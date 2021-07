Roșii "românești" cu origini turcești. Practică demascată de către un agricultor. Dan Bucura: Firul escrocheriei

Se pare că atunci când mergem la supermarket și vrem să cumpărăm produse românești și ne ghidăm după etichetele pe care scrie "produs din România" ar trebui să fim mai atenți. Un agricultor a făcut o descoperire revoltătoare într-un supermarket. La raftul cu legume, a mers acolo unde a văzut roșii pe eticheta cărora scria că sunt din România. I s-a părut ciudat că păreau cam verzi, așa că a scotocit printre lăzi și a descoperit că legumele erau de fapt din Turcia.

Mihai Chesnoiu a filmat acest moment și s-a declarat revoltat de ceea ce a descoperit. Imaginile au apărut în spațiul public, iar subiectul a fost discutat și în cadrul emisiunii 100 de la Realitatea Plus. Totul se întâmplă în contextul în care românul este păcălit și nu știe ce cumpără de fapt, iar agricultorii noștri de multe ori nu au cum să își vândă marfa din cauza prețurilor prea mici care li se oferă. Jurnalistul Dan Bucura susține că această practică este des întâlnită în România.

Dan Bucura: Așa caută românul și atunci trebuie să-i dai

"Marii retaileri au următoarea gândire: oamenii cer produse made în România. Consumatorul caută lucrul ăsta. El, dacă vede că acolo scrie pepene de România, îl înhață, fuge cu ăla sub braț. Așa caută românul și atunci asta trebuie să-i dai. Cred că telespectatorii au înțeles foarte bine care era escrocheria. Scria mare ”roșii românești”, dar erau aduse din Turcia, frumos, mascate. Nu s-a văzut pe filmul ăsta, dar eu am mai văzut filmări. Sunt alea cu standardele de calitate turcești care apropo, standardele de calitate turcești nu sunt aceleași cu standardele de calitate din Uniunea Europeană. La turci îți dă voie să stropești cu pesticide, despre care în UE se spune că mor animalele dacă le mănâncă, asta ca să înțelegeți. Acum, de ce se întâmplă acest eveniment, asta vă spun, ce n-o să vă spună nimeni. Marii retaileri au în România manageri, managerii din România lucrează pe aprovizionare cu anumite firme, care firme niciuna nu este producătoare, sunt pur și simplu importatori. Firma respectivă- SRL- face blat cu retailerul X sau Y. Pe principii românești, firma aia zice: Băi, eu trebuie să dau de acolo mult că am cumpărat mult. Ăla trebuie să aducă 100 de TIR-uri că trebuie să bage în retailerul X sau Y și atunci nu mai are timp să mai ia 10-20 de camioane de la români, că el are de băgat 100 ca să vină cașcavalul.", a spus Dan Bucura.

Acest articol reprezintă o opinie.