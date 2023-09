România, țara evazioniștilor și privilegiaților. Premierul Ciolacu, despre noile măsuri fiscale: Pierdem 15% din PIB; România nu își mai permite

România nu îşi mai permite facilităţi şi privilegii de 75 de miliarde de lei şi o evaziune de 150 de miliarde de lei pe an, a explicat premierul României, Marcel Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, că a fost elaborată forma finală a măsurilor fiscal bugetare pentru care Guvernul vrea să îşi asume răspunderea.

El a precizat, în debutul şedinţei de guvern, că România nu îşi mai permite facilităţi şi privilegii de 75 de miliarde de lei, plus o evaziune fiscală de 150 de miliarde de lei pe an, în condiţiile în care toate acestea reprezintă 15% din PIB.

'Avem astăzi forma finală a măsurilor fiscal bugetare, după consultările cu toţi partenerii sociali, sindicate, patronate, ONG-uri şi cu administraţia locală. O bună parte din propunerile lor se regăsesc în acest proiect. Acesta este actul pe care am decis să îmi asum răspunderea în Parlament. Sunt măsuri care vizează stoparea risipei bugetare, combaterea evaziunii şi reaşezarea sistemului fiscal pe baze echitabile. România nu îşi mai permite facilităţi şi privilegii de 75 de miliarde de lei, plus o evaziune fiscală de 150 de miliarde de lei pe an. Adunate înseamnă 15% din PIB. Nu există vreun exemplu de stat modern care să poată funcţiona în asemenea condiţii', a declarat Ciolacu.

Guvernul are pe agenda şedinţei de luni proiectul de lege privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, conform unui comunicat transmis de Biroul de presă al Executivului.

Potrivit expunerii de motive, se instituie un impozit minim pe cifra de afaceri. Acesta se datorează în situaţia în care contribuabilul înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro, care în anul de calcul determină un impozit pe profit cumulat de la începutul anului fiscal mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri.

În ceea ce priveşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se reglementează două cote de impozitare, în funcţie de veniturile realizate şi natura activităţilor desfăşurate: un impozit de 1% pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depăşesc 60.000 euro inclusiv şi un impozit de 3% pentru cele care realizează venituri peste această sumă.

Totodată, se propune revizuirea reglementării privind acordarea facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator în sensul restrângerii aplicării facilităţilor fiscale numai la locul unde se află funcţia de bază, în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, act de delegare sau detaşare.

De asemenea, se propune limitarea aplicării facilităţii fiscale până la 31 decembrie 2028 inclusiv, similar cu termenul prevăzut pentru facilităţile fiscale acordate sectoarelor construcţii, agricol şi industria alimentară precum şi introducerea unui plafon de 10.000 de lei până la care se acordă scutirea de la plata impozitului pe venit.

Pentru partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu se aplică facilităţile fiscale. Prin actul normativ se mai propune revizuirea reglementării privind acordarea facilităţilor fiscale pentru sectorul construcţii, precum şi în sectorul agricol şi în industria alimentară în sensul restrângerii aplicării facilităţilor fiscale pentru un singur contract individual de muncă, cu normă întreagă sau cu timp parţial, pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor de până la 10.000 lei inclusiv.

În cazul existenţei mai multor raporturi juridice care generează venituri din salarii şi asimilate salariilor, scutirea se acordă la locul unde se află funcţia de bază.

Începând cu data de 1 iulie 2024, se are în vedere modificarea cotei de impozit pentru veniturile realizate de persoanele fizice a căror provenienţă nu poate fi dovedită prin introducerea unei cote de 70%, aceasta având ca scop creşterea conformării voluntare a contribuabililor, cu implicaţii favorabile asupra creşterii încasărilor bugetare.

Se propune şi eliminarea exceptării de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii, sectorul agricol sau în industria alimentară şi se încadrează în condiţiile pentru acordarea facilităţilor.

O alt măsură vizează trecerea de la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% la aplicarea cotei standard pentru livrarea de bere fără alcool şi de alimente cu zahăr adăugat, al căror conţinut total de zahăr este de minimum 10g/100g produs.

Se mai au în vedere modificări vizând cota redusă aplicabilă livrării şi instalării de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficienţă. Se propune majorarea nivelului accizelor pentru alcool şi băuturi alcoolice începând cu 1 ianuarie 2024, precum şi pentru produse din tutun prelucrat.

În vederea diminuării cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, se propune diminuarea cu cel puţin 25% a funcţiilor de demnitate publică de secretar de stat, consilier de stat/subsecretar de stat/vicepreşedinte şi a funcţiilor de demnitate publică asimilate acestora; desfiinţarea posturilor vacante; desfiinţarea funcţiei de şef birou, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News