oferite alte detalii, însă se precizează că se evaluează pagubele cauzate.

„Da, afectează injectarea gazului”, a spus una dintre surse.

Ministerul rus al Apărării a declarat că forțele sale au efectuat lovituri peste noapte asupra infrastructurii energetice ucrainene, printre alte obiective.

Rusia a intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra facilităților energetice din Ucraina.

Marți, ministerul ucrainean al Energiei a informat că un atac rusesc nocturn a lovit facilități energetice în regiunea centrală Poltava, provocând incendii mari. Dronele au avariat o facilitate de transport al gazului în timpul atacului, a precizat ministerul.

La începutul acestei luni, Rusia a atacat de asemenea o stație de pompare a gazului în regiunea sudică Odesa, folosită pentru importul de GNL din SUA și Azerbaidjan, afectând pregătirile pentru iarnă.

Ucraina se confruntă cu o penurie serioasă de gaz după o serie de lovituri devastatoare cu rachete rusești în acest an, care au redus semnificativ producția internă.

Rusia neagă în mod repetat că ar ținti civili de la lansarea invaziei sale la scară largă în Ucraina, acum mai bine de trei ani, dar susține că infrastructura, cum ar fi sistemele energetice, reprezintă ținte legitime pentru că sprijină efortul de război al Ucrainei.

